ولي العهد السعودي يتهم إيران بشن “عدوان مباشر” ضد بلاده

الحرة نيوز –

اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ايران بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، معتبرا ان هذا الامر يمثل “عدوانا عسكريا ومباشرا من النظام الايراني” ضد المملكة.

واعلنت السعودية السبت ان قواتها اعترضت فوق مطار الرياض صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة، ما أدى الى سقوط شظايا منه في حرم المطار، محملة طهران المسؤولية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن ولي العهد قوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “ان ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة”.

وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين الشيعة المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وتتهم ايران بمد الحوثيين بالسلاح، الامر الذي تنفيه طهران التي تؤكد دعمها السياسي للمتمردين.