حملة امنية للقبض على المتسكعين امام مدارس البنات في القويسمة

الحرة نيوز –

– باشرت مرتبات مركز امن المقابلين والقويسمة والجويدة اليوم الاثنين بحملة امنية امام مدارس البنات في لواء القويسمة لضبط المتسكعين وفق ما افاد مصدر امني.

وقال المصدر إن الحملة الامنية باشرت اعمالها اليوم الاثنين لضبط المتسكعين امام مدارس البنات.

واضاف المصدر ان متصرف لواء القويسمة اوعز لرؤساء المراكز الامنية ضمن اختصاص لواء القويسمة بتكثيف الدوريات على مدارس البنات لضبط المتسكعين بعد ورود العديد من الشكاوي من اولياء امور الطالبات.

وبين المصدر ان الدوريات الامنية ستقوم بضبط المتسكعين وتوديعهم لمتصرف اللواء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.