ترفيعات واسعة في الامن العام – اسماء

الحرة نيوز –

صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من ضباط الامن العام للرتبة التي تلي رتبهم الحالية:

من رتبة عقيد الى رتبة عميد

# الرتبة الاسم

1 عقيد رامي عبدالرحيم توفيق الدباس

2 عقيد احمد سالم محمد الوراوره

من رتبة مقدم الى رتبة عقيد

# الرتبة الاسم

1 مقدم يونس ارشيد شحاده الجرايده

2 مقدم عادل قاسم محمد الخالدي

3 مقدم رشيد عويد رشيد الحنيطي

4 مقدم احسان فالح نصير الشرفات

5 مقدم غازي صالح عسكر العقرباوي

6 مقدم هشام صايل حسين السوفاني

7 مقدم عزالدين محمد يوسف ابو شعيرة

8 مقدم هشام عزت عطا المحيسن

9 مقدم نائل شفيق مصطفى التوبه

10 مقدم يحيى احمد ارشيد الطيب

11 مقدم راجي محمد حسين الدغداشي

12 مقدم محمد احمد حسن حواري

13 مقدم محمد فهد عبدالرحمن الخريوش

14 مقدم بسام خليل عبدالكريم الكايد

15 مقدم عماد اسماعيل موسى عبابنه

من رتبة رائد الى رتبة مقدم

# الرتبة الاسم

1 رائد خالد سليمان محمد عربيات

2 رائد محمد ابراهيم عبدالله الزواهرة

3 رائد اشرف سليم حسن الحجازي

4 رائد فالح اسماعيل خليف القطيفان

5 رائد عبدالرحمن يوسف فارس المعايطة

6 رائد عصام طالب خليل حماشا

7 رائد محمد محمود عبدالله الجزازي

8 رائد عوني احمد سليمان ابو رمان

9 رائد نور الدين عبدالرزاق محمد الدرادكه

10 رائد عطاالله عودة سالم الخلايلة

11 رائد ابراهيم احمد حمدان الشبلي

12 رائد توفيق محمد صلاح العواملة

من رتبة نقيب الى رتبة رائد

# الرتبة الاسم

1 نقيب فراس احمد فرحان العمرو

2 نقيب معن هاشم صالح البقور

3 نقيب جازي علي جازي البري

4 نقيب ميساء عبداللطيف محمد النسور

5 نقيب حسين محمد علي الاخرس

6 نقيب جهاد فهد عبدالحميد خدام

7 نقيب عوده الله امين سلامه الخرابشه

8 نقيب عوده سالم عوده حجازين

9 نقيب مشهور بطرس ملحم حجازين

10 نقيب شريف محمد حسن العتوم

11 نقيب علي سهيل علي هياجنه

12 نقيب رائد محمد سعيد عيد الطرزي

13 نقيب شاكر ناجي محمد خريسات

14 نقيب اسامه صبحي صايل الشرمان

15 نقيب صفوت محمود محمد غوانمه

16 نقيب محمد عياش عقله العيده

17 نقيب محمد صالح محمد غنمه

18 نقيب مصطفى عبدالرحيم مصطفى مهيدات

19 نقيب محمود خالد محمود الوريكات

20 نقيب علي عوض سمهوج الدهامشه

21 نقيب مزعل سالم مزعل القضاه

22 نقيب باسم محمد حمود الزيود

23 نقيب نزار محمد خليل درويش

24 نقيب عبدالله نمر محمد ياسين

25 نقيب علي محمود مصطفى الخرابشه

26 نقيب عادل عوده عواد الوريكات

27 نقيب باسم احمد محمد عواشره

28 نقيب محمد علي محمد الشرمان

29 نقيب فراس ناصر مفلح السلامه

30 نقيب زيد محمد عبدالرحمن بني احمد

31 نقيب مصطفى احمد مصطفى عمايره

32 نقيب هشام كمال عبدالعزيز الدويكات

33 نقيب محمد هلال محمد الشريفين

34 نقيب محمد محمود حسن شتيوي

35 نقيب منير محمود عبدالكريم العدوان

36 نقيب محمد محمود مصطفى اللهواني

37 نقيب خالد سلامه سالم المعايطه

38 نقيب محمد علي راضي طشطوش

39 نقيب محمد محمد سليم الزناهره

40 نقيب عدنان عبدالله حسين الوريكات

41 نقيب وائل ابراهيم محمد المقصقص

42 نقيب عمر جميل ابراهيم البداوي

43 نقيب زياد صالح احمد غوانمه

44 نقيب محمد عنبر كنيهر العنبر

45 نقيب علي سليمان عبدالكريم خريسات

46 نقيب علي سالم راجي ابوهزيم

47 نقيب احمد سليمان خطار خزاعله

48 نقيب نبيل احمد محمد قبلان

49 نقيب احمد عمر علي نعامنه

50 نقيب مهند محمد زاهي الشمايله

51 نقيب محمود عقله سليمان عتوم

52 نقيب خلدون علي احمد عوامره

53 نقيب بشار صالح سليمان الزريقات

54 نقيب محمد ضامن عليان الزبيدي

55 نقيب محمد قاسم محمد الرواشده

56 نقيب محمود محمد عقله هزايمه

57 نقيب جواد محمود فوزي بدر

58 نقيب سلطان عايد محمد الجبور

59 نقيب محمود جميل فلاح المعايطه

60 نقيب علي مفلح عوض ابوسويلم

61 نقيب سامي محمد سالم القضاه

62 نقيب احمد هزاع ذفيل بني خالد

63 نقيب احمد عطوان عايد القضاه

64 نقيب نورالدين عبدالله خالد الشياب

65 نقيب طايل احمد سلام الصلاحين

66 نقيب ابراهيم محمد احمد العساسله

67 نقيب محمد سالم سليمان الحوامده

68 نقيب وليد محمد امين عبابنه

69 نقيب بسام عايد سليمان المشاقبه

70 نقيب محمود محمد سالم بني عيسى

71 نقيب مخلد يوسف مسعد حجازين

72 نقيب عواد مليح سليمان الموالي

73 نقيب محمود موسى سلمان الهباهبه

74 نقيب محمدعيد ابراهيم خليل عبنده

75 نقيب خالد سالم حمدان الرواشده

76 نقيب سلطان علي محمد عتوم

77 نقيب ماهر شاهر عبداللطيف الشنيكات

78 نقيب اكرم جمعه سليم يوسف

79 نقيب سليم محمد سليم دويكات

80 نقيب عامر احمد عبدالله العبادي

81 نقيب محمد ضامن علي المومني

82 نقيب عدوان فايز عواد الوريكات

83 نقيب عبدالسلام يوسف عارف الفريحات

84 نقيب خالد ابراهيم عبدالكريم الفقراء

85 نقيب احمد عبدالعزيز احمد العوامله

86 نقيب عبدالحكيم محمد علي ربابعه

87 نقيب موفق سعد محمد حساوي

88 نقيب محمد قاسم محمد الشياب

89 نقيب خالد فرحان زايد الفراحين

90 نقيب رعد خضر حرب العرامين

91 نقيب علاء الدين حسن موسى عمرات

92 نقيب احمد محمود سليمان الشناق

93 نقيب احمد امين احمد الحامد

94 نقيب محمد حسن ناجي العمري

95 نقيب احمد علي احمد القضاه

96 نقيب وصفي عبدالكريم نهار الدبيس

97 نقيب ماجد العيط مطر السبعه

98 نقيب عاطف علي نجيب الوزان

99 نقيب صلاح احمد عبدالله الخلوف

100 نقيب عبدالمنعم عناد مفضي الخالدي

101 نقيب محمود محمد اسماعيل السكر

102 نقيب عاكف ابراهيم سلامه المرايات

103 نقيب محمد سميح ذيب الصويص

104 نقيب عمر سالم متعب الحراحشه

105 نقيب راكز حبيب دبان بني صخر

106 نقيب جريس نزمات طعمه طاشمان

107 نقيب بلال احمد محمد المومني

108 نقيب بكر ابراهيم فالح الموسى

109 نقيب عصام محمدعلي سليمان الشلول

110 نقيب زيد عبدالكريم مطلق العناسوه

111 نقيب وسام محمد موسى المومني

112 نقيب سلطان عبد حسن العبداللات

113 نقيب محمود احمد محمود نصار

114 نقيب عبدالقادر احمد عبدالقادر الجمل

115 نقيب عيسى عبدالحافظ عيسى المحيسن

116 نقيب سامح ابراهيم خليل شلبي

117 نقيب صقر ابراهيم طالب العبدالله

118 نقيب سامي عبدالحميد صالح خوالده

119 نقيب يزن حمد احمد الشاعر

120 نقيب راكان محمود الشامخ حمادنه

121 نقيب علاء محمد خليل الحجوج

122 نقيب محمدامين عبدالاله احمد الهزايمه

123 نقيب يوسف محمد حسين الحوارنه

124 نقيب حسين علي سالم البداوي

125 نقيب اياد عبدالمجيد حمد القيسي

126 نقيب نعيم عبدالكريم عبدالقادر السعايده

127 نقيب ناجح صالح محمود العمري

128 نقيب خالد عبدالمهدي حسن الوخيان

129 نقيب محمد صالح محمد طاهات

130 نقيب عمر احمد سالم سلايمه

131 نقيب علي شحاده عبدالقادر الزعبي

132 نقيب سلطان جاسر حمدان العبدالرحمن

133 نقيب زهير حسن مصطفى يوسف

134 نقيب مامون موسى عايد عواد

135 نقيب احمد محمد مصطفى بني اسماعيل

136 نقيب عايد سالم معزي الغثيان

137 نقيب بكر نهار ارحيل البدارين

138 نقيب محمد احمد محمد المحارمه

139 نقيب محمد جدعان الاسمر الشموط

140 نقيب فالح عيد حمدان بني صخر

141 نقيب مالك فواز كريم القاضي

142 نقيب اسلام عبدالكريم جديع الوريكات

143 نقيب بدر عوده عايد العويدي

144 نقيب ضيف الله احمد ضيف الله حوافظه

145 نقيب طارق محمود محمد عمري

146 نقيب عبدالمالك محمد سعيد الموسى جرادات

147 نقيب عدنان سالم محمد عتوم

148 نقيب محمد عبدالله عيد السواعير

149 نقيب علي سالم سلامه نصيرات

150 نقيب سامي يوسف محمد خليفه

151 نقيب مهند محمد عبدالعزيز العضايله

152 نقيب احمد راجي فضل الفاعوري

153 نقيب محمد خالد محمد الزعبي

154 نقيب احمد عطاالله عبدالرحيم الصرايره

155 نقيب محمد تيسير محمد الخوالده

156 نقيب اسامه سعيد غدير العمور

157 نقيب رامي رضوان خالد الظهيرات

158 نقيب نائل احمود خليف القضاه

159 نقيب انس جمال بركات الرشدان

160 نقيب اسماعيل عبد عواد المهيرات

161 نقيب ماجد يوسف خلف الشديفات

162 نقيب وصفي احمد عبدالرحمن المريد

163 نقيب انور محمد احمد الرواشده

164 نقيب ضافي عبد عياده الهلالات

165 نقيب فردوس ابراهيم عبدالرحيم المجالي

166 نقيب فائق احمد ابراهيم شطناوي

167 نقيب صالح عقله عبدالقادر العايد

168 نقيب سليمان صالح غثيان المشاقبه

169 نقيب عدنان نواف فرحان سهاونه

170 نقيب هاشم حمدالله فلاح الخصيلات

171 نقيب حسين محمد علي المزايده

172 نقيب فايز تركي محمود السقار

173 نقيب ذيب سليمان يوسف الغنميين

174 نقيب ماهر عبدالله موسى عبدالله

175 نقيب عاكف رضوان محمد الخليفات

176 نقيب حسين محمود نجي المشاقبه

177 نقيب صفوان عبدالسلام محمد العمري

178 نقيب يونس فرحان عياده المصاروه

179 نقيب مجدي مثقال علي الرواشده

180 نقيب شاهين محمد عبد ابورمان

181 نقيب غازي محمد زعيزع السرحان

182 نقيب شافي عبدالقادر فارس القيسي

183 نقيب حمدان رجا بادي الشرفات

184 نقيب مظفر محمود حسين الشبول

185 نقيب مجاهد محمد قاسم طلفاح

186 نقيب سليمان محمد عقله القواقنه

187 نقيب تيسير فهد ابراهيم العبادي

188 نقيب عبدالله محمد عبدالله رواجيه

189 نقيب عبدالصمد سعيد سرور النسور

190 نقيب علي محمود فياض الجالودي

191 نقيب ايوب عثمان عبدالعزيز البريزات

192 نقيب اكرم عبدالسلام جابر الزريوات

193 نقيب عامر احمد راشد ابوزهره

من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب

# الرتبة الاسم

1 ملازم1 حازم خالد سليمان الدبعي

2 ملازم1 اشرف احمد طالب خريس

3 ملازم1 علاء محسن معروف النوافله

4 ملازم1 ناصر احمد حسين المحمود

5 ملازم1 اسماعيل حافظ محمد الترتير

6 ملازم1 محمد حمد عوده الدعجه

7 ملازم1 المعتصم بالله علي سلامه النبيعان

8 ملازم1 يونس حمد احمد ماضي

9 ملازم1 محمد حسن محمد ابو العسل

10 ملازم1 خضر احمد خضر الرحيل

11 ملازم1 سامي طه حسن صقر

12 ملازم1 فراس فرحان كريم عطير

13 ملازم1 عبدالكريم محمد عمر جمعه

14 ملازم1 نصر الله محمود موسى المشاقبه

15 ملازم1 فؤاد احمد عيسى العزام

16 ملازم1 وائل حسين فؤاد الفريحات

17 ملازم1 محمد رشيد توفيق الجراح

18 ملازم1 ابراهيم فرج سالم العضايله

19 ملازم1 اشرف محمد سلمان الافغاني

20 ملازم1 محمد محمود مصلح الخلايله

21 ملازم1 احمد محمود راشد ابو الحسن

22 ملازم1 حسام الدين محمود احمد العمري

23 ملازم1 محمود محمد يونس قزاقزه

24 ملازم1 خالد اسماعيل عبدالله عبابنه

25 ملازم1 حسين جابر مصطفى العكور

26 ملازم1 امجد محمود عبدالحميد السعايده

27 ملازم1 محمد سامي محمد بني يونس

28 ملازم1 ماجد محمود ونس الشريده

29 ملازم1 حسان احمد عبدالرحمن المومني

30 ملازم1 جاد الله محمد هارون الشلول

31 ملازم1 فراس ابراهيم محمد فريحات

32 ملازم1 فايز محمد موسى المداينه

33 ملازم1 محمد عبدالكريم احمد ابو عويضه

34 ملازم1 عمر نائل عبدالله العمري

35 ملازم1 مازن هايل ذياب البري

36 ملازم1 مهند محمد فارس عبيدات

37 ملازم1 رائد محمود محمد الدويسات

38 ملازم1 نور الدين محمد علي حسن

39 ملازم1 احسان ابراهيم طالب العبدالله

40 ملازم1 محمد خير زيد لبيب خرفان

41 ملازم1 جهاد سليمان عبدالرحمن الرواشده

42 ملازم1 ايمن عبدالكريم محمد

43 ملازم1 عادل احمد سالم غراغير

44 ملازم1 مصطفى مداد محمد النعيمات

