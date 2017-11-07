امانة عمان تبحث عن قطعة ارض بعد امتلاء مقبرة سحاب

الحرة نيوز –

أكدت المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، الدكتورة ميرفت مهيرات، ان الامانة تواجه صعوبات في توفير قطعة أرض لاستخدامها كمقبرة، ولا زالت تبحث عن قطعة تتوفر فيها الشروط المطلوبة وتكون ضمن حدود امانة عمان.

وأضافت مهيرات إن قانون الصحة العامة وضع شروطا محددة للمقابر، ومنها سهولة وصول المواطنين إليها وأن تكون مستوية وبعيدة عن مجرى السيول، اضافة الى توفر كافة الخدمات فيها.

وقالت مهيرات إن الأمانة تسعى لأن تكفي المقبرة مدة 20 عاما على الأقل، وأن لا تقلّ مساحة الارض عن 2000 دونم، إلا أنها تواجه مشكلة عدم وجود قطع أراضي بهذه المساحة والمواصفات مملوكة للمواطنين، الأمر الذي دفعها لبحث ودراسة الخيار الاخر وهو “أراضي خزينة الدولة”، حيث ستقوم الامانة بالتفاوض مع الحكومة حول ذلك.

ولفتت مهيرات إلى أن المقبرة الحالية في سحاب والتي انشئت في العام 1976 شارفت على الامتلاء وكانت مساحتها 3000 دونم.