ديوان الخدمة يراقب جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية

الحرة نيوز –

أكد الناطق الاعلامي في ديوان الخدمة المدنية، خالد الغرايبة، أن الديوان يراقب جميع التعيينات التي تجري في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاردنية المستحدثة بما يضمن الالتزام بجدول التشكيلات للعام 2017 أو الوظائف الشاغرة نتيجة الاجازات بدون راتب.

وأضاف الغرايبةإن التعيينات في البلديات والجامعات الحكومية والمستشفيات والشركات المملوكة بالكامل للدولة لا يمكن أن تمرّ بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية، وتكون ضمن الاسس والشروطالمعتمدة لذلك.

وقال الغرايبة إن أي تعيين خارج اطار الديوان يرقى إلى شبهة فساد ويتم التحقيق فيها من قبل الديوان، مشيرا إلى أن أي وظيفة تحتاج إلى مخصصات في الموازنة “وهذا لن يحدث إلا بموافقة الديوان