45 ملازم1 هيثم سلامه لائق الخمايسه

46 ملازم1 بهجت نائل صالح البقور

47 ملازم1 امين جهاد عبدالحميد النعيمي

48 ملازم1 خلف احمد نوري الدلابيح

49 ملازم1 عماد تيسير عقله العموش

50 ملازم1 محمد عقله علي نقرش

51 ملازم1 محمد حسني عبدالجليل علي الاحمد

52 ملازم1 محمد عبدالحميد مصطفى ابو علي

53 ملازم1 محمد طالب حسين الذينات

54 ملازم1 محمد رشيد شاكر عضيبات

55 ملازم1 عايد محمود خليل السالم

56 ملازم1 حمد قاسم محمد دقدوقه

57 ملازم1 عمر علي محمد العوامله

58 ملازم1 حموده محمد عاطف احمد الصباحين

59 ملازم1 خليل حسين خليف الزيود

60 ملازم1 محمود جبر رفاعي ابورفاعي

61 ملازم1 عامر فاضل سليمان الربابعه

62 ملازم1 فراس عبدالكريم علي فريحات

63 ملازم1 عاهد ابراهيم احمد الخلوف

64 ملازم1 احمد سليمان محمد حمد

65 ملازم1 سليم عبدالكريم سليم الجبور

66 ملازم1 ابراهيم سلامه حمد المراعيه

67 ملازم1 محمد محمود احمد مياس

68 ملازم1 منصور حسين علي الحمصي

69 ملازم1 خالد نمر مروح النواجي

70 ملازم1 وليد غالب محمد المومني

71 ملازم1 شجاع سالم قويدر لطايفه

72 ملازم1 خالد نايف محمد الشياب

73 ملازم1 خلدون علي حمدان القضاه

74 ملازم1 طه محمد سليمان السنيان

75 ملازم1 هاني حامد راشد الشرعه

76 ملازم1 توفيق سعود سالم الحردان

77 ملازم1 عقاب محمد نهار بني خالد

78 ملازم1 عبدالله خضر ضيف الله الزعيم

79 ملازم1 فاعور عبدالله كايد العبوس

80 ملازم1 فالح عوده اقبيل الشوشان

81 ملازم1 محمد عبد عبيد الزوايده

82 ملازم1 حسن علي عواد الحويدي

83 ملازم1 مالك كساب شلال القاضي

84 ملازم1 محمد احمد عدنان احمد ظاظا

85 ملازم1 عاصم عبدالرحمن محمد شواهين

86 ملازم1 وائل عبدالكريم محمود حمدان

87 ملازم1 محمد صالح ذياب غماز

88 ملازم1 ادريس محمد فواز العلي

89 ملازم1 محمد خير عبدالرحمن محمد الصعوب

90 ملازم1 ناصر عطا الله احمد ابو رواق

91 ملازم1 محمد احمد ابراهيم قاسم

92 ملازم1 عبدالله سعيد عبدالله خضر

93 ملازم1 ياسين سلامه سعيد الغليلات

94 ملازم1 محمد فضيل محمد ابو حويل

95 ملازم1 عيد احمد عيد الوشاحي

96 ملازم1 محمد مصطفى عوض قرعان

97 ملازم1 رائد فايز سالم صلاحيين

98 ملازم1 عمر محمد فلاح النعيمات

99 ملازم1 جبريل ابراهيم سليمان المشاقبه

100 ملازم1 محمد حمدان سليمان البنيان

101 ملازم1 معن عوده عبد السكارنه

102 ملازم1 محمد غازي يوسف المعايطه

103 ملازم1 خالد احمد راشد الخزاعله

104 ملازم1 اياد محمد محمود دغيم

105 ملازم1 جهاد مبارك محمد الحماد

106 ملازم1 طالب احمد سلامه الشماسين

107 ملازم1 ماهر محمود علي الزريقات

108 ملازم1 رائد محمود خليف الضمور

109 ملازم1 مؤيد محمد موسى الحوارنه

110 ملازم1 مخلد محمد راشد الدعجه

111 ملازم1 زهير صبري صالح الحراحشه

112 ملازم1 سامر شاهر دخيل العقيلي

113 ملازم1 عامر ابراهيم عطا الله الذنيبات

114 ملازم1 انس عبدالمعطي يحيى ابو رمان

115 ملازم1 عاهد خالد سعود السليحات

116 ملازم1 علاء غالب حامد الشموط

117 ملازم1 محمود مفلح صالح الشوابكه

118 ملازم1 فواز مصطفى احمد المرهاش

119 ملازم1 عيسى احمد محمد الربابعه

120 ملازم1 محمد عيد فالح شهاب

121 ملازم1 مالك محمد عبدالحميد الكفاوين

122 ملازم1 فراس موسى عوده ابو ريشه

123 ملازم1 محمد غالب محمد الجبريل

124 ملازم1 ابراهيم امين عواد المدادحه

125 ملازم1 صالح علي لافي الرحيله

126 ملازم1 محمد عبدالرحيم عيسى العيسى

127 ملازم1 محمد فهد محمد ابو رمان

128 ملازم1 محمد فالح نور الشمايله

129 ملازم1 بكر عبدالهادي فلاح الحنايفه

130 ملازم1 خالد عطا جريد الشرفات

131 ملازم1 اشرف عبدالله عبيد الزيود

132 ملازم1 نضال خليل حمد الزيود

133 ملازم1 خالد يحيى حامد ابو زيتون

134 ملازم1 معاذ جهاد محمد العمر الذبيان

135 ملازم1 علي محمد عبد النبي قازان

136 ملازم1 همام احمد عبدالكريم ابو شنب

137 ملازم1 وليد عبدالقادر مناور درادكه

138 ملازم1 فيصل حسني محمد سليم العيسى

139 ملازم1 عمر خميس سمور وريكات

140 ملازم1 خالد عبدالرحمن احمد الحياصات

141 ملازم1 رامي عبدالفتاح خالد صادق موسى

142 ملازم1 سامي محمود عبدالرحيم الخلايله

143 ملازم1 سامي عقيل مرشد المشاقبه

144 ملازم1 عبدالرحمن محمد محمود دواغره

145 ملازم1 علاء صالح سطعان الحنيطي

146 ملازم1 عوده ابراهيم احمد الظواهره

147 ملازم1 احمد سليم محمد عابودي

148 ملازم1 اسامه خلف فارس ارديسات

149 ملازم1 صهيب حمدان محمد حسن

150 ملازم1 عيسى حسن احمد الكركي

151 ملازم1 عبدالله علي سالم القضاه

152 ملازم1 محمد احمد طالب هزايمه

153 ملازم1 محمد مراد زكي مراد الصمادي

154 ملازم1 انور عبدالرحمن نوران المجالي

155 ملازم1 عبدالله احمد عطا الله الشباطات

156 ملازم1 محمد حمدان فاعور اللاحم

157 ملازم1 معن قاسم علي الغويري

158 ملازم1 فراس امين سعيد عبيد

159 ملازم1 مراد محمد سالم احمرو

160 ملازم1 مصطفى توفيق محمد القدري

161 ملازم1 احمد قاسم محمد الشياب

162 ملازم1 شوكت حسين نور الشمايله

163 ملازم1 محمد عبدالفتاح فريد الصمادي

164 ملازم1 احمد محمد سليمان العساسفه الحباشنه

165 ملازم1 احمد علي محمد عتوم

166 ملازم1 محمد مصطفى احمد بني عطا

167 ملازم1 ماهر موسى مصطفى القراقره

168 ملازم1 خالد حمود احمد النجداوي

169 ملازم1 علاء محمد سعيد الحسين

170 ملازم1 سعيد محمد سعيد علي فريوان

171 ملازم1 محمد عواد سعد الخوالده

172 ملازم1 علي صالح احمد بني احمد

173 ملازم1 عمرو قويدر محمود عبيدات

174 ملازم1 اياد علي حسين السحيمات

175 ملازم1 فارس عوض حامد الطراونه

176 ملازم1 ياسر اعبد محمود الرواشده

177 ملازم1 بكر عبده حامد الطراونه

178 ملازم1 احمد جمال صالح الحنيطي

179 ملازم1 محمد صالح محمد العموش

180 ملازم1 بدر ابراهيم سلامه العموش

181 ملازم1 اياد خالد محمد مقابله

182 ملازم1 بنان راتب احمد المحادين

183 ملازم1 غرام حسن مصطفى العفيف

184 ملازم1 احلام محمد ابراهيم الهباهبه

185 ملازم1 دينا عبدالله صالح ابو عواد

186 ملازم1 منى محمد عزمي محمد الخليفات

187 ملازم1 ليالي اتحاد احمد العثامين

188 ملازم1 هدى خالد محمود العبد

189 ملازم1 سهيله علي عبيد الله النسور

190 ملازم1 فاديه عبدالكريم محمد الكساسبة

191 ملازم1 احسان راتب علي القراله

192 ملازم1 سهاد محمد جبريل الطوره

193 ملازم1 روان زيد عبدالرحيم كوكش

194 ملازم1 عهود محمد رضوان زبون

195 ملازم1 اسماء مد الله سفهان الرواشده

196 ملازم1 وجدان عبدالرحيم احمد مستريحي

197 ملازم1 وفاء محمد علي السلمان

198 ملازم1 رولا ظاهر محمد مصطفى

199 ملازم1 هديل توفيق ذيب المومني

200 ملازم1 رشا علي عبدالعزيز العضايله

201 ملازم1 عبير عذاب عايد السرحان

202 ملازم1 انس نواش عبدالله المومني

203 ملازم1 فراس محمود خالد العمري

204 ملازم1 جعفر عطيوي عقله السعيدات

205 ملازم1 عبدالمهدي سليمان سلامه الروسان

206 ملازم1 ايمن علي احمد الصلاح

207 ملازم1 زيد ابراهيم سليمان الحسنات

208 ملازم1 مهند محمد داوود نافع

209 ملازم1 محمد عوض حامد الغيالين

210 ملازم1 عبدالرحمن عبدالرزاق رجا الله الجعافره

211 ملازم1 مراد حمد عبدالله العضايله

212 ملازم1 عمار محمد ابراهيم الحوامده

213 ملازم1 بركات نايف محمد القيسي

214 ملازم1 محمد رياض ضيف الله الجوازنه

215 ملازم1 ايمن جودت خليل حموري

216 ملازم1 سمير محمد طالب مقدادي

217 ملازم1 مهند قاسم محمد عبيدات

218 ملازم1 حابس عبدالقادر محمد ابو الفول

219 ملازم1 صالح ارحيل عبدالله السبيله

220 ملازم1 مازن خلف تركي المجالي

221 ملازم1 وصفي علي مفلح الجخ

222 ملازم1 قاسم عبدالله سالم الربيحات

223 ملازم1 ابراهيم عمر عبدالله البطوش

224 ملازم1 مهند محمد حسين بطاح

225 ملازم1 حيدر فيصل محمد عبيدات

226 ملازم1 احمد علي سالم النعيمات

227 ملازم1 معتصم راكز عبدالله الجوازنه

228 ملازم1 محمد محمود المفلح الزعبي

229 ملازم1 باسم سالم نزال الزيود

230 ملازم1 زياد موسى لافي الخوالده

231 ملازم1 ريم علي حسين السوادحه

232 ملازم1 لمى عوني جريس ابو جوده

233 ملازم1 ياسمين خليل عبدالقادر الكردي

234 ملازم1 ان واصف سليمان الطوال

235 ملازم1 سناء مصطفى عبدالسلام فريحات

236 ملازم1 عهود محسن محمد شملوني

237 ملازم1 حنان محمد يوسف الشيحان

238 ملازم1 هدى محمد حمدان العمارين

239 ملازم1 عماد فواز محيميد الرواشده

240 ملازم1 عبدالله محمد شفيق سليمان طبنجه

241 ملازم1 محمد خالد توفيق هليل

242 ملازم1 يحيى عبدالقادر فارس بني عميره

243 ملازم1 مجدي شحاده محمود طمراوي

244 ملازم1 حاتم محمد سالم البلاونه

245 ملازم1 عادل يوسف حسين الدعجي

246 ملازم1 هيثم عبدالفتاح عبدالجليل عثمان

247 ملازم1 علي محمد احمد حمادنه

248 ملازم1 زيد محمد يوسف كساسبه

249 ملازم1 محمود عزت محمد ابو العسل

250 ملازم1 احمد سعد صالح الخوالده

251 ملازم1 مروان انور توفيق ابو اغا

252 ملازم1 محمود صالح محمود الديات

253 ملازم1 محمد صادق عبدالرحمن ابو الرب

254 ملازم1 احمد ماجد قويطين العزام

255 ملازم1 هيثم فهمي سليمان يحيى

256 ملازم1 ايمن سليمان مهاوش الصوالحه

257 ملازم1 سعد محمود فارس الخالدي

258 ملازم1 محمد ابراهيم حسين الزحراوي

259 ملازم1 عيسى محمد منفي النعيمي

260 ملازم1 وليد عمر محمد الداغستاني

261 ملازم1 اكرم عارف ارويق خوالده

262 ملازم1 صايل مخلد عبدالجليل النصار

263 ملازم1 حسام عبدالرحيم مفضي العلاوين

264 ملازم1 فؤاد محمد سالم بني خلف

265 ملازم1 زكريا محمد مرزوق ابو جوده

266 ملازم1 خالد طلب عبدالرحمن الزيادات

267 ملازم1 زيد محمد فارس النميرات

268 ملازم1 زهير بركات عبدالله العلوان

269 ملازم1 عمر محمد محمود زواهره

270 ملازم1 مالك محمد ضيف الله الزغاتيت

271 ملازم1 شادي جمال عوده الزعبي

272 ملازم1 رائد ابراهيم عطيه الجعافره

273 ملازم1 مشهور حسين محمد الفندي

274 ملازم1 اسحاق عربي خلف عبابنه

275 ملازم1 خالد علي نويران الدعجه

276 ملازم1 محمود محمد عيد القيام

277 ملازم1 فيصل خليل عواد القضاه

278 ملازم1 احمد عيد احمد العدوان

279 ملازم1 شادي جمال نايف المومني

280 ملازم1 عبدالله محمد احمد طوالبه

281 ملازم1 احمد عبدالرحمن سلطان فريحات

282 ملازم1 مصطفى حسن احمد عتوم

283 ملازم1 عماد محمد احمد الزيادات

284 ملازم1 زياد غالب موسى العدوان

285 ملازم1 عمر محمود علي خوالده

286 ملازم1 احمد صالح العبد اللواما

287 ملازم1 زين علي عبدالرحمن الخشمان

288 ملازم1 محمد خالد عيد الصقر

289 ملازم1 سالم عتيق سلمان الخمايسه

290 ملازم1 يحيي خلف محمود عودات

291 ملازم1 بلال نوران احمد الشرمان

292 ملازم1 فادي سلمان سلامه ابو غليون

293 ملازم1 وصفي محمود خالد طوالبه

294 ملازم1 رمضان علي ربيع المرادات

295 ملازم1 جهاد مصطفى ابراهيم الحسنات

296 ملازم1 بسام سالم موسي المشاقبه

297 ملازم1 رائد عبدالفتاح محمد ابوعبود

298 ملازم1 حنان محمد سعيد يوسف عفانه

299 ملازم1 خالد فرحان عثمان الهنداوي

300 ملازم1 محمد نصر عبد ابوزيد

301 ملازم1 منذر صالح سليم الخوالده

302 ملازم1 صخر طالب سلامه الحسنات

303 ملازم1 محمد احمد محمد الزيود

304 ملازم1 سيف حمدان سالم الدهامشة

305 ملازم1 نبيل محمد علي الخوالده

306 ملازم1 باسم خالد علي المجدوب

307 ملازم1 امين جميل غمار المطيريين

