ترفيعات واسعة في الامن العام – اسماء

الحرة نيوز –
صدرت الارادة الملكية بترفيع عدد من ضباط الامن العام للرتبة التي تلي رتبهم الحالية:
من رتبة عقيد الى رتبة عميد
# الرتبة الاسم
1 عقيد رامي عبدالرحيم توفيق الدباس
2 عقيد احمد سالم محمد الوراوره
من رتبة مقدم الى رتبة عقيد
# الرتبة الاسم
1 مقدم يونس ارشيد شحاده الجرايده
2 مقدم عادل قاسم محمد الخالدي
3 مقدم رشيد عويد رشيد الحنيطي
4 مقدم احسان فالح نصير الشرفات
5 مقدم غازي صالح عسكر العقرباوي
6 مقدم هشام صايل حسين السوفاني
7 مقدم عزالدين محمد يوسف ابو شعيرة
8 مقدم هشام عزت عطا المحيسن
9 مقدم نائل شفيق مصطفى التوبه
10 مقدم يحيى احمد ارشيد الطيب
11 مقدم راجي محمد حسين الدغداشي
12 مقدم محمد احمد حسن حواري
13 مقدم محمد فهد عبدالرحمن الخريوش
14 مقدم بسام خليل عبدالكريم الكايد
15 مقدم عماد اسماعيل موسى عبابنه
من رتبة رائد الى رتبة مقدم
# الرتبة الاسم
1 رائد خالد سليمان محمد عربيات
2 رائد محمد ابراهيم عبدالله الزواهرة
3 رائد اشرف سليم حسن الحجازي
4 رائد فالح اسماعيل خليف القطيفان
5 رائد عبدالرحمن يوسف فارس المعايطة
6 رائد عصام طالب خليل حماشا
7 رائد محمد محمود عبدالله الجزازي
8 رائد عوني احمد سليمان ابو رمان
9 رائد نور الدين عبدالرزاق محمد الدرادكه
10 رائد عطاالله عودة سالم الخلايلة
11 رائد ابراهيم احمد حمدان الشبلي
12 رائد توفيق محمد صلاح العواملة
من رتبة نقيب الى رتبة رائد
# الرتبة الاسم
1 نقيب فراس احمد فرحان العمرو
2 نقيب معن هاشم صالح البقور
3 نقيب جازي علي جازي البري
4 نقيب ميساء عبداللطيف محمد النسور
5 نقيب حسين محمد علي الاخرس
6 نقيب جهاد فهد عبدالحميد خدام
7 نقيب عوده الله امين سلامه الخرابشه
8 نقيب عوده سالم عوده حجازين
9 نقيب مشهور بطرس ملحم حجازين
10 نقيب شريف محمد حسن العتوم
11 نقيب علي سهيل علي هياجنه
12 نقيب رائد محمد سعيد عيد الطرزي
13 نقيب شاكر ناجي محمد خريسات
14 نقيب اسامه صبحي صايل الشرمان
15 نقيب صفوت محمود محمد غوانمه
16 نقيب محمد عياش عقله العيده
17 نقيب محمد صالح محمد غنمه
18 نقيب مصطفى عبدالرحيم مصطفى مهيدات
19 نقيب محمود خالد محمود الوريكات
20 نقيب علي عوض سمهوج الدهامشه
21 نقيب مزعل سالم مزعل القضاه
22 نقيب باسم محمد حمود الزيود
23 نقيب نزار محمد خليل درويش
24 نقيب عبدالله نمر محمد ياسين
25 نقيب علي محمود مصطفى الخرابشه
26 نقيب عادل عوده عواد الوريكات
27 نقيب باسم احمد محمد عواشره
28 نقيب محمد علي محمد الشرمان
29 نقيب فراس ناصر مفلح السلامه
30 نقيب زيد محمد عبدالرحمن بني احمد
31 نقيب مصطفى احمد مصطفى عمايره
32 نقيب هشام كمال عبدالعزيز الدويكات
33 نقيب محمد هلال محمد الشريفين
34 نقيب محمد محمود حسن شتيوي
35 نقيب منير محمود عبدالكريم العدوان
36 نقيب محمد محمود مصطفى اللهواني
37 نقيب خالد سلامه سالم المعايطه
38 نقيب محمد علي راضي طشطوش
39 نقيب محمد محمد سليم الزناهره
40 نقيب عدنان عبدالله حسين الوريكات
41 نقيب وائل ابراهيم محمد المقصقص
42 نقيب عمر جميل ابراهيم البداوي
43 نقيب زياد صالح احمد غوانمه
