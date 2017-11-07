صندوق الزكاة يصرف 100 دينار لمنتفعيه

الحرة نيوز –

– قرر مجلس ادارة صندوق الزكاة صرف مبلغ 100 دينار للاسر المستفيدة من صندوق الزكاة بواقع 4200 اسرة بما مجموعه 420 الف دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمود الحديد وحضور مدير عام الصندوق الدكتور عبد السميرات ومفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة واعضاء المجلس.

وقال الحديد ان مجلس الادارة واستنادا للرأي الشرعي وافق على تقديم مساعدة مالية مقدارها 100 دينار كمعونة شتاء لشراء ما يلزم للأسرة من متطلبات الشتاء بدلا من توزيع المعونة العينية لتمكين الاسرة من تحديد حاجاتها ومتطلباتها.

كما قرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 6 البند 2 من تعليمات اسس وشروط صرف الزكاة وتعديلاتها، والتي تنص على اعتبار الدخل الذي يحصل عليه المنتفع من صندوق الزكاة ولجان الزكاة وحدة واحدة، ولا يجوز ان يزيد مجموعهما عن 150 دينارا شهريا بدلا من 100 دينار كما هو معمول به في التعليمات النافذة حاليا.

كما قرر المجلس استثناء الزوجة او الابنة الواحدة العاملة براتب شهري لا يتجاوز 250 دينارا والمشمولة بأحكام نظام مؤسسة الضمان الاجتماعي من الصرف، وشمول باقي افراد الاسرة بالمساعدة من صندوق الزكاة ممن تنطبق عليهم تعليمات واسس وشروط صرف الزكاة.