308 ملازم1 رائد خالد عقله البنادره

309 ملازم1 ماهر احمد حسن خلف

310 ملازم1 زكريا عبدالله محمد جرادات

311 ملازم1 سامر يوسف احمد كساسبه

312 ملازم1 ابراهيم خليل عقله العصيفات العمرو

313 ملازم1 محمود عبدالله سعود الصمادي

314 ملازم1 رامي ابراهيم عبدالله النمري

315 ملازم1 غسان حمدان عبيد الله الزغيلات

316 ملازم1 ماجد محمد فرج الشرمان

317 ملازم1 علاء عبداللطيف حسين بريشي

318 ملازم1 مامون خالد بادي الحلايبه

319 ملازم1 عيسى فاهد حسين الدويكات

320 ملازم1 محمد باير احمد السليحات

321 ملازم1 راكان فخري حسين غوانمه

322 ملازم1 بلال مفلح ثلجي عبابنه

323 ملازم1 عاطف محمد مرزوق الزيود

324 ملازم1 حسام عيسي محمد الروسان

325 ملازم1 رافت فيصل عبدالله المحارب

326 ملازم1 احمد سالم محمد الربيحات

من رتبة ملازم ثاني الى رتبة ملازم أول

# الرتبة الاسم

1 ملازم2 محمد فوزي محمود الخطيب

2 ملازم2 ياسر عقله محمود المعجل

3 ملازم2 قيس تيسير ابراهيم الزعبي

4 ملازم2 عبد الله عدنان عواد بني خالد

5 ملازم2 احمد شاكر عبد ربه المطارنه

6 ملازم2 احمد عبد الحفيظ محمد العمرين

7 ملازم2 خالد مسلم عليان الطلاس

8 ملازم2 ابراهيم عايد نوري الحديد

9 ملازم2 عماد عبدالكريم صالح العقرباوي

10 ملازم2 رائد محمد صالح العلاونه

11 ملازم2 مؤنس محمد حسين الصفدي

12 ملازم2 احمد فلاح طالب طعان

13 ملازم2 اسماعيل فهد مجلي جراح

14 ملازم2 فراس خالد عوض عبدوني

15 ملازم2 احمد عبد الله محمد الصياحين

16 ملازم2 عمران موسي سعيد طوطح

17 ملازم2 عبد السلام امنيزل خلف الدلابيح

18 ملازم2 محمد عيسى محمد السعيدين

19 ملازم2 مصطفى صالح حسين سناجله

20 ملازم2 باسم خميس عقله سليمان

21 ملازم2 مخلد جمعه عواد العموش

22 ملازم2 مالك ابراهيم محمود الدويري

23 ملازم2 طارق فخري فلاح المومني

24 ملازم2 غازي حابس حماد الصقرات

25 ملازم2 سليمان عبد عبود السواعير

26 ملازم2 رامي سالم محمد الزواهره

27 ملازم2 علاء الدين محمد عبد الرزاق الشنتير

28 ملازم2 بسام محمد عايد الخوالده

29 ملازم2 فواز سليم موسي صندوقه

30 ملازم2 اسامه عبد اللطيف ذياب القيام

31 ملازم2 حابس عليان نهار المشاقبه

32 ملازم2 قاسم محمد مفلح الحوراني

33 ملازم2 حسان حسين علي النجادات

34 ملازم2 احمد سعود ضويحي العثامنه

35 ملازم2 اكمل ممدوح شتيوي العزام

36 ملازم2 طه محمد نصر المحادين

37 ملازم2 يوسف علي عبد الرحمن الشمايله

38 ملازم2 فارس احمد مفلح الحوري

39 ملازم2 حمد بخيت عوض اللوافيه

40 ملازم2 زكريا جمال سليمان القضاه

41 ملازم2 محمد عايد مفضي الديات

42 ملازم2 حسام عقيلان مصلح المعاقبه

43 ملازم2 باسل نهار خليف العنزي

44 ملازم2 موسى نصار علي النعيمات

45 ملازم2 عباس عبد الرحمن سليمان العبد الغني

46 ملازم2 فاضل توفيق محمد محاسنه

47 ملازم2 خالد صبري سلمان الرفوع

48 ملازم2 محمد خلف ايوب الشمايله

49 ملازم2 عبد الله سليمان حسين المحاسنه

50 ملازم2 احمد مسلم محمد القضاه

51 ملازم2 عامر محمد عبد المعطي المدادحه

52 ملازم2 ماهر عقله محمد ابو عابد

53 ملازم2 محمد عبدالله احمد بني عيسى

54 ملازم2 ذيب عواد طحيمر الغويرين

55 ملازم2 ماهر عوده حسن السحيمات

56 ملازم2 رامي شاهر جميل الجرموشي

57 ملازم2 سالم محمد احمد الجرادات

58 ملازم2 محمد ماجد احمد الصالح

59 ملازم2 احمد عقله احمد مساعده

60 ملازم2 محمد علي خالد النبابته

61 ملازم2 امجد عبد الله احمد الدهيسات

62 ملازم2 محمد جزاع خلف الرياحي

63 ملازم2 فراس محمد عمر حسن

64 ملازم2 ناصر محمد ضيف الله ابوعاقوله

65 ملازم2 كايد ابراهيم كايد المطارنه

66 ملازم2 محمد منصور سويلم الدبايبه

67 ملازم2 انس محمد حسين الصفدي

68 ملازم2 علي حسن راشد العموش

69 ملازم2 علي شحاده توفيق التاج

70 ملازم2 عادل احمد حسن الحسن

71 ملازم2 جمال انور محمد جمال سيد احمد

72 ملازم2 عثمان محمود سليمان الشياب

73 ملازم2 ماهر ابراهيم سالم العمري

74 ملازم2 ايهم منيب محسن الصفدي

75 ملازم2 نبيل جميل عبيدالله الشواوره

76 ملازم2 ماهر علي احمد موسى

77 ملازم2 فادي علي حسن الحمدان

78 ملازم2 طلال احمد طلال الجراح

79 ملازم2 محمود حسين محمد البلاونه

80 ملازم2 معاذ محمد علي عيسى التميمي

81 ملازم2 حسام يحيى حسن الهواري

82 ملازم2 عمر محمد فهد الفاعوري

83 ملازم2 سليمان عبد اللطيف سليمان الزبيدي

84 ملازم2 نايل مفلح منصور العجالين

85 ملازم2 سفيان ابراهيم احمد ابو جبل

86 ملازم2 احمد حسين احمد السيوف

87 ملازم2 حسني محمد داود العمري

88 ملازم2 ابراهيم مسلم عوجان الدهيم

89 ملازم2 جلال عبد المجيد فهيم العساسفه

90 ملازم2 احمد جميل محمود الدقامسه

91 ملازم2 عبد الله محمد سالم الربيع

92 ملازم2 عمار محمود محمد الرهايفه

93 ملازم2 مصلح احمد فارس العقايله

94 ملازم2 غياث محمد عبد الرحمن الروسان

95 ملازم2 امين محمد عفن الحرافشه

96 ملازم2 نايف عايض محمد العثامنه

97 ملازم2 خالد عبد عليان الطلالعه

98 ملازم2 عبد السلام محمود علي الحياصات

99 ملازم2 ناصر احمد فلاح الزيوت

100 ملازم2 بشار يونس موسى الطراونه

101 ملازم2 خالد مطيله ابراهيم الخرشه

102 ملازم2 غسان سليم عيسى البكور

103 ملازم2 محمد عبد الكريم محمد المناصير

104 ملازم2 خالد فليح خلف الخرشان

105 ملازم2 حسام احمد عيسى فتيان

106 ملازم2 محمد خالد مصطفى الديات

107 ملازم2 ابراهيم عبد الرحمن احمد النواصره

108 ملازم2 ادهم سلمان نجيب الاعور

109 ملازم2 احمد محمد سليمان ربابعه

110 ملازم2 محمود ابراهيم يونس البشير

111 ملازم2 اشرف سالم فرحان كفوف

112 ملازم2 فيصل محمود مصلح العدوان

113 ملازم2 ابراهيم صبيح فالح العظامات

114 ملازم2 معين محمود معين سلامه

115 ملازم2 معاذ محمد خالد اصبيح

116 ملازم2 محمد عمر علي خطاطبه

117 ملازم2 ثامر فرحان سعيد حمد

118 ملازم2 محمد فهد احمد الاحمد

119 ملازم2 حسن سليمان فليح الرحامنه

120 ملازم2 محمود عبد الله غازي ابودلو

121 ملازم2 فيصل عبد الله عبد الرحمن الشوابكه

122 ملازم2 عامر ابراهيم محمود بصبوص

123 ملازم2 خضر جميل داود الكوامله

124 ملازم2 يوسف محمد مطلق العواوده

125 ملازم2 احمد علي عيد المومني

126 ملازم2 باسم صالح مرضي المومني

127 ملازم2 عبد المجيد محمد فهد عوده الله

128 ملازم2 فراس يوسف احمد عربيات

129 ملازم2 محمد جميل احمد القراله

130 ملازم2 وليد سليمان حامد المصري

131 ملازم2 ضياء علي احمد المقابله

132 ملازم2 غازي محمد ربيع العبيدات

133 ملازم2 حابس محمد فرحان العزام

134 ملازم2 سامر حسين محمد السعود

135 ملازم2 مأمون حسين محمد الجراح

136 ملازم2 يونس محمود حسين صوالحه

137 ملازم2 محمد احمد محمد عربيات

138 ملازم2 بلال حسن احمد مقدادي

139 ملازم2 عبد الله مفلح حمود العثمان

140 ملازم2 عبد الباسط محمود سالم ابو حصوه

141 ملازم2 عبد الله شحاده زعل الكعابنه

142 ملازم2 علاء حسين سعد العجلوق

143 ملازم2 محمد احمد فندي عبيدات

144 ملازم2 هيثم صبحي احمد ابوعمر

145 ملازم2 اكرم علي هيان الفقهاء

146 ملازم2 يزن محمد احمد الخصاونه

147 ملازم2 رائد علي سالم الشوابكه

148 ملازم2 فادي احمد محمد عياصره

149 ملازم2 عمر منصور خلف الخزاعله

150 ملازم2 عصام نزيه صالح عبابنه

151 ملازم2 عبد الله علي سالم الرواشده

152 ملازم2 سالم خليف سالم العظامات

153 ملازم2 علي عوض خلف الشرفات

154 ملازم2 محمد علي سلامه السياله

155 ملازم2 اسامه عبد الله عبد القادر المطر

156 ملازم2 انور محمد ضاحي الحموان

157 ملازم2 كايد ناصر علي السميحيين

158 ملازم2 عبد اللطيف صيتان شامخ الدحيم

159 ملازم2 نواف قاسم محمد الشرعه

160 ملازم2 عبد الرحمن ميلان ضبعان الشرفات

161 ملازم2 عبد الكريم علي محمد الخزاعله

162 ملازم2 عبد الباسط احمد كردي الصبيحات

163 ملازم2 محمد عارف مصطفى الدعجه

164 ملازم2 عبد العزيز عبد الرحيم احمد الفلاحات

165 ملازم2 محمد فرحان محمد العليمات

166 ملازم2 احمد حرب مسلم الددا

167 ملازم2 علي سلامه خليفه الخطيب

168 ملازم2 رحيل مثقال شريتح الهباش

169 ملازم2 ضيف الله صياح محمد النواصره

170 ملازم2 عطيه حميدان بيوض المساعيد

171 ملازم2 باسم حسين وارد الحوامده

172 ملازم2 صالح عيد محمد الخزاعله

173 ملازم2 عواد مزعل عواد النهوان

174 ملازم2 يوسف حسن نزال الخزاعله

175 ملازم2 محمد خلف حسين الحامد

176 ملازم2 هايل سليمان سالم الجازي

177 ملازم2 محمد حسين حوران القصيري

178 ملازم2 عطا الله سليمان العيوطي العودات

179 ملازم2 ياسر اسماعيل سالم الخزاعله

180 ملازم2 صدام فلاح سليمان بني خالد

181 ملازم2 عبد الرحمن محمد سليمان العظامات

182 ملازم2 احمد راشد مفلح العيسى

183 ملازم2 عوده ارشيد مفلح المساعيد

184 ملازم2 نايل عزام سحمان الفتنه

185 ملازم2 سامي عواد شيحان العيسى

186 ملازم2 حسين علي عوض المساعيد

187 ملازم2 راضي عايد غياض المصبحيين

188 ملازم2 زكريا محمد موسى القعايده

189 ملازم2 عبد الله شعيل سلامه السياله

190 ملازم2 نهار محمد نهار الشديفات

191 ملازم2 احمد مخلف عليق العنزي

192 ملازم2 محمد جديع حماد الفدعان

193 ملازم2 عبد الله فهد طلب العويد

194 ملازم2 احمد قاسم محمد الخالدي

195 ملازم2 فلاح ابصيص عتيق البطونيه

196 ملازم2 عوده الله صالح عياده السواريه

197 ملازم2 وليد احمد قبلان الدعجه

198 ملازم2 فؤاد سليمان لافي الشخانبه

199 ملازم2 صلاح احمد حمد المراعيه

200 ملازم2 عبد الله داهوك ناصر المزاوده

201 ملازم2 عايش عقيل خلف البطونيه

202 ملازم2 عبد الرحمن موسي نزال الخالدي

203 ملازم2 محمد حمد صبح هليل

204 ملازم2 خالد عيد ارشيد المساعيد

205 ملازم2 سامي حمد خليف بني خالد

206 ملازم2 فارس فلاح رشراش الصبيحات

207 ملازم2 محمد عبد الله جابر بني خالد

208 ملازم2 حاتم عوض هويمل البطونيه

209 ملازم2 حسين سمران طريف الحويطات

210 ملازم2 احمد علي عواد هليل

211 ملازم2 هزاع حسين عوض السهيل

212 ملازم2 عبد الله عواد محمد بني خالد

213 ملازم2 فيصل خلف فياض العظامات

214 ملازم2 عبير عصمت ميخائيل عريضه

215 ملازم2 عاليه محمد يعقوب العموش

216 ملازم2 مها احمد قاسم طلفاح

217 ملازم2 عدله محمد مطلق القطيشات

218 ملازم2 شيرين جمال محمد الصالح

219 ملازم2 نسرين يونس محمد الطراونه

220 ملازم2 رانيا عطا الله اعميد الصرايره

221 ملازم2 لبنى فايز عوض المحارمه

222 ملازم2 لينا محمد رجا الصرايره

223 ملازم2 جهان عمر احمد الجبالي

224 ملازم2 كفى قويدر سلامه العمرو

225 ملازم2 امل يوسف عقله الزيود

226 ملازم2 رائده عبد الله عاطف الصرايره

227 ملازم2 روعه ابراهيم عبد الله عربيات

228 ملازم2 احترام مسلم سلامه السوالقه

229 ملازم2 ديمه جميل محمود حتامله

230 ملازم2 غاده صالح حسين الزعبي

231 ملازم2 ذكريات فريد عبد القادر المراعبه

232 ملازم2 دانا سمير يوسف هاكوز

233 ملازم2 هيا عبد المهدي محمد ابو غويله

234 ملازم2 رانيا نعيم سليم حداد

235 ملازم2 نهاء يوسف صالح الشديفات

236 ملازم2 حنان حربي سلامه العشوش

237 ملازم2 زينب مفيد علي حميدي

238 ملازم2 سهاد رسمي عقله الريحاني

239 ملازم2 دلال مرسال سالم الفقهاء

240 ملازم2 سليمان محمد سليمان الربابعه

241 ملازم2 عمر حامد عوض مساعدة

242 ملازم2 سمير عايض مطلق الخرشه

