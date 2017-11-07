لافروف يؤكد قرب موعد مؤتمر الحوار السوري

الحرة نيوز –

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعلن قريبا وان التحضيرات له جارية بالتنسيق مع الأطراف السورية والدولية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو مع نظيره الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، ردا على سؤال حول مصداقية أنباء عن تأجيل المؤتمر المتوقع: “هذا المؤتمر لا يمكن لأحد تأجيله لأن موعد انعقاده لم يعلن رسميا بعد”.

وأكد لافروف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على اتصال وثيق مع الطرف الروسي في مسألة تحضير المؤتمر المقبل، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين في هذا الموضوع.

وأوضح لافروف أن موسكو تطلع شركاءها الدوليين، وخاصة دول الخليج وتركيا وإيران، على الخطوات المتخذة في هذا المجال وردود الأفعال من قبل المدعوين، والمسائل الواجب تحضيرها كي يكون المؤتمر مثمرا ويساعد على المضي قدما في إطلاق الإصلاح الدستوري وتحضير الانتخابات الجديدة في البلاد.