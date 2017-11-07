ترامب: كوريا الشمالية تهديد عالمي يتطلب تحركا

الحرة نيوز –

قال الرئيس الأميركى دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كامل قوتها العسكرية لمنع كوريا الشمالية من شن هجوم لكنه أضاف أنه يركز على استخدام “كل الأدوات المتاحة دون العمل العسكري” للحيلولة دون اندلاع صراع.

وقال ترمب للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبى مون جيه- إن “كوريا الشمالية تهديد عالمي يتطلب تحركا عالميا”.

وأدلى بهذه التصريحات بعد عقد الزعيمين محادثات رسمية فى القصر الرئاسي فى سول.

وقال مون لترمب إنه يأمل أن تسهم زيارته فى تهدئة بعض مخاوف مواطنى كوريا الجنوبية بشأن جارتهم الشمالية وأن تمثل “نقطة تحول فى حل قضية كوريا الشمالية النووية من جهة اخرى قالت وكالة يونهاب الرسمية، ان ترمب رحب بخطة سيول لشراء المعدات العسكرية الأميركية قائلا إن ذلك سيساعد على تضييق العجز التجاري لبلاده مع كوريا الجنوبية.

وجاء تعليقه في بداية محادثات القمة الموسعة مع الرئيس مون جيه-إن والتي عقبت محادثات القمة المنفردة بينهما.

وقال ترمب إنه تعلم من خلال ممثليه أن كمية المعدات والأشياء التي ستطلبها كوريا من الولايات المتحدة ستزداد ، مما يؤدي إلى خفض العجز التجاري، واصفا ذلك بأنه أمر مهم جدا لشعبه .

وقال ” لدينا عجز تجاري مع العديد من الدول ولا نريد العجز التجاري، لذا نقدر ذلك ، وفقا لما جاء في مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة وتم رفعه من قبل المكتب الرئاسي تشونغ واديه.

وعبر الرئيس مون عن أمله في أن زيارة ترمب تكون بمثابة زخم لحل أزمة الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وقال مخاطبا ترمب ” أتمنى أن تقدم تأكيدات لشعبنا على حل قضية الأسلحة النووية بطريقة سلمية أثناء زيارتك هنا، بينما ترسل في نفس الوقت رسالة قوية إلى الشمال “.