243 ملازم2 عامر ابراهيم العبد الله العلي

244 ملازم2 نايف محمود حمد الزواهره

245 ملازم2 ابراهيم سليمان خطار خزاعله

246 ملازم2 لؤي مصطفى احمد المدني

247 ملازم2 طعان راتب حمدان العوده الله

248 ملازم2 نجيب سالم عبد الله الزعبي

249 ملازم2 سالم حسن مطلق الجعارات

250 ملازم2 منجد محمد علي محمود المومني

251 ملازم2 حسن علي فلاح الزواهره

252 ملازم2 محمود سالم عبدالله بني خالد

253 ملازم2 احمد جاد الله علي الحاتمي

254 ملازم2 عامر احمد فالح الزواهره

255 ملازم2 ظاهر حلمي عبد الكريم الخلايله

256 ملازم2 غيث محمد مفلح طاهات

257 ملازم2 عيد ممدوح عيد السواعير

258 ملازم2 محمد حسن احمد شقيرات

259 ملازم2 احمد راجي رفيفان الحردان

260 ملازم2 محمود احمد موسى مهيدات

261 ملازم2 عماد خليل محمد الغنميين

262 ملازم2 محمد احمد يوسف شتيات

263 ملازم2 خالد ضيف الله خالد الزعبي

264 ملازم2 بشير طه عوض العبيدات

265 ملازم2 طارق عايد طلب العويسات

266 ملازم2 هشام عبد الهادي موسى الوريكات

267 ملازم2 عقله محمد علي الهملان

268 ملازم2 محمد خليل سلامه وريكات

269 ملازم2 مالك عبد الكريم فالح الغرايبه

270 ملازم2 وائل محمد سليمان ابو جحيش

271 ملازم2 محمود راجي عبد الرحيم بني حميد

272 ملازم2 رومل احمد مثقال العنزي

273 ملازم2 سالم يوسف فالح الصرايره

274 ملازم2 نهاد احمد سلامه الحمد

275 ملازم2 ثائر طلال يوسف الرفاعي

276 ملازم2 سليمان حسين سليمان ابو عناب

277 ملازم2 محمد علي حسن النعانعه

278 ملازم2 علي محمد سلامه المواجده

279 ملازم2 متعب عبد العزيز فاضل الخمايسه

280 ملازم2 احمد راضي خلف مقابله

281 ملازم2 عماد عبد الوهاب عبد الحميد الصرايره

282 ملازم2 عامر هاني عبد طوالبه

283 ملازم2 سنان محمد مد الله الطراونه

284 ملازم2 علاء غازي عبد المهدي الرواشده

285 ملازم2 محمد حسام امين الخطيب

286 ملازم2 علاء نواف عبد الله الرواشده

287 ملازم2 خلدون عبد النبي علي الجراح

288 ملازم2 ابراهيم منصور عبد الله الزقيمي

289 ملازم2 نضال راضي محمد البردويل

290 ملازم2 مصطفى صالح مفلح الهزايمه

291 ملازم2 احمد خليل حمود الرصاعي

292 ملازم2 ناصر سلامه محمد البلاونه

293 ملازم2 علي محمود شحاده عذاربه

294 ملازم2 طلال منصور سلامه ابو عساف

295 ملازم2 بدر عدنان نمر البزور

296 ملازم2 محمد يوسف جبر هيلات

297 ملازم2 خضر سعود علي عيال سلمان

298 ملازم2 احمد تيسير نهار الهبارنه

299 ملازم2 حمزه فاضل حسن العشران

300 ملازم2 محمود عبد الرؤوف احمد خلف

301 ملازم2 احمد حسني محمود مستريحي

302 ملازم2 عادل فهمي عبد المولى المرازيق

303 ملازم2 محمد مشرف احمد بني عيسى

304 ملازم2 غسان محمد ياسين الزعبي

305 ملازم2 فراس احمد فالح غريفات

306 ملازم2 ناصر يوسف محمد حمدان

307 ملازم2 حسن عيد عبد الله مومني

308 ملازم2 جاد صبحي عبد ابو غنمي

309 ملازم2 انس فواز عطيه المومني

310 ملازم2 اسامه يوسف احمد الفراج

311 ملازم2 نواف ممدوح منصور عبيدات

312 ملازم2 وئام رجا خليفه الخلايله

313 ملازم2 رعد محمود محمد بطاينه

314 ملازم2 علي عايد عبد الله المراعبه

315 ملازم2 خالد عبد النبي ذياب الفالح

316 ملازم2 احمد متروك احمد الرقاد

317 ملازم2 محمود محمد ابراهيم الزعبي

318 ملازم2 موسى احمد عبد الله الشلول

319 ملازم2 عبد المطلب ابراهيم محمد عنيزات

320 ملازم2 فراس سليمان عبد الرحمن الحبيباوي

321 ملازم2 خالد عبد المعطي محمد ابو نصير

322 ملازم2 باسم سعيد مجلي ابو جلبان

323 ملازم2 ابراهيم حسني محمود طيفور

324 ملازم2 سامي فضيل مفلح الدلوح

325 ملازم2 يوسف حمدان علي مبارك

326 ملازم2 سيف محمد ناصر ابو زيد

327 ملازم2 احمد محمود محمد بطايحه

328 ملازم2 سامي نعيم ناصر عبد الجواد

329 ملازم2 امجد ابراهيم صالح العثامنه

330 ملازم2 صفوان عمر عيسى عياصره

331 ملازم2 فايز محمد مفلح النمران

332 ملازم2 محمد ناصر محمد العتوم

333 ملازم2 وقاص غازي عبد القادر قطيش

334 ملازم2 تيسير سليمان علي ابو غليون

335 ملازم2 علي احمد عبد الله طعمه بشارات

336 ملازم2 احمد محمد احمد ملكاوي

337 ملازم2 عاكف حسن مرعي القصيرين

338 ملازم2 خلدون محمود عيد الزيود

339 ملازم2 خالد طاهر عبده القماز

340 ملازم2 رياض احمد عياش المهيرات

341 ملازم2 عيسي تيسير عبد القادر الحمارنه

342 ملازم2 مصطفى محمود عواد العليمات

343 ملازم2 عادل عارف عقل الرفاعي

344 ملازم2 يوسف محمد سليمان ابو مرار

345 ملازم2 عمر محمد محمود الطرادات

346 ملازم2 فؤاد عبد الله سليمان الطعاني

347 ملازم2 عبد الكريم عبد الله حسن الفواز

348 ملازم2 احسان ابراهيم سليمان قرعوش

349 ملازم2 عبد الرحمن احمد محمد الجراح

350 ملازم2 خالد محمود محمد الشريده

351 ملازم2 خالد محمد نزال الخزاعله

352 ملازم2 معن علي احمد الخرابشه

353 ملازم2 اسماعيل خليل عبد السلام العرود

354 ملازم2 خالد تيسير عبد الفواق علوش

355 ملازم2 اياد عبد الحافظ زكريا معتوق

356 ملازم2 هيثم غالب عبدالعزيز العقرباوي

357 ملازم2 فداء محمد موسى ابو هدبه

358 ملازم2 محمد قسيم عيد المشاقبه

359 ملازم2 بيرتا فواز سمعان الخزوز

360 ملازم2 منى محمد سليمان الجفوت

361 ملازم2 ماجده مفضي عبد الرحمن العوامله

362 ملازم2 شيخه عبد الحميد عبد الله الهملان

363 ملازم2 سحر ماجد ايوب جبرين

364 ملازم2 جيهان بسام محمد ابو عليوه

365 ملازم2 سوسن عيد احمد المجالي

366 ملازم2 امل اصغير احمد العنزه

367 ملازم2 مكرم عبد الرحمن عبد الله الربابعه

368 ملازم2 اشرف رداد خلف الرواحنه

369 ملازم2 معن حسن احمد العيده

370 ملازم2 محمد عبد الرحمن محمد الرفاعي

371 ملازم2 جهاد فوزي سلامه عبيدات

372 ملازم2 عمر عواد ماضي الغويرين

373 ملازم2 محمد سليمان عبد الله بني خالد

374 ملازم2 احمد محمد عبد الله الكساسبه

375 ملازم2 خير محمود عبد القادر بني حمد

376 ملازم2 حسام ذيب برجس المجالي

377 ملازم2 اشرف محمد مصطفى روابده

378 ملازم2 محمد احمد خليفه عبيدات

379 ملازم2 عمر محمد احمد مياس

380 ملازم2 بسام حسن فالح محاسنه

381 ملازم2 كفاح طه احمد غوانمه

382 ملازم2 فارس محمد فارس بني يونس

383 ملازم2 محمد خلف بريص طاهات

384 ملازم2 حسن مصطفى امين ابو الحسن

385 ملازم2 خلدون سامي محمد الشامان

386 ملازم2 سفيان محمد احمد اليماني

387 ملازم2 فراس محمد هاشم محمد

388 ملازم2 وائل احمد علي الفناطسه

389 ملازم2 احمد اسماعيل علي الزغول

390 ملازم2 ابراهيم طه عبد الكريم المحادين

391 ملازم2 ابراهيم ضيف الله العلي الدرويش

392 ملازم2 معتصم احمد عبد المعطي الصعوب

393 ملازم2 عصام يحيى عبد الغني الجعافره

394 ملازم2 زياد نواف محمد الشناق

395 ملازم2 رولا عبد الحفيظ موسى الشوابكه

396 ملازم2 سامح محمود ساري حمادنه

397 ملازم2 عبد الله محمود عبد صباحين

398 ملازم2 ابراهيم بركات ارشيد الطلافحه

399 ملازم2 حسن ضيف الله حسن السحمي

400 ملازم2 طراد خليف محمود الشتيوي

401 ملازم2 صلاح عطا عيسى الزعبي

402 ملازم2 محمود حسين جمعه حسن

403 ملازم2 حميد فرحان محمد الشرعه

404 ملازم2 عماد حسان عبد الله النجام

405 ملازم2 اسماعيل ابراهيم سليمان غوانمه

406 ملازم2 عمر عادل ذيب العبداللات

407 ملازم2 جمال عبدالكريم حمدالله الشاعر

408 ملازم2 ابراهيم شحده عوض المسيعدين

409 ملازم2 قتيبه نزار امين الحمايده

410 ملازم2 علي عيد عايد المشاقبه

411 ملازم2 سالم سامي يوسف العبادي

412 ملازم2 عامر علي كايد الصمادي

413 ملازم2 معتصم احمد حسين الصوالحه

414 ملازم2 احمد حمدي عبدالرحمن قرقز

415 ملازم2 رعد قاسم ارديعان السرحان

416 ملازم2 عمار محمود سليمان شويات

417 ملازم2 وئام تركي عبدالله الحجازين

418 ملازم2 محمد حسن احمد الرواشده

419 ملازم2 شهوان عبدالجليل احمد السكارنه

420 ملازم2 علي عبدالرحمن سالم الاعمر

421 ملازم2 علي محمد فرحان العزام

422 ملازم2 عمار محمود حمدان الشمايلة

423 ملازم2 شادي سليمان علي الصمادي

424 ملازم2 اسامة جاسر نايف العمايرة

425 ملازم2 زياد محمود مفلح الشبول

426 ملازم2 غسان صالح محمود بني عامر

427 ملازم2 محمد جميل احمد ابوليمون

428 ملازم2 موسى محمد سالم الشلول

429 ملازم2 ابراهيم خالد عادل الزاغه

430 ملازم2 رعد سلطان جميل الحديد

431 ملازم2 حمزة سليمان عبيد المعاقبة

432 ملازم2 محمد لطفي سلامه الشلهوبي

433 ملازم2 محمود محمد عبدالرحمن القضاه

434 ملازم2 زاهر زهير عبدالكريم الدرابسه

435 ملازم2 مصطفى عاطف علي خريسات

436 ملازم2 طلال عوده دبور الرصاعي

437 ملازم2 عمرو حميدان ساطي عياش

438 ملازم2 محمد عادل علي الضمور

439 ملازم2 عبدالمجيد هايل دواس الدحيم

440 ملازم2 فارس سليمان عايد الشرفا

441 ملازم2 محمد بدر عودة العمايرة

442 ملازم2 محمد مصطفى احمد ابواصبع

443 ملازم2 عبد ربيع طايع عساف

444 ملازم2 عبدالله احمد عبدالله الوريكات

445 ملازم2 عبدالقادر تيسير عبدالقادر العيده

446 ملازم2 محمود عبدالرحمن علي الدروبي

447 ملازم2 علاءالدين عبدالرحمن داود تفاحه

448 ملازم2 مهند فهد عبدالكريم الخزاعله

449 ملازم2 معاويه رشيد سلامه الرواشده

450 ملازم2 وجدي ابراهيم خالد قعاقعه

451 ملازم2 معاذ فهمي عبدالله مومني

452 ملازم2 عوني عدنان محمد عنيزات

453 ملازم2 خالد سليمان عبد الشلول

454 ملازم2 معتز ابراهيم خالد قعاقعه

455 ملازم2 عبد الله عبد الرحمن احمد بني عيسى

456 ملازم2 نشات احمد رويعي العبيسات

457 ملازم2 مياد محمد عبدالحميد الشوفيين

458 ملازم2 اشرف عبدالرؤوف عطاالله الكساسبة

459 ملازم2 احمد عبد الله احمد علاونه

460 ملازم2 بلال بادي قطيش الجبور

461 ملازم2 وسيم علي عبدالحافظ المومني

462 ملازم2 ارديس املاوي نايف خوالده

463 ملازم2 فادي محمد طحيمر الشوافعه

464 ملازم2 طلال جمعه برد العنزي

465 ملازم2 محمد زياد رسمي الصياح

466 ملازم2 صالح محمد سليمان الزيود

467 ملازم2 مدين سليمان ابراهيم العنيزات

468 ملازم2 احمد محمد عيد الزعبي

469 ملازم2 حمزه محمد بدر الشخاتره

470 ملازم2 ايمن حسن محمد عتوم

471 ملازم2 احمد خالد احمد المجالي

472 ملازم2 اسامه حمدان سليمان الصمادي

473 ملازم2 سفيان حسين محمد السعيد

474 ملازم2 عمر عليان احمد الخوالده

475 ملازم2 طالب محمد فالح الشرعه

476 ملازم2 احمد علي عارف الوحشه

477 ملازم2 ليث بسام سليمان حدادين

478 ملازم2 عامر حمدان محمد الخرابشه

479 ملازم2 احمد نايف محمد المعايطة

480 ملازم2 عمر عبدالرحيم فلاح المصاروة

481 ملازم2 محمد اسماعيل فاضل المساعفه

482 ملازم2 وسام محمد يوسف المواجده

483 ملازم2 احمد خلف جميل الحبابسه

484 ملازم2 فادي محمد احمد ابو زيد

485 ملازم2 ابراهيم فلاح سالم المعايعه

486 ملازم2 محمد عناد بركه المجالي

487 ملازم2 حمزه علي مفلح السرهيد

488 ملازم2 عبدالله عبدالحميد حمدالله الدعجه

489 ملازم2 رامي فارس احمد ابوفارس

490 ملازم2 نعيم احمد هلال الحراحشه

491 ملازم2 يوسف علي عبدالله الزيود

492 ملازم2 اسامه عيد سليمان الخوالده

493 ملازم2 مهند ابراهيم علي العدوان

494 ملازم2 فؤاد محمد علي عنيزات

495 ملازم2 رافت عوده الله ثلجي المعايطه

496 ملازم2 عبدالله مشعل عقيل الشبيلات

497 ملازم2 غسان درويش محمد الفقير

498 ملازم2 فادي غالب سالم الغرايبه

499 ملازم2 عبد الاله طه حمد القيسي

