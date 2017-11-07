الأشغال الشاقة 3 سنوات على مروجين لتنظيم داعش

الحرة نيوز –

أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء حكما على متهمين اثنين بالترويج لتنظيم داعش الارهابي بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بتهم الترويج لافكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وصدر القرار خلال جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضي المدني منتصر عبيدات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة.

وتداول المتهمون بحسب لائحة الاتهام اصدارات تنظيم داعش الارهابي مع اصدقائهم واقاربهم الى جانب تبني فكرة الدفاع عن التنظيم بصفته من وجهة نظرهم يسعى الى تطبيق الشريعة الاسلامية، وصولا الى توسيع مظلة المؤيدين للتنظيم.