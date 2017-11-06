بيان صادر عن مجمعات مدارس مخيم البقعة

الحرة نيوز –

تطالعنا إدارة وكالة الغوث الدولية في الأردن بين الفينة والفينة بقرارات غير محسوبة تؤثر على الاستقرار والطمأنينة بين قطاع المعلمين وأبنائنا الطلبة ,فالقرار بنقل مدارس الذكور في المدارس الإعدادية الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المنطقة المحاذية لقرية أبو نصير وجلب مدارس الإناث عوضا عنها جاء مجحفا بحق الجميع للأسباب التالية:

1- وجود هذه المدارس بجوار السوق والحسبة وهي مناطق يكثر فيها الزعران –وبالكاد يتعايش الذكور هذه الأجواء – نجد انه من الصعب على بناتنا القدوم من منطقتي الكرامة والخليل للدراسة فيها فهي بيئة غير آمنة .

2- نقل الذكور إلى تلك المنطقة سيساعد البعض منهم على الانحراف الأخلاقي لبعدهم عن مراقبة ذويهم المحيطين بهم .

3- إن وجود الحمامات خارج المبنى المدرسي قد تسبب مشاكل كثيرة للطالبات خصوصا عند دخول أفراد من خارج المدرسة إلى داخلها

4_ ظهور مشكلة جديدة للطلبة من الصفوف السادس والسابع والثامن حيث ان المدرسة بعيدة جدا عنهم خصوصا الذين يسكنون بمنطقة نابلس والكرامة

وعليه نرجو الاستماع لوجهة نظرنا والتي تصب في الصالح العام والتي تأتي في النقاط التالية :

1-تحويل كافة المدارس إلى مدارس جامعة من الأول الابتدائي إلى الصف العاشر لمراعاة مكان السكن للطلبة ذكورا وإناثا خاصة أن المخيم متباعد ومترامي الأطراف .

2- توزيع الصف العاشر بمعدل صفين على كل مدرسة يقلل من نسبة المشاكل التي تطرأ عندما يكون العدد منهم كبير .

3- نقل الطلبة الذكور في مدارس الإناث –المختلطة- لرفع العبء عن مدارس الإناث وحتى تتمكن من تقليص شعبها لاستقبال طالبات الصف العاشر .

4- تحقيق العدالة بين معلمي المدارس الإعدادية والابتدائية فأكثر العبء يقع على كاهل معلمي المدارس الإعدادية .

آملين النظر بمطالبنا حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة ذكورا وإناثا وتحقيقا للعدالة وتخفيفا على كاهل الطلبة وذويهم من أعباء بعد المسافة عن مدارسهم في سبيل الحد من المشكلات الاجتماعية التي قد تنجم عن البعد في تلك المدارس عن ذوي الطلبة

فقد كسرت وكالة الغوث الدولية مفهوم الديمقراطية في مناقشة مثل هذه القرارات حفاظا على حقوق الإنسان والتي على رأسهم إيجاد بيئة آمنة في مدارسها وتامين حق التعليم فبالنقل ستنجم ظاهرة التسرب من المدرسة وضياع جيل بأكمله .

والله من وراء القصد .