500 ملازم2 محمد جاسر محمد العلامات

501 ملازم2 عمر محمد جابر الخوالده

502 ملازم2 احمد ماجد محمد الصمادي

503 ملازم2 محمد سعدي عبدالله ابونواس

504 ملازم2 طه يوسف ابراهيم الجبارات

505 ملازم2 قيس نعمة الله جريس مقطش

506 ملازم2 زايد خلف جمعه الرواحنه

507 ملازم2 حسين وليد عبدالكريم الشوبكي

508 ملازم2 فؤاد تيسير عقله العموش

509 ملازم2 سليمان احمد سليمان العلاونه

510 ملازم2 رائد صبحي حمد العوران

511 ملازم2 علي هاشم محمد الشبلي

512 ملازم2 مهند صايل سالم زريقات

513 ملازم2 فادي احمد خليل ابو هيظ

514 ملازم2 يوسف عبد الله محيسن الحريد

515 ملازم2 احمد خالد محمد القرعان

516 ملازم2 معتز عبدالماجد محمد المجالي

517 ملازم2 عبدالعزيز عايد سلامه الخوالده

518 ملازم2 محمد سلمان حماد المصاروة

519 ملازم2 ايهاب محمد شاهر الشبلي

520 ملازم2 امجد زهير محمد الحاج

521 ملازم2 رزيق عبد ارزيق السليم

522 ملازم2 خلف سليمان نويران البنيان

523 ملازم2 محمد خالد غصاب الشريده

524 ملازم2 محمد احمد محمد الجعافرة

525 ملازم2 عواد فناطل مصايح السرحان

526 ملازم2 صهيب محمد عيد الدهون

527 ملازم2 عماد عبدالرحمن راجح خميس

528 ملازم2 موسى محمد عبد المهدي الشمايله

529 ملازم2 مالك احسان محمود عبيدات

530 ملازم2 واصف عبد عبدالله العوايصه

531 ملازم2 محمد عواد جدعان الحواتمه

532 ملازم2 صالح سلامه عابد الطراونة

533 ملازم2 سلطان احمد عبدالرحمن بني مصطفى

534 ملازم2 محمد حمد علي الزبون

535 ملازم2 سمير محمد صبري الجرف

536 ملازم2 لورنس مخلد سلامه الطيب

537 ملازم2 عبدالله جاسر سعود بني سلمان

538 ملازم2 عمر عبد الرزاق يوسف الذنيبات

539 ملازم2 محمد ممدوح عبدالعزيز المجالي

540 ملازم2 معتز خليفه محمد نجار

541 ملازم2 محمد فهد عبد الكريم اشرق لبن

542 ملازم2 زياد فلاح عياده المساعيد

543 ملازم2 يزن خلف محمد الهزايمه

544 ملازم2 وليد محمد عبدالحافظ المكانين

545 ملازم2 خلدون محمد منصور الجراح

546 ملازم2 سامر جمال عيسى الدبيسيه

547 ملازم2 محمد رياض عبدالرحيم الكفاوين

548 ملازم2 محمد يوسف رشدي عبيدات

549 ملازم2 محمد خالد عبدالله الحراحشه

550 ملازم2 فادي عبدالمجيد محمد الجراح

551 ملازم2 ناجي حامد عبدالله الخوالده

552 ملازم2 محمد هاني محمد القضاه

553 ملازم2 فؤاد سليمان احمد الاعمر

554 ملازم2 فادي فالح محمد الشريده

555 ملازم2 محمد ليث عبد الرحيم عيسى الشبلي

556 ملازم2 محمد شبلي عبدالله الحوامده

557 ملازم2 بشار ابراهيم فرج الفراية

558 ملازم2 مصعب عصري فواز الروسان

559 ملازم2 احمد خليل محمد المصاروة

560 ملازم2 وسام سليمان خليف الزيود

561 ملازم2 اسامه محمود عبدالعايش الحياري

562 ملازم2 رمزي هاني سليمان حجازين

563 ملازم2 مسعاف محمد سالم ابودلو

564 ملازم2 ابراهيم عبدالقادر فلاح القيسي

565 ملازم2 نوح رضوان احمد بني ملحم

566 ملازم2 احمد امين علي عبابنه

567 ملازم2 عبدالله احمد محمد النقارشة

568 ملازم2 احمد محمد حسين ابوليمون

569 ملازم2 احمد محمد سليمان السواعير

570 ملازم2 يونس محمد حصاد ابو رديعه

571 ملازم2 محمد علي عبيدالله القضاة

572 ملازم2 حمزه فيصل زيد الخزاعله

573 ملازم2 محمود علي حسين الخوالده

574 ملازم2 مهران جميل سالم الزيادين

575 ملازم2 احمد محمد اشتيان المحاميد

576 ملازم2 فراس احمد ناجي بني دومي

577 ملازم2 بشار محمد عبدالله سروجي

578 ملازم2 موفق وضاح عمر الجديدالمجالي

579 ملازم2 مهند عبد النعيم محمد المصاروه

580 ملازم2 جهاد عبد الله مبروك الصرايره

581 ملازم2 مراد علي محمد المسيعدين

582 ملازم2 سائد محمد ضيف الله الخصبة

583 ملازم2 محمد عارف سليمان الزبون

584 ملازم2 حمزه نايف حمود العدوان

585 ملازم2 عوض مهلي عوض الخزاعله

586 ملازم2 راضي عبداللطيف علي الزيادات

587 ملازم2 احمد حسني عبدالرحمن الطراونة

588 ملازم2 علاء ادميثان خليل الطراونة

589 ملازم2 بهاء عيد محمد العلوان

590 ملازم2 احمد حسين علي اخريوش

591 ملازم2 يوسف مصطفى حسن السكران

592 ملازم2 اكرم سالم دحيلان الخضير

593 ملازم2 ناصر تيسير محمد الخوالده

594 ملازم2 حمزه عبدالله نايف ارديسات

595 ملازم2 احمد فوزات موسى الصمادي

596 ملازم2 خالد احمد عواد الهبارنه

597 ملازم2 محمد عبد الكريم حسين الحوامده

598 ملازم2 عادل ياسر عيسى الزهراوي

599 ملازم2 محمد محمود يوسف العمري

600 ملازم2 خلدون علي عبد الحافظ الطراونه

601 ملازم2 عبدالاله خليل محمد كناني

602 ملازم2 رافع صالح محمد السكارنه

603 ملازم2 فادي عبدالمنعم حسين عليان

604 ملازم2 اشرف ضيف الله علي الشرع

605 ملازم2 رائد سالم رجا الحماد

606 ملازم2 عبدالله موسى حسن الجراجره

607 ملازم2 عامر منور عبدالمعطي الدروبي

608 ملازم2 يوسف زكريا يوسف خرفان

609 ملازم2 احمد نصرالدين احمد العديلي

610 ملازم2 طارق محمد حامد زريقات

611 ملازم2 وليد حسن احمد بنات

612 ملازم2 عمر عبدالله احمد العوابدة

613 ملازم2 علاء عبدالرحيم علي الهباهبة

614 ملازم2 خالد خليل جبريل الخشمان

615 ملازم2 يحيى محمد محمود عوض الله

616 ملازم2 عليان يوسف عليان الزيود

617 ملازم2 احمد عبد الله عمر البواريد

618 ملازم2 سائد خليل سالم العبادي

619 ملازم2 ناصر رزق نويران العليمات

620 ملازم2 عمر سليمان بدهان الرواشدة

621 ملازم2 امين عبدالرحمن سليمان الخوالده

622 ملازم2 محمد عارف سالم السكارنه

623 ملازم2 ابراهيم معرف عبدالله العمارات

624 ملازم2 رمزي محمد موسى المهيرات

625 ملازم2 جواد مصلح سلمان الصلاحين

626 ملازم2 عطا احمد مليحان الخضير

627 ملازم2 عبدالله محمود عوده الله الخزاعله

628 ملازم2 منير محمد عبدالله عظمات

629 ملازم2 فادي خالد عيد المشعان

630 ملازم2 جمال ناصر جزاء الغثيان

631 ملازم2 موفق موسى علي ابوزيد

632 ملازم2 مالك يونس عبد السواعير

633 ملازم2 نصر محمد محسن الفراية

634 ملازم2 حمد خلف محمد الشرفات

635 ملازم2 محمد عبداللطيف فضيان الزيادات

636 ملازم2 محمود احمد حمد الطوره

637 ملازم2 خالد راتب علي الصمادي

638 ملازم2 حمزه محمود احمد ابو رمان

639 ملازم2 اكرم امين ضيف الله الروسان

640 ملازم2 اياد حسن مصطفى الغرايبه

641 ملازم2 حسام عمر طاهر عنتري

642 ملازم2 محمود خلف سلامه الحماد

643 ملازم2 صلاح احمد عبدالرحمن الرواشده

644 ملازم2 ايسر احمد مصطفى الفاعوري

645 ملازم2 محمود زياد خالد الحتامله

646 ملازم2 احمد يوسف عبدالقادر الربابعه

647 ملازم2 ممدوح احميدي سلمان الفواعره

648 ملازم2 عماد محمود طه الصمادي

649 ملازم2 محمد عوض ضمير فهيد

650 ملازم2 مجدي ابراهيم عقله ابو حصان

651 ملازم2 سفيان علي محمد المسيعدين

652 ملازم2 خالد شحاده برد القمصه

653 ملازم2 عطا فهد عطا الحسامي

654 ملازم2 مراد عبدالفتاح فاضي العلاوين

655 ملازم2 خيرالدين خالد بخيت عليمات

656 ملازم2 عوده عطا الله سالم العساسفه

657 ملازم2 امجد ابراهيم عمرو العمريين

658 ملازم2 اشرف مقبل سلمي الحراحشه

659 ملازم2 محمد علي محمد المسيعدين

660 ملازم2 محمد حسن يوسف الاحمد

661 ملازم2 نضال محمد سليمان ابوعساف

662 ملازم2 عمر موسى محمد العناسوه

663 ملازم2 محمد انور يوسف القيسي

664 ملازم2 محمد صالح علي الصبح

665 ملازم2 سالم علي مفلح السلايطه

666 ملازم2 جلال سلمان علي عليمات

667 ملازم2 ماهر محمد قبلان الخزاعله

668 ملازم2 محمد طه حسين الشمايله

669 ملازم2 فيصل كمال محمد الحروب

670 ملازم2 علاء عبدالكريم بركات الفقيه

671 ملازم2 مهند نايف عطا الله المومني

672 ملازم2 عماد محمد عمر الحسنات

673 ملازم2 هيثم محمد موسى الخضيرات

674 ملازم2 طلال سليمان صوان الخضير

675 ملازم2 عبد ربه محمد خلف البدارين

676 ملازم2 احمد علي خلف السحيم

677 ملازم2 حردان قاسم محمد الياصجين

678 ملازم2 عمر محمد عبدالله الصرايره

679 ملازم2 طارق احمد فليح شخاتره

680 ملازم2 سامي محمد حسن الصباغ

681 ملازم2 طارق حسن علي المحاشي

682 ملازم2 محمد خالد محمود عبيدات

683 ملازم2 معتصم نصري محمد الجلايله

684 ملازم2 خالد خلف فلاح المناصير

685 ملازم2 عليان محمد سعيد عليان العمري

686 ملازم2 حسين محمد احمد القضاه

687 ملازم2 منيف محمد عبد الكريم مريان

688 ملازم2 هاني عبدالله حسين الخطيب

689 ملازم2 عبدالله محمد فلاح الزومط

690 ملازم2 محمود عطا الله ياسين القطاونه

691 ملازم2 محمد ابراهيم محمود البري

692 ملازم2 معاويه محمد ابراهيم بني عيسى

693 ملازم2 القاسم جمال علي النسور

694 ملازم2 سليمان خلف سليمان العايد

695 ملازم2 غيث عبدالناصر سعود القاضي

696 ملازم2 عبدالله محمد حسن الملاجي

697 ملازم2 زيد محمد عطالله المجالي

698 ملازم2 محمد محمود علي متاينه

699 ملازم2 احمد علي محمود العمور

700 ملازم2 ايهاب محمد موسى السمارنه

701 ملازم2 رامي عايش سليمان ابو صليح

702 ملازم2 وليد احمد عطا الله الجعافره

703 ملازم2 زيد علي احمد ابو زيتون

704 ملازم2 احمد شهاب محمد السعدي

705 ملازم2 ماهر عمر عوض الرواشده

706 ملازم2 اسعد تركي حسين الاسعد

707 ملازم2 احمد ابراهيم محمد بني عامر

708 ملازم2 خلدون محمد عقيل القاسم

709 ملازم2 زايد انور جدوع المشاعله

710 ملازم2 تقي الدين احمد عبد الوالي الشبلي

711 ملازم2 علي حسين علي الحميديين

712 ملازم2 علي حسن حامد عساوده

713 ملازم2 حسام احمد عبد الدلاهمه

714 ملازم2 سامر محمد حسن الرفاعي

715 ملازم2 محمد نايف عبد النمرين

716 ملازم2 رامي محمد يوسف الزريقات

717 ملازم2 ايمن حسين سلامه الحسين

718 ملازم2 مهند عبد الرزاق سليمان هياجنه

719 ملازم2 محمد محمود عبد اللطيف المرايات

720 ملازم2 نضال جمال محمد ابو هزيم

721 ملازم2 محمد عبد الوهاب موسي المجالي

722 ملازم2 ابراهيم رباح عبد الحميد الصعوب

723 ملازم2 محمد محمود محمد البديرات

724 ملازم2 حسام راضي محيميد الطراونه

725 ملازم2 سلامه محمد عبد الله الصرايره

726 ملازم2 فراس سالم سلمان الفرايه

727 ملازم2 قتيبه احمد ارشيد خشاشنه

728 ملازم2 رائد عبدالله عبدالرحمن الحراسيس

729 ملازم2 خالد احمد حسين الحسابين

730 ملازم2 خالد جمال احمد الزعبي

731 ملازم2 ابراهيم خلف مفلح ادريس

732 ملازم2 حسين محمد عايد البشير

733 ملازم2 احمد غازي محمد هيشان

734 ملازم2 صافي طلال عقله طبنجه

735 ملازم2 وائل حامد طلب جيوسي

736 ملازم2 هيثم ابراهيم محمد المصري

737 ملازم2 معين زهير احمد المومني

738 ملازم2 عماد سليم علي الصمادي

739 ملازم2 عبد القادر ابراهيم محمد الطويط

740 ملازم2 زكريا خالد محمود القيام

741 ملازم2 ايهاب صبري عبد الرحمن محمد

742 ملازم2 احمد محمد سعيد الرحال

743 ملازم2 نادر خليل حامد العمري

744 ملازم2 اسامه احمد يوسف عليوه

745 ملازم2 معتصم ضيف الله سليمان شرادقه

746 ملازم2 ايمن فايق محمد الشوابكه

747 ملازم2 عبد الله محمد سليمان كساسبه

748 ملازم2 سعيد عبد ربه نويران الحرايزه

749 ملازم2 علي عبد الحميد حسين القطيش

750 ملازم2 خلدون علي عوض الصخري

751 ملازم2 جميل حمد فلاح المناصير

752 ملازم2 عبد الله احمد عقله السعيدات

753 ملازم2 زيد رفاعي طلاق السرحان

754 ملازم2 عماد عارف عبد الله العمارات

755 ملازم2 عمر جاسر محمد العطيوي

756 ملازم2 مصطفى فالح عبد الرحمن المومني

757 ملازم2 فيصل محمد مصطفى المصري