44 نقيب محمد عنبر كنيهر العنبر
45 نقيب علي سليمان عبدالكريم خريسات
46 نقيب علي سالم راجي ابوهزيم
47 نقيب احمد سليمان خطار خزاعله
48 نقيب نبيل احمد محمد قبلان
49 نقيب احمد عمر علي نعامنه
50 نقيب مهند محمد زاهي الشمايله
51 نقيب محمود عقله سليمان عتوم
52 نقيب خلدون علي احمد عوامره
53 نقيب بشار صالح سليمان الزريقات
54 نقيب محمد ضامن عليان الزبيدي
55 نقيب محمد قاسم محمد الرواشده
56 نقيب محمود محمد عقله هزايمه
57 نقيب جواد محمود فوزي بدر
58 نقيب سلطان عايد محمد الجبور
59 نقيب محمود جميل فلاح المعايطه
60 نقيب علي مفلح عوض ابوسويلم
61 نقيب سامي محمد سالم القضاه
62 نقيب احمد هزاع ذفيل بني خالد
63 نقيب احمد عطوان عايد القضاه
64 نقيب نورالدين عبدالله خالد الشياب
65 نقيب طايل احمد سلام الصلاحين
66 نقيب ابراهيم محمد احمد العساسله
67 نقيب محمد سالم سليمان الحوامده
68 نقيب وليد محمد امين عبابنه
69 نقيب بسام عايد سليمان المشاقبه
70 نقيب محمود محمد سالم بني عيسى
71 نقيب مخلد يوسف مسعد حجازين
72 نقيب عواد مليح سليمان الموالي
73 نقيب محمود موسى سلمان الهباهبه
74 نقيب محمدعيد ابراهيم خليل عبنده
75 نقيب خالد سالم حمدان الرواشده
76 نقيب سلطان علي محمد عتوم
77 نقيب ماهر شاهر عبداللطيف الشنيكات
78 نقيب اكرم جمعه سليم يوسف
79 نقيب سليم محمد سليم دويكات
80 نقيب عامر احمد عبدالله العبادي
81 نقيب محمد ضامن علي المومني
82 نقيب عدوان فايز عواد الوريكات
83 نقيب عبدالسلام يوسف عارف الفريحات
84 نقيب خالد ابراهيم عبدالكريم الفقراء
85 نقيب احمد عبدالعزيز احمد العوامله
86 نقيب عبدالحكيم محمد علي ربابعه
87 نقيب موفق سعد محمد حساوي
88 نقيب محمد قاسم محمد الشياب
89 نقيب خالد فرحان زايد الفراحين
90 نقيب رعد خضر حرب العرامين
91 نقيب علاء الدين حسن موسى عمرات
92 نقيب احمد محمود سليمان الشناق
93 نقيب احمد امين احمد الحامد
94 نقيب محمد حسن ناجي العمري
95 نقيب احمد علي احمد القضاه
96 نقيب وصفي عبدالكريم نهار الدبيس
97 نقيب ماجد العيط مطر السبعه
98 نقيب عاطف علي نجيب الوزان
99 نقيب صلاح احمد عبدالله الخلوف
100 نقيب عبدالمنعم عناد مفضي الخالدي
101 نقيب محمود محمد اسماعيل السكر
102 نقيب عاكف ابراهيم سلامه المرايات
103 نقيب محمد سميح ذيب الصويص
104 نقيب عمر سالم متعب الحراحشه
105 نقيب راكز حبيب دبان بني صخر
106 نقيب جريس نزمات طعمه طاشمان
107 نقيب بلال احمد محمد المومني
108 نقيب بكر ابراهيم فالح الموسى
109 نقيب عصام محمدعلي سليمان الشلول
110 نقيب زيد عبدالكريم مطلق العناسوه
111 نقيب وسام محمد موسى المومني
112 نقيب سلطان عبد حسن العبداللات
113 نقيب محمود احمد محمود نصار
114 نقيب عبدالقادر احمد عبدالقادر الجمل
115 نقيب عيسى عبدالحافظ عيسى المحيسن
116 نقيب سامح ابراهيم خليل شلبي
117 نقيب صقر ابراهيم طالب العبدالله
118 نقيب سامي عبدالحميد صالح خوالده
119 نقيب يزن حمد احمد الشاعر
120 نقيب راكان محمود الشامخ حمادنه
121 نقيب علاء محمد خليل الحجوج
122 نقيب محمدامين عبدالاله احمد الهزايمه
123 نقيب يوسف محمد حسين الحوارنه
