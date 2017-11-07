“حريات النواب”: الأردن أنموذج في حقوق الإنسان

الحرة نيو –

أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية سليمان الزبن أن الأردن يُعد انموذجاً في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وقال الزبن، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الدكتور امجد شموط، على الرغم من تفوق الاردن في ادارة ملف حقوق الانسان الا انه “بحاجة الى كادر متخصص ومؤهل قادر على تسليط الضوء على النجاحات التي حققها الاردن بهذا الشأن، وخاصة تعامله مع ازمة اللجوء السوري والاعباء التي تحملها جراء ذلك”.

من جانبه، قال شموط ان العمل الاساسي للجنة عربية لحقوق الإنسان يقوم على مناهضة الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وملفات المعتقلين في السجون وخلق حالة وعي لشجبها وتأييد الحريات والحقوق المنصوص عليها دوليا واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأشار الى ان الاردن صادق على معظم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعتبر من الدول المتقدمة في هذا الجانب، حيث يحظى باحترام كبير من المجتمع والاسرة الدولية.

وبين شموط ان اللجنة بصدد ايجاد استراتيجية عمل عربية موحدة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي قدمتها الدول الاعضاء.