758 ملازم2 احمد علي جروان الدرابسه

759 ملازم2 مازن سعد عثمان الزعبي

760 ملازم2 مراد حسن احمد خطايبه

761 ملازم2 يوسف عواد عليان جرادات

762 ملازم2 دعيس احمد محمد المرعي

763 ملازم2 وصفي فرحان عواد الشرعه

764 ملازم2 علي محمد سلامه النعانعه

765 ملازم2 شادي علي محمد المصطفى

766 ملازم2 فراس محمد فارس الفقيه

767 ملازم2 حسين خلف عوده الجراح

768 ملازم2 خالد لافي عطيه بدندي

769 ملازم2 خالد اسعد حمدان المصاليخ

770 ملازم2 رائد رسمي يوسف تلاوي

771 ملازم2 راتب فياض محمد عبيدات

772 ملازم2 مؤيد احمد عبد الحميد الدروبي

773 ملازم2 نواف خليف مفلح القضاه

774 ملازم2 عثمان احمد موسى الخلايله

775 ملازم2 خالد احمد عبدالقادر الجمل

776 ملازم2 فيصل محمد محمود الشمايله

777 ملازم2 منذر جهاد حسين الرقاد

778 ملازم2 فريز سلامه فياض النمران

779 ملازم2 عبد الحليم فتحي احمد العزام

780 ملازم2 عماد عبد الحميد احمد المومني

781 ملازم2 احمد مصطفى عمر ء

782 ملازم2 باسم علي عيد السوالقه

783 ملازم2 احمد علي خلف الشطي

784 ملازم2 حسين خلف محمد الطعان

785 ملازم2 عارف سالم عويض الشموط

786 ملازم2 محمود خضر بركات الشبول

787 ملازم2 ايمن بسام شكري بني ياسين

788 ملازم2 امجد محمد حسن بني ياسين

789 ملازم2 طارق يعقوب عوض الجفيرات

790 ملازم2 زكريا حسن علي بني هاني

791 ملازم2 عدنان محمد بركات الخلايله

792 ملازم2 فالح علي فالح شطناوي

793 ملازم2 خالد محمد زهير مفضي الدرابكه

794 ملازم2 منذر عبد الرحمن سليم القليلات الزيدانيين

795 ملازم2 احمد يوسف محمود عماري

796 ملازم2 بهاء علي حسين عقده

797 ملازم2 احمد رافع نهار الفضلي

798 ملازم2 سامر احمد خليل شقاقحه

799 ملازم2 سفيان محمود كريم رشدان

800 ملازم2 بلال مفلح سالم الجهني

801 ملازم2 مراد احمد فلاح عودات

802 ملازم2 خالد صالح موسى السعيدات

803 ملازم2 ساهر شفيق عايد السوالقه

804 ملازم2 حسام محمد حسيني حسين الذيابات

805 ملازم2 طايل شاهر عبد الرحمن العلاوي

806 ملازم2 محمد عبد الكريم مبارك المشاقبه

807 ملازم2 صالح سعود عليان الحموان

808 ملازم2 محمود حمدان عبد الغني الرواشده

809 ملازم2 امين عارف محمد الدبايبه

810 ملازم2 عبد الله علي ارخيص الطراونه

811 ملازم2 شاهر محمد مغير المشاقبه

812 ملازم2 خالد منعم نوري الغزو

813 ملازم2 جلال مفلح سالم الجهني

814 ملازم2 مهند محمد سالم البطوش

815 ملازم2 عبد الله حسن عقيل الشمالات

816 ملازم2 علي سعد فارس المصاروه

817 ملازم2 خلدون سليمان حماد العطيوي

818 ملازم2 راكان عمر عبد الله السمارنه

819 ملازم2 عاطف محمد فلاح المهيرات

820 ملازم2 راشد عايد راشد المرشود

821 ملازم2 محمد خالد طه القاضي

822 ملازم2 بهاء الدين عبد الله سويلم علاونه

823 ملازم2 احمد ناصر احمد الشرمان

824 ملازم2 رعد محمد عبد الله المبارك

825 ملازم2 ابراهيم محمود محمد الحياصات

826 ملازم2 انس فايز تركي الحراسيس

827 ملازم2 سليمان محمد سليمان خوالده

828 ملازم2 ابراهيم خليل عوض القيسي

829 ملازم2 اسلام عبد الله محمد ابو نواس

830 ملازم2 اميره عماد محمد المصري

831 ملازم2 بهاء الدين زياد حسن بني عيسى

832 ملازم2 عبد الرحمن يوسف عبد الحميد ابو نواس

833 ملازم2 فيصل نعمان عبد الرحيم علي

834 ملازم2 هاشم عاطف عبدالكريم القاضي

835 ملازم2 يزن عارف محمد النصار

836 ملازم2 رامي موسى سلطي عبابنه

837 ملازم2 طارق عبدالرحيم سليم المرعب

838 ملازم2 عروب عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره

839 ملازم2 علاء ابراهيم عبد الكريم الزواهره

840 ملازم2 عبد العزيز احمد مليح الحسن

841 ملازم2 خالد فايز حامد رضوان

842 ملازم2 اسلام خالد حمد الدروبي

843 ملازم2 سيف الدين احمد علي المحاسنه

844 ملازم2 ظاهر احمد علي الدهامشه

845 ملازم2 الاء فؤاد عبده العمري

846 ملازم2 شرارى ظاهر مطلق الحبابسه

847 ملازم2 حاتم فرحان هلال المشاقبه

848 ملازم2 الاء فايز جميل الحنيطي

849 ملازم2 اياد فايز احمد ابو شلفه

850 ملازم2 حارث زيد عيسى الزيادات

851 ملازم2 علاء محمد عوده الحسبان

852 ملازم2 احمد عبدالله احمد بني بكر

853 ملازم2 عبد الله محمد مصطفى مصطفى

854 ملازم2 شادي احمد عبد الله النسور

855 ملازم2 مصعب نوران عبد اللطيف المجالي

856 ملازم2 عبدالله محمد جميل محمود العمري

857 ملازم2 طارق عيسى محمد الشقور

858 ملازم2 طارق عادل علي التياها

859 ملازم2 مجد علي عوده الزعبي

860 ملازم2 اجود محمد احمد الحياري

861 ملازم2 حسين احمد حسين العفيف

862 ملازم2 مهند محمد خلف النوايسه

863 ملازم2 مهند يوسف محمد العبادي

864 ملازم2 محمد خلف محمد الذيابات

865 ملازم2 عايده فاضل عواد العبادي

866 ملازم2 حسين شوكت حسين شقيرات

867 ملازم2 محمد محمود احمد جرادات

868 ملازم2 محمد نواف طالب النصيرات

869 ملازم2 امين كفاح امين المومني

870 ملازم2 شاكر اسماعيل زعل الدهيسات

871 ملازم2 طارق ممدوح عبدالفياض العوامله

872 ملازم2 طارق احمد فضي المناصرة

873 ملازم2 عمر حسن عوده الدعجان

874 ملازم2 لؤي علي محمد العبابنه

875 ملازم2 نايف حسن مفلح الخوالده

876 ملازم2 رضوان محمد مفلح الزعبي

877 ملازم2 قاسم نصر الدين مصطفى بني ياسين

878 ملازم2 مجدي محمود حسين الشبول

879 ملازم2 سامر حسين احمد الخزاعله

880 ملازم2 بلال ابراهيم محمد الخطاطبه

881 ملازم2 تامر عبد الحميد طالب المبيضين

882 ملازم2 رامي محمد الحاج مسلم الرعود

883 ملازم2 محمد احمد سليمان الشبلي

884 ملازم2 حسن خلف زعل ابو تايه

885 ملازم2 اياد احمد محمد المبيضين

886 ملازم2 زياد جميل علي الرحامنه

887 ملازم2 مامون سميح احمد الصعوب

888 ملازم2 معاذ فاضل عقله الضلاعين

889 ملازم2 محمد عبد الحليم محمد الحليق

890 ملازم2 صالح عطا الله ممدوح الصباحيين

891 ملازم2 سميح عبد الفتاح سليمان الجعافره

892 ملازم2 عوني هايل موسى العبادي

893 ملازم2 عادل سالم عايد البديرات

894 ملازم2 محمود اسماعيل هيشان العشيبات

895 ملازم2 مهيب محمد شريف الربابعه

896 ملازم2 مهند زهير محمود الطراونه

897 ملازم2 عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن البدارين

898 ملازم2 مالك صالح محمود الشمايله

899 ملازم2 مراد محمد ضيف الله الجديتاوي

900 ملازم2 عزيز حسين موسى البيايضه

901 ملازم2 عمر عطيه الله عبد المهدي الكساسبه

902 ملازم2 خالد محمد موسى بني حمدان

903 ملازم2 احمد عبد الرحمن عبد الله المعايطه

904 ملازم2 عبد الله ضرار محمد المجالي

905 ملازم2 رائد محمد رشيد دلابيح

906 ملازم2 لؤي عواد حرب المحافظه

907 ملازم2 محمد محمود عربي احمد

908 ملازم2 عبدالحكيم حسن محمود شحاده

909 ملازم2 سليمان علي زعل النواصره

910 ملازم2 سعد شايش حسن العلي

911 ملازم2 احمد جمال عبدالعزيز الضمور

912 ملازم2 عدنان محمد موسى

من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثاني

# الرتبة الاسم

1 وكيل سامر سمير محمد البري

2 وكيل معتز عوض الصالح الهزايمه

3 وكيل محمد عبد الله محمد مساعده

4 وكيل علي محمود عبد الله بخيت

5 وكيل زهير محمد سالم الزهير

6 وكيل اول احمد سالم خلف الغويري

7 وكيل احمد كريم هلال الحربي

8 وكيل علي ضيف الله علي المراعيه

9 وكيل حسام تحسين وراد الخرشه

10 وكيل سالم غازي غياض البكار

11 وكيل زيد فلاح سالم الطلاس

12 وكيل وداد معيش عطا الله الطراونه

13 وكيل صباح عبد الله سليمان النعيمات

14 وكيل بيان عبد اللطيف محمد المعايطه

15 وكيل ميساء توفيق جميل الحجازين

16 وكيل علا جودت سلمان الزيادين

17 وكيل غاده محمد مصطفى الرواشده

18 وكيل منال تيسير محمد الشديفات

19 وكيل سوزان جمال ذياب سليمان

20 وكيل فاطمه موسى عبد الكريم خوالده

21 وكيل رهام ماجد فرحان السبايله

22 وكيل اخلاص حمدان احمد الخرابشه

23 وكيل شرين سليمان مصطفى العوامله

24 وكيل غاندي عزات ابراهيم الخليلي

25 وكيل حمزه محمد عبد ابوجراد

26 وكيل سمير محمد علي الرفاعي

27 وكيل حمزه محمد عبدالرحمن العوامله

28 وكيل طارق بسام سليمان حدادين

29 وكيل قدر محمد عايش القعيسي

30 وكيل طارق عوده عواد الخوالده

31 وكيل احمد فيصل عبد الله العمري

32 وكيل فراس احمد محمد العتوم

33 وكيل احمد تحسين حمدان الشديفات

34 وكيل مالك سميح سليم السواعير

35 وكيل عادل علي عطيه الصنابره

36 وكيل عبدالسلام مثقال علي ابوهديب

37 وكيل مجدي عبد الكريم بادي الزواهره

38 وكيل لؤي خالد عبدالجابر المراعبه

39 وكيل هايل عبد الرحمن محمد الزواهره

40 وكيل حمزه ياسين محمد مطارنه

41 وكيل مصطفى حمدي عواد الحياري

42 وكيل محمد عوده احمد العقيل

43 وكيل حمزه عبدالرحمن سليمان الخوالده

44 وكيل محمد عبدالوهاب علي المصري

45 وكيل محمد عادل حسن الزعبي

46 وكيل جودت موسى عبد الرحمن حسين

47 وكيل فالح عبدالله فالح الرواحنه

48 وكيل منتصر فيصل سالم دولات

49 وكيل علاء عوده علي الشوابكه

50 وكيل بدر فهد عايد ابوتايه

51 وكيل حمزه علي عبدالرحيم غزو

52 وكيل محمد علي محمد عناب

53 وكيل غيث عادل داوود بدر

54 وكيل عامر ابراهيم سليمان يعاقبه

55 وكيل محمد صايل يوسف الدروبي

56 وكيل لؤي عباس عودة خوالده

57 وكيل ابراهيم تيسير احمد النوايسه

58 وكيل علي محمد عبدالحميد الخمايسه

59 وكيل خالد منور مشرف الطوال

60 وكيل وجدي فواز عبدالعزيز الكفاوين

61 وكيل عبد الله عارف ارويق خوالده

62 وكيل عوده خليف عوده المربدي

63 وكيل اشرف سالم غزاوي ابوحصان

64 وكيل نبيل خلف منسي الحديثات

65 وكيل عامر عبدالله حسين الوريكات

66 وكيل مصطفى حمد محمد القرعان

67 وكيل احمد حمدان محمود الخرابشه

68 وكيل غيث سليم موسى الربضي

69 وكيل خالد فلاح عبد الحق الشديفات

70 وكيل مروان عطاالله خلف الدهامشه

71 وكيل اشرف حاتم احمد العباهره

72 وكيل محمد هندي هلال سلامه

73 وكيل ابراهيم احمد علي الرواشده

74 وكيل سامر فهد مبارك البقور

75 وكيل عفان عبد الله عبد ابوزنيمه

76 وكيل طارق هشام عبدالله ابوطوق

77 وكيل احمد حسين عقيل المجالي

78 وكيل مصطفى محمد حامد الشويطر

79 وكيل شادي عواد يوسف الطراونه

80 وكيل لواء عبدالفتاح محمد ابو هزيم

81 وكيل ثامر محمد يوسف الفواعير

82 وكيل عبدالله عمر عبدالله شقاقحه

83 وكيل محمد عبدالرؤوف محمد الخلايله

84 وكيل علي احمد علي درويش

85 وكيل عبدالله تيسير عبدالعزيز طعامنه

86 وكيل محمد تيسير عوض القرعان

87 وكيل خالد محمد احمد العمايره

88 وكيل اسامه عواد خليل خوالده

89 وكيل طارق عبدالرحمن عبدالله المعايطه

90 وكيل عماد نصر محمد امين قبلان

91 وكيل محمد جميل درويش السواعير

92 وكيل ممدوح منصور سليمان العفيشات

93 وكيل عمران عادل محمد الحصان

94 وكيل احمد اسماعيل قاسم عواوده

95 وكيل سالم محمد سالم ابورضوان

96 وكيل سالم محمد احمد العفيشات

97 وكيل غازي مرسال سالم الفقهاء

98 وكيل محمد عثمان محمد دويكات

99 وكيل عمر علي محمد الحياصات

100 وكيل عصمت عبدالمجيد اسعد السلامات

101 وكيل عاطف علي احمد اللبابده

102 وكيل طارق مصلح فليح القطاونه

103 وكيل حماده يحيى عبدالرحمن بني سلمان

104 وكيل احمد كريم عياده الحلاحله

105 وكيل سعد شاهر عوده الدباس

106 وكيل محمود رضوان محمود بردويل

107 وكيل بدر حسن سلامه الصوالحه

108 وكيل محمد احمد راجي النهود

