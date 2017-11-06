إيران: اتهامات السعودية لنا غير مسؤولة واستفزازية

الحرة نيوز –

– رفضت إيران، اليوم الاثنين، “الاتهامات غير المسؤولة والاستفزازية” التي أطلقتها السعودية ضدها بعدما تحدث التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن عن ضلوع طهران في إطلاق الصاروخ البالستي من قبل الحوثيين على العاصمة السعودية.

ورفض الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان اتهامات التحالف الذي تقوده السعودية واصفا إياها بانها “مجحفة وغير مسؤولة ومخربة واستفزازية”.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أعلن في بيان الأحد أنه قرر أن يغلق بشكل موقت كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك غداة إطلاق المتمردين الحوثيين لصاروخ بالستي جرى اعتراضه فوق الرياض.

وجاء في بيان التحالف الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” أنه “ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية”.

وقد تبنى المتمردون الحوثيون قبل ساعات من ذلك، إطلاق صاروخ بالستي يبلغ مداه نحو 750 كيلومترا واستهدف مطار الرياض. وهي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ أطلق من اليمن إلى هذه المسافة القريبة من العاصمة السعودية.

وفي طهران، تحدث قاسمي عن “جرائم الحرب والاعتداءات السعودية بحق الشعب اليمني على مدى عدة سنوات”، معتبرا أن إطلاق الصاروخ هو “رد مستقل ويعود سببه إلى الاعتداءات السعودية وليس إلى إجراءات أو تحريك من أي دولة أخرى”.

ودعا المتحدث الإيراني الرياض إلى “الابتعاد عن الإسقاطات والاتهامات الجوفاء والعمل على وقف الهجمات ضد الشعب اليمني البريء والأعزل في أسرع وقت وتمهيد الطريق للحوار بين اليمنيين بهدف إحلال السلام في هذا البلد