109 وكيل احمد علي اعمر محسن

110 وكيل عصام عقله راشد الزطيمه

111 وكيل مهند قاسم محمد المومني

112 وكيل حمود خلف ابنيه الخرشه

113 وكيل صالح عواد عقيل زريقات

114 وكيل محمد فوزي عبد اللطيف الطرودي

115 وكيل احمد عبدو احمد سلامه المحيسن

116 وكيل شادي ابراهيم ضيف الله الجالودي

117 وكيل هايل الياس سعد بدر

118 وكيل علاء علي سليمان العرود

119 وكيل عمر منذر مدالله الطراونه

120 وكيل محمد فلاح حمدان العموش

121 وكيل انس عواد علي الخرابشه

122 وكيل ليث حسين خلف الطلافيح

123 وكيل انس بسام احمود الفقهاء

124 وكيل علي سليمان محمد المشاقبه

125 وكيل يزن سرحان سلمان الطوافحه

126 وكيل عيسى احمد عبدالله الصمادي

127 وكيل اميه جميل عبدالكريم الجالودي

128 وكيل اسلام موسى ابراهيم الشلوح

129 وكيل اياد محمد عبد الحميد الشوفيين

130 وكيل احمد علي نصر المحادين

131 وكيل بلال خلف رجاء البلاونه

132 وكيل محمد عطا عبد الزعبي

133 وكيل محمد خليل متروك الهويمل

134 وكيل محمد قسيم صالح الحسبان

135 وكيل انس عدنان محمد عضيبات

136 وكيل محمد ناصر محمد المومني

137 وكيل ابراهيم سالم ابراهيم الصعوب

138 وكيل ليث توفيق محمد محافظه

139 وكيل حسام عبدالله علي الزعبي

140 وكيل مشرف سحيمان مشرف البقوم

141 وكيل جاد عوض عطاالله الطراونه

142 وكيل طلعت اسماعيل يوسف البدور

143 وكيل علي عقله سليمان الصلمان

144 وكيل معتصم عبد الحميد ناجي ابو هزيم

145 وكيل زياد عبداللطيف عبدالرشيد الوريكات

146 وكيل احمد هلال مصطفى السلطي

147 وكيل بهاء الدين امين نجيب عبدي

148 وكيل عبدالحميد عبدالرحمن سالم المعايطه

149 وكيل علي احمد علي الصعوب

150 وكيل حسام صالح عبدالكريم الشديفات

151 وكيل احمد عبدالحميد احمد القواسمه

152 وكيل فرحان خلف عليوي المساعيد

153 وكيل حمزه خالد حسن ابو غزله

154 وكيل ليث محمود محمد الرواشده

155 وكيل ايمن محمود سالم الحجاج

156 وكيل محمد عبدالرزاق خالد عبيدات

157 وكيل محمد علي عوض المواجده

158 وكيل سامر محمد سليمان الشربيني

159 وكيل محمد عيد سليمان الصمادي

160 وكيل عامر علي حسين النوايسه

161 وكيل جبر عليان حمد العبدالله

162 وكيل رمضان احمد عبدالكريم الفقهاء

163 وكيل حسن احمد فرحان الصرايره

164 وكيل فؤاد عبدالرحيم مثقال المجالي

165 وكيل مامون مصطفى محمد العرود

166 وكيل محمد عوض عبدالمعطي الطراونه

167 وكيل هيثم شاهر مصطفى العريان

168 وكيل ابراهيم عدنان محمد الحاج احمد

169 وكيل حمزه ذيب سلمان السلايطه

170 وكيل بهاء ثلجي علي المحاوره

171 وكيل هيثم غصاب سعد مفلح

172 وكيل عبد الله سالم علي العصفور

173 وكيل مروان حكم حسين الصفوق

174 وكيل احمد محمد جمعه المعايعه

175 وكيل محمد كمال عليان الطراونه

176 وكيل بشار محمد سالم المصري

177 وكيل احمد فواز احمد الخطيب

178 وكيل محمد احمد عوض الصرايره

179 وكيل محمد اكرم سليمان القطاونه

180 وكيل اياد خليل احمد عنكير

181 وكيل مفلح خلف مفلح السعيدات

182 وكيل عمران نعيم مقبل شديفات

183 وكيل خالد عبدالكريم محمد الخلايله

184 وكيل طلال زعل شاوي عثمان

185 وكيل عيد غوري حمد الفرخ

186 وكيل نشات احمد بشير زغول

187 وكيل محمد علي محمد عبيدات

188 وكيل زيد توفيق سعيد الطراونه

189 وكيل عمر محمد بركات الشواوره

190 وكيل محمود احمد نوري السبيله

191 وكيل ابراهيم علي هلال بني خالد

192 وكيل مفلح قاسم مفلح السلايطه

193 وكيل يوسف احمد محمد الحليقات

194 وكيل لقمان خالد محمد ابونواس

195 وكيل اكرم سليم فليح الحميد

196 وكيل عايد بخيت عواد الوني

197 وكيل حسام محمد سليمان الخوالدة

198 وكيل هيثم عطا خلف المشاقبه

199 وكيل يحيى ناجي جبر فريحات

200 وكيل نزيه عبدالحميد حابس الجرادات

201 وكيل فرحان فهد سودي المساعيد

202 وكيل محمد موسى مصطفى الرحيل

203 وكيل انس نايف علي البكار

204 وكيل خالد سلطان كاتب كوافحه

205 وكيل طلال صالح سالم الزبن

206 وكيل زياد جورج عيد ربضي

207 وكيل معن منصور حسين الشطناوي

208 وكيل محمد حسن خليفه بني عبده

209 وكيل نور الدين احمد عبطان الزبن

210 وكيل خضر محمود عواد شعيل

211 وكيل بلال منصور صالح لوباني

212 وكيل اشرف محمد سليمان الشرع

213 وكيل علي سليمان عبدالكريم المصالحه

214 وكيل محمد علي سالم الشوابكه

215 وكيل عبدالحي ابراهيم نهار الوريكات

216 وكيل هيكل عوده فلاح الضرابعه

217 وكيل زياد احمد حسين الحوراني

218 وكيل عبد الله محمد سعيد المعمار

219 وكيل رامي مصطفى سعيد ابراهيم

220 وكيل احمد عقله عبد الهادي ابو غزاله

221 وكيل فادي حسين مفرح الغيوث

222 وكيل سالم صالح عبدالحميد المبيضين

223 وكيل مصعب يوسف محمود الماضي

224 وكيل رامي محمد عبدالرحمن العوامله

225 وكيل انس مروان محمود حجازي

226 وكيل فراس سليمان منصور البواريد

227 وكيل نسيم علي فالح مقابله

228 وكيل محمد هاشم يوسف السلامات

229 وكيل ماجد عبد الحميد عبدالوالي بني بكار

230 وكيل حسين محمد خير حسين الطعاني

231 وكيل عمر معروف محمد الزبادي

232 وكيل لؤي محمد حسن منيزل

233 وكيل عبد المنعم بدر احمد زغابره

234 وكيل عطا الله علي عايد الشديفات

235 وكيل رامي عاطف خليل الكلوب

236 وكيل عبد العزيز موسى سليمان الزيادنه

237 وكيل حازم خليل محمد الضمور

238 وكيل مهند محمد عبد الوهاب جادو

239 وكيل مالك عبد عوض الفاعوري

240 وكيل عمر محمود مطلق العدوان

241 وكيل ابراهيم محمد كريم الزغول

242 وكيل مالك مفلح عيسى ابومطر

243 وكيل عامر عبدالكريم سويلم العموش

244 وكيل حمزه نايف سالم الشوابكه

245 وكيل صلاح محمد محمود الكساسبه

246 وكيل علي حمد كريم الخوالده

247 وكيل مراد ياسر محمود الزعبي

248 وكيل معاذ موسى عبدالقادر الحياري

249 وكيل كايد رضوان محمد العبدالله الريالات

250 وكيل عمار خضر سعيد خضير

251 وكيل مامون محمد عبدالمحسن القطيفان

252 وكيل عمر حامد احمد الخوالده

253 وكيل سلمان سميح سلمان النوايسه

254 وكيل علاء عمر مبارك وشاح

255 وكيل موسى عمر موسى العوامله

256 وكيل بندر عساف صالح السميحيين

257 وكيل سيف رائد محمد الزواهره

258 وكيل عمر فهد محمد البطوش

259 وكيل احمد علي عبدالقادر الجالودى

260 وكيل عويد عوض عيد الشرعه

261 وكيل محمود ياسين سليم الشلول

262 وكيل فراس عطاالله خليل النشاش

263 وكيل محمد عبدالحميد سعيد البداينه

264 وكيل رائد عقله علي الحسبان

265 وكيل سمير سليمان قاسم الريموني

266 وكيل لؤي صالح محمود خوالده

267 وكيل عبدالله عبدالمهدي موسى القطامين

268 وكيل طارق ضيف الله عبدالله المومني

269 وكيل ضيف الله محمد عيسى الحوامده

270 وكيل محمد نصر محمد مقابله

271 وكيل سامي محمود خليل ابورضوان

272 وكيل سامر عوده احمد الوريكات

273 وكيل علاء عطا يوسف القراله

274 وكيل محمد فرج حسن الشباطات

275 وكيل علاء علي محمد دهاج

276 وكيل مصطفى حابس سليمان العوامله

277 وكيل جعفر محمد امين عبدالرحمن القطاونه

278 وكيل حمزه محمد فؤاد اسندر

279 وكيل ماهر عليان عبدالنبي ابو صنوبر

280 وكيل عمر مرزوق مفلح الكوشه

281 وكيل نصر نايف جميل الذنيبات

282 وكيل محمد شاهر سلام السوالقه

283 وكيل فايز عساف صالح السميحيين

284 وكيل مخلد عبادي سلمان الطوافحه

285 وكيل فراس فايز سليم ابو خضر

286 وكيل محمد محمود محمد الشقيرات

287 وكيل رافت محمد عبدالحفيظ العياش

288 وكيل علي عبدالله عبدالغني المجالي

289 وكيل انس عايد عبدالنبي الشخانبه

290 وكيل علاء سلامه ارفيفان الخريشه

291 وكيل حابس محمد عبيد الله النسور

292 وكيل احمد حسين عوده الرشايده

293 وكيل حمزه محمود خلف الفرايه

294 وكيل ليث طلاق محمد علاونه

295 وكيل نبيل عبد الحميد نزال عويمر

296 وكيل عمر فلاح ابراهيم الرحامنه

297 وكيل احمد سالم علي الزوايده الحويطات

298 وكيل زيد عودة نهار القعايده

299 وكيل علي احمد ابراهيم خمايسه

300 وكيل محمد محمود ابراهيم رمضان

301 وكيل علاء عادل موسى العيده

302 وكيل عامر حسين محمود ابو زبيد

303 وكيل بكر محمد يوسف الصرايره

304 وكيل صدام علي عبدالفتاح الجدوع

305 وكيل بسام اغدير عواد المساعيد

306 وكيل رولا مصطفى منصور قوقزي

307 وكيل مالك حامد علي خوالده

308 وكيل فتحي عاطف فلاح الجرادات

309 وكيل ريما امين محمد عكور

310 وكيل هند عدنان علي الروابده

311 وكيل امل شراري عاطف البيايضه

312 وكيل منال ابراهيم عبد الرزاق المعايطه

313 وكيل فاديه محمد محمود الرمامنه

314 وكيل ضياء عبد الفتاح محمد الخريسات

315 وكيل ياسمين عادل محمد خليفات

316 وكيل وفاء سليمان عايد الخزاعله

317 وكيل نريمان محمد داود جوده

318 وكيل امل احمد عطا الله الدرارجه

319 وكيل اماني هاني حسين ملكاوي

320 وكيل سونيا طلاق ابراهيم الخريسات

321 وكيل سونا احمد منزل بني سلمان

322 وكيل نور احمد علاوي خوالدة

323 وكيل اسراء عبد الرحمن عبد الله خريسات

324 وكيل مروه عبد الفتاح محمد الخريسات

325 وكيل وجدان محمد بركات الرحاحله

326 وكيل مي احمد مسلم البنوي

327 وكيل نايفه ابراهيم عبد المجيد ابو رحمه

328 وكيل خوله محمد فلاح الخرشه

329 وكيل فاطمه صياح مطرود الركيبات

330 وكيل اسامه محمد مصطفى الشرع

331 وكيل خالد محمد هلال النعيمي

332 وكيل فاتن عدنان علي هلال

333 وكيل نصر امين حسين العمر

334 وكيل عناد محمد عويض الصريراه

335 وكيل خالد حميدي صبح الهليل

336 وكيل صالح مصطفى صالح المومني

337 وكيل محمود محمد محمود المحيسن

338 وكيل احمد علي سليم الرشايده

339 وكيل سليمان عبد العزيز عيد السبوع

340 وكيل بشار حمود ذيب العجارمه

341 وكيل عبد الله احمد كامل بني حمد

342 وكيل مصطفى علي محمد بني سعيد

343 وكيل عبدالله خلف حسن الحديان

344 وكيل محمود خالد حسن القيام

345 وكيل معتز محمود عبد الله العساوده

346 وكيل احمد فواز حامد البدارنه

347 وكيل حسام محمد علي الربعات

348 وكيل حمزه نواف عبدالفتاح شطاره

349 وكيل ناصر علي عبد الرحمن العليمات

350 وكيل خالد محمد احمد علام

351 وكيل محمد احمد محمد الحوراني

352 وكيل علي حسني حمدان المشارفه

353 وكيل سعيد علي سعيد الطصلق

354 وكيل فارس وليد فارس عبيدات

355 وكيل سامر علي مضعان الزغول

356 وكيل يوسف محمد عبدالرحمن عمايره

357 وكيل طارق طه سالم السواعير

358 وكيل محمد محمود علي الزيود

359 وكيل عبدالله سليمان خلف الضمور

360 وكيل صهيب محمد مازن حسن النابلسي

361 وكيل محمد عبد الحميد اعبد المعايطه

362 وكيل محمود احمد بخيت الزواهره

363 وكيل ماهر عاهد محمد الذبيان

364 وكيل عيسى محمد محمود العمور

365 وكيل عبد الله فائق جميل ابو عذيه

366 وكيل حسام خالد ابراهيم الصمادي

367 وكيل سيف الدين علي حماد القضاه

368 وكيل جعفر محمد عبدالرحمن القطاونه

369 وكيل حسين زيد مفلح الجراح

370 وكيل علاء علي محمود الزعبي

371 وكيل ثابت سليمان احمد عربيات

372 وكيل صبحي محمود صبحي الشلبي

373 وكيل عناد محمود عناد العاصم

374 وكيل عماد امين محمود الجراروه

375 وكيل محمد سالم مطلق المزنه

376 وكيل نبيل طارق عبد القادر المجالي

377 وكيل محمد جمال محمد العثامنه

378 وكيل محمد عليان عوده الله الرحاحله

379 وكيل عامر محمود نصير الزغول

380 وكيل احمد عبد الله عربي عبيدات

381 وكيل معن نهار عيد خوالده

382 وكيل عبد الله فهد فرحان الصبيحات

383 وكيل محمدخير ارشيد محمد الحمدان

384 وكيل بكر عيد نهار البدارين

385 وكيل محمد سمير محمد النوايسه

386 وكيل اسامه سالم مبارك الشوابكه

387 وكيل احمد محمود خالد ابوحصوه

388 وكيل احمد سالم اليوسف القضاه

389 وكيل عصام احمد محمد الوريكات

390 وكيل عامر حسين محمد الموسى

391 وكيل خالد وليد سليم ربابعه

392 وكيل مراد رياض موسى العمري

393 وكيل محمد عيد توفيق الخريسات

394 وكيل جمال عبد الكريم مضعان غويري

395 وكيل عبدالله ر اجي حمدان الهرش

396 وكيل خالد احمد يوسف الهزايمه

397 وكيل عبد الله غافل مليحان المساعيد

398 وكيل علاء الدين محمد حسين المكانين

399 وكيل رمضان عباس محمد مقدادي

400 وكيل مازن حسين محمد الشرع

401 وكيل علاء احمد حسين العمايره

402 وكيل احمد علي محمود نوافلة

403 وكيل ثائر صالح محمد مستريحي

404 وكيل عبد الكريم علي سلامه السياله

405 وكيل بلال محمد علي عساف

406 وكيل تهاني فواز سالم الصهيبا

407 وكيل سميح علي حسن زواهره

408 وكيل حسام محمود محمد بني عامر

409 وكيل ايمان ابراهيم سليمان الهباهبه

410 وكيل اسراء حكمت محمد المعاني

411 وكيل اسراء عادل ناصر حسن

412 وكيل سلام عطا سالم الفقهاء

413 وكيل غرام ابراهيم فرج الزريقات

414 وكيل رنده حامد احمد الشوبكي

415 وكيل سحر حسن محمد العربيات

416 وكيل ايات عبدالمهدي متروك القراونه

417 وكيل فدوى منصور محمود الدرابسه

418 وكيل عائشه صالح فارس المعايطه

419 وكيل ديانا فايق محمود البدور

420 وكيل هبه عبدالرزاق محمد الخريسات

421 وكيل سكينه عبيدالله هلال الفرايه

422 وكيل ولاء فيصل عبدالرحمن دباس

423 وكيل رشا امين سلامه جبرين

424 وكيل امنه علي سالم عجاوي

425 وكيل سميه هاني عبدالكريم الفواعير

426 وكيل اماني احمد نايف بني سعيد

427 وكيل رمال عاكف علي المعايطه

428 وكيل رباب عبدالرحمن طه الحمود

429 وكيل صالح محمد عبد الله ربابعه

430 وكيل عبد الله صلاح الدين عبد الله الهباهبه

431 وكيل صلاح محمد عبدالغني السعدي

432 وكيل محمد احمد حسين يوسف

433 وكيل احمد محمد فهد الفواعير

434 وكيل حسن عبدالله حسن ملكاوي

435 وكيل فؤاد خليل يوسف كتكت

436 وكيل احمد محمود طه ابوطه

437 وكيل يوسف فايز يوسف العبداللات

438 وكيل جلال محمود جلال مصلح

439 وكيل بشير محمد فزاع الذيب

440 وكيل مهند احمدامين عبداللطيف سمرين

441 وكيل محمد عبدالرحمن سالم الزعبي

442 وكيل مهند سطام عبدالمجيد العشوش

443 وكيل احمد عبدالمجيد محمد العونه

444 وكيل اسامه محمود خليل ابورضوان

445 وكيل نبيل وليد محمد الخضيرات

446 وكيل محمد صبحي محمد قصراوي

447 وكيل انور سليمان سالم الطوره

448 وكيل علاء حسين خليل جراح

449 وكيل محمد محمود محمد عوفي

450 وكيل محمد تحسين حسين اشريم

451 وكيل شاهر محمود عبدالله الشخيبي

452 وكيل محمد عارف شفيق عبيد

453 وكيل محمد فتحي محمد مهداوي

454 وكيل فادي احمد خليل ابورضوان

455 وكيل معتز خليل حسن الطريفي

456 وكيل علي نعيم حسن الزعبي

457 وكيل مجدي حمد جابر جابر

458 وكيل علي طه علي الطوره

459 وكيل عبدالله رضى موسى موسى

460 وكيل محمد خليل عبدالله ابوعيشه

461 وكيل بهاء نجيب محمود العزه

462 وكيل احمد عدنان محمد رشاد قفيشه

463 وكيل يوسف برهم محمد صعلوك

464 وكيل معتز فوزي قاسم ابولباد

465 وكيل قدر عبدالسلام ابراهيم الجديعات

466 وكيل عثمان حسين سالم المومني

467 وكيل احمد حيدر حمدي قواسمه

468 وكيل نبيل موسى اسماعيل الطوره

469 وكيل مجدي عوض عطاالله الطراونه

470 وكيل مروان عبدالحافظ نجم الطوره

471 وكيل منصور سالم نصار البوشي

472 وكيل حمزه يوسف هلال الحنيطي

473 وكيل رامي زايد سليمان الخريسات

474 وكيل احمد محمد صباح الصبيح

475 وكيل خالد عليان شبيب القاضي

476 وكيل مصطفى عبدالله احمد ابو خيط

477 وكيل ياسر محمد عبد الرحمن بني عيسى

478 وكيل ثامر نافل خلف المريان

479 وكيل موفق صالح عوده الخالدي

480 وكيل احلام احمد قطيش العزي

481 وكيل الاء عمر عبد الله الخشاشنه

482 وكيل فهد ظاهر فهد الفواز

483 وكيل كاتب محمد محمود بني خالد

484 وكيل علي قاسم ارشيد حراحشه

485 وكيل رائد سلامه كاين الشبار

486 وكيل عدي ضيف الله محمد العمري

487 وكيل مهند خليل خلف الحميد

488 وكيل ايهاب احمد محمد الزعتري

489 وكيل علاء الدين محمد سعيد مصطفى بني علي

490 وكيل محمد بدري صلاح الرفاعي

491 وكيل عوده نايف احمد المرعي

492 وكيل يحيى سلامه هطبول العندلي

493 وكيل عبد الله رجا ساطع العقيل

494 وكيل محمد سهيل عمر الصمادى

495 وكيل يزن فايز خلف البدارين

496 وكيل محمود رسمي محمود عقايله

497 وكيل محمود عطا الله محمد لمحمد

498 وكيل لؤي حسني مصطفى علاونه

499 وكيل عبدالله عبدالعزيز احمد الشبول

500 وكيل احمد تيسير محمد عبابنه

501 وكيل سليم سالم احمد ابو جماعه

502 وكيل عبد الله صبحي عبد اللطيف الشرايعه

503 وكيل محمد هايل علي السويدات

504 وكيل بشار مصلح سلامه المحادين

505 وكيل احمد مشهور احمد جرادات

506 وكيل ادهم محمود كردى العلاونه

507 وكيل مدحت موسى علي الشهاب

508 وكيل سامي عيد سالم الزيود

509 وكيل انس محمد سعيد المشاقبه

510 وكيل ناصر محمد ياسين الشياب

511 وكيل محمد تيسير علي زريقات

512 وكيل علي سلامة ابراهيم عربيات

513 وكيل حمزه زياد علي المعايطه

514 وكيل احمد زايد ابراهيم شطناوي

515 وكيل محمد ناصر جزاء الغثيان

516 وكيل علاء بسام جميل قاسم

517 وكيل نضال محمد عبد الحميد السقا

518 وكيل غسان جمعه صالح حجات

519 وكيل معتز خالد علويط الشرفات

520 وكيل سامر وائل حسن عيسى

521 وكيل عصام حسين محمد السعيد

522 وكيل احمد موسى عبد الهادي ابو غزاله

523 وكيل سليمان ابراهيم محمد الشبول

524 وكيل محمد اكرم محمود العكش

525 وكيل عبدالرحيم عبدالله خلف المشاقبه

526 وكيل اسامه محمد بدر الشخاتره

527 وكيل انس ابراهيم احمد الفلاحات

528 وكيل خالد محمود محمد جرادات

529 وكيل محمد عوض زعل النصر

530 وكيل عصام عبد القادر باير شلول

531 وكيل معن موسى عبد الكريم خوالده

532 وكيل انس محمد احمد علاونه

533 وكيل محمد محمود عطالله الطراونه

534 وكيل بلال محمد علي عليمات

535 وكيل ابراهيم احمد فارس المجالي

536 وكيل عبدالرحمن عبدالله عليان الحجوج

537 وكيل حاكم سالم محمد السرديه

538 وكيل احمد نويران سلمان الساير

539 وكيل محمود سليمان ناصر حجازي

540 وكيل يحيى محمد فالح بني صالح

541 وكيل جعفر احمد حسين ابو رواع

542 وكيل راشد محمود حسين البداوي

543 وكيل رائد سليمان صالح الجوارنه

544 وكيل محمد خليل محمد حسين

545 وكيل علاء الدين عليان محمد الخرابشه

546 وكيل هاشم محمد جميل الخرابشه

547 وكيل مالك منصور محمد الخوالده

548 وكيل ماهر حسن محمد الحنيطي

549 وكيل عبد الله محمود عواد الليمون

550 وكيل عمر قطيفان عوده القضاه

551 وكيل عبد الله عطيوي عقيل المساعيد

552 وكيل مروان بشير عيسى الوريكات

553 وكيل نور يعقوب فلاح الجواميس

554 وكيل نسرين جواد مصباح الطرشه

555 وكيل رنا حسين احمد القضاه

556 وكيل زياد جمال خليف الاغوات

557 وكيل هاشم موسى مفلح عماوي

558 وكيل خالد مسلم حمدان ابو فلاحه

559 وكيل نسيم كامل عارف جماحنه

560 وكيل محمد ابراهيم محمد الهزايمه

561 وكيل سامر عبد الله احمد الجراح

562 وكيل مجدي محمد عبد الله العدوان

563 وكيل نضال ابراهيم سليمان الجبالي

564 وكيل عز الدين يحيى مرزوق الدبوبي

565 وكيل علي مصطفى يوسف بني فواز

566 وكيل عبد الوهاب محمد صالح العمايره

567 وكيل زاهر محمد قاسم العلي

568 وكيل سعيد اسعد يوسف النواصره

569 وكيل محمد احمد علي فواعير

570 وكيل عصام خليفه سليم الرواشده

571 وكيل خالد صالح ظاهر بشتاوي

572 وكيل بلال عايد سعيد العواوده

573 وكيل ايمن عبد ربه فلاح الحنيطي

574 وكيل مصطفى محمد سالم خريسات

575 وكيل عبد النعيم احمد سلامه العفيشات

576 وكيل عمر محمد سليم الشوبكي

577 وكيل قيس صالح حمدان الختالين

578 وكيل سامر خالد مثقال عبيدات

579 وكيل فيصل عبد الله عايد الخوالده

580 وكيل ايهاب زيد بركات شطناوي

581 وكيل موسى يوسف مصطفى بني عيسى

582 وكيل يوسف علي محمد اللوح

583 وكيل علي جميل مسلم الرواجفه

584 وكيل سمير محمود نجيب البنا

585 وكيل محمد هلال سليم القضاه

586 وكيل حسين صالح محمود درادكه

587 وكيل نور الدين عليان محمد خزاعله

588 وكيل محمد احمد سليمان الرواضيه

589 وكيل احمد علي سلمان القضاه

590 وكيل عاصم زكريا احمد البطوش

591 وكيل نايف احمد هلال السليحات

592 وكيل رائد عبد الله اسماعيل الزيدانين

593 وكيل انمار علان فياض المساعيد

594 وكيل شوكت محمد عبدالحافظ المكانين

595 وكيل ماجد حسين سلامه العموش

596 وكيل ملوح عبد الهادي حامد العرامين

597 وكيل مهند جميل حسين الهباهبه

598 وكيل هيثم محمد عبد الحفيظ العزام

599 وكيل وليد سليمان محمد الاعمر

600 وكيل مأمون احمد ناجي العمري

601 وكيل هايل حسن هزاع الهواوشه

602 وكيل احمد محمد عيسى الهلالات

603 وكيل محمد ناصر حسن علاونه

604 وكيل احمد موسى حسين الاعور

605 وكيل احمد عبد الحليم احمد الخلايله

606 وكيل مهند عيد ارشيد ابوخروب

607 وكيل احمد فهاد عايد الشرعب

608 وكيل خالد علي حسين ملاك

609 وكيل احمد ايوب علي ابوعرابي العدوان

610 وكيل معتصم محمد مصطفى شطناوي

611 وكيل منذر موسى عبد الله الرواضيه

612 وكيل عبد الله شفيق احمد حمادنه

613 وكيل سالم يونس محمد المعايطه

614 وكيل فائق يحيى ضيف الله العمري

615 وكيل محمد اسماعيل صالح العجارمه

616 وكيل فلاح سليم عبد الله الخوالده

617 وكيل رأفت اسماعيل يوسف البدور

618 وكيل باسم علي قاسم الزغول

619 وكيل فواز سالم ذيب حمدان

620 وكيل برهم محمد برهم القضاه

621 وكيل محمد سلمان علي العليمات

622 وكيل حسن علي حسين النوايسه

623 وكيل نضال محمد احمد شوبكي

624 وكيل فادي محمد عوض العبيدين

625 وكيل محمد احمد فليح الخريشه

626 وكيل علي سليمان محمد الرواش

627 وكيل صخر عبد الحميد عبد الحفيظ المساعفه

628 وكيل امجد ابراهيم احمد ابو مصطاف

629 وكيل خلدون محمود محمد بني الدومي

630 وكيل جهاد حسن محمد القطاونه

631 وكيل عمر احمد كريم المساعفه

632 وكيل ميلاد باجس محمد الرمامنه

633 وكيل محمد علي عايد العظامات

634 وكيل معاذ محمود فارس ياسين

635 وكيل عوده سلام محمد السواعده

636 وكيل خالد زايد حسن دومي

637 وكيل يحيى زكي عبد الرحمن الخطاطبه

638 وكيل احمد امين يوسف السرحان

639 وكيل القذافي زياد فاضل الجنيدي

640 وكيل فراس نعيم ذيب الطريفي

641 وكيل طارق عمر احمد كرايمه

642 وكيل ثائر تركي حسين عبيدات

643 وكيل خليل ابراهيم محمد عثمان

644 وكيل محمد محمود زيدان الجمل

645 وكيل فادي محمود حسني ابو الهيجاء

646 وكيل سعيد محمد سعيد ابو عباس

647 وكيل ايمن محمد حسين ابودرويش

648 وكيل احمد عبدالرحمن شريف ابوشريفه

649 وكيل عماد شاهر سالم الغرايبه

650 وكيل حسن ابراهيم حسن الشبيل

651 وكيل وليد سالم علي الرويلي

652 وكيل جعفر محمد عواد امين

653 وكيل بدر ابراهيم احمد المرايات

654 وكيل مثير نمر خالد البري

655 وكيل ابراهيم برهان عبد الحميد الفاعوري

656 وكيل محمد ابراهيم حسين الرفاعي

657 وكيل طلال محمد شتيوي الخريشه

658 وكيل محمد عيسى احمد الطيب

659 وكيل مازن محمد عياش حمد