124 نقيب حسين علي سالم البداوي
125 نقيب اياد عبدالمجيد حمد القيسي
126 نقيب نعيم عبدالكريم عبدالقادر السعايده
127 نقيب ناجح صالح محمود العمري
128 نقيب خالد عبدالمهدي حسن الوخيان
129 نقيب محمد صالح محمد طاهات
130 نقيب عمر احمد سالم سلايمه
131 نقيب علي شحاده عبدالقادر الزعبي
132 نقيب سلطان جاسر حمدان العبدالرحمن
133 نقيب زهير حسن مصطفى يوسف
134 نقيب مامون موسى عايد عواد
135 نقيب احمد محمد مصطفى بني اسماعيل
136 نقيب عايد سالم معزي الغثيان
137 نقيب بكر نهار ارحيل البدارين
138 نقيب محمد احمد محمد المحارمه
139 نقيب محمد جدعان الاسمر الشموط
140 نقيب فالح عيد حمدان بني صخر
141 نقيب مالك فواز كريم القاضي
142 نقيب اسلام عبدالكريم جديع الوريكات
143 نقيب بدر عوده عايد العويدي
144 نقيب ضيف الله احمد ضيف الله حوافظه
145 نقيب طارق محمود محمد عمري
146 نقيب عبدالمالك محمد سعيد الموسى جرادات
147 نقيب عدنان سالم محمد عتوم
148 نقيب محمد عبدالله عيد السواعير
149 نقيب علي سالم سلامه نصيرات
150 نقيب سامي يوسف محمد خليفه
151 نقيب مهند محمد عبدالعزيز العضايله
152 نقيب احمد راجي فضل الفاعوري
153 نقيب محمد خالد محمد الزعبي
154 نقيب احمد عطاالله عبدالرحيم الصرايره
155 نقيب محمد تيسير محمد الخوالده
156 نقيب اسامه سعيد غدير العمور
157 نقيب رامي رضوان خالد الظهيرات
158 نقيب نائل احمود خليف القضاه
159 نقيب انس جمال بركات الرشدان
160 نقيب اسماعيل عبد عواد المهيرات
161 نقيب ماجد يوسف خلف الشديفات
162 نقيب وصفي احمد عبدالرحمن المريد
163 نقيب انور محمد احمد الرواشده
164 نقيب ضافي عبد عياده الهلالات
165 نقيب فردوس ابراهيم عبدالرحيم المجالي
166 نقيب فائق احمد ابراهيم شطناوي
167 نقيب صالح عقله عبدالقادر العايد
168 نقيب سليمان صالح غثيان المشاقبه
169 نقيب عدنان نواف فرحان سهاونه
170 نقيب هاشم حمدالله فلاح الخصيلات
171 نقيب حسين محمد علي المزايده
172 نقيب فايز تركي محمود السقار
173 نقيب ذيب سليمان يوسف الغنميين
174 نقيب ماهر عبدالله موسى عبدالله
175 نقيب عاكف رضوان محمد الخليفات
176 نقيب حسين محمود نجي المشاقبه
177 نقيب صفوان عبدالسلام محمد العمري
178 نقيب يونس فرحان عياده المصاروه
179 نقيب مجدي مثقال علي الرواشده
180 نقيب شاهين محمد عبد ابورمان
181 نقيب غازي محمد زعيزع السرحان
182 نقيب شافي عبدالقادر فارس القيسي
183 نقيب حمدان رجا بادي الشرفات
184 نقيب مظفر محمود حسين الشبول
185 نقيب مجاهد محمد قاسم طلفاح
186 نقيب سليمان محمد عقله القواقنه
187 نقيب تيسير فهد ابراهيم العبادي
188 نقيب عبدالله محمد عبدالله رواجيه
189 نقيب عبدالصمد سعيد سرور النسور
190 نقيب علي محمود فياض الجالودي
191 نقيب ايوب عثمان عبدالعزيز البريزات
192 نقيب اكرم عبدالسلام جابر الزريوات
193 نقيب عامر احمد راشد ابوزهره
من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب
# الرتبة الاسم
1 ملازم1 حازم خالد سليمان الدبعي
2 ملازم1 اشرف احمد طالب خريس
3 ملازم1 علاء محسن معروف النوافله
4 ملازم1 ناصر احمد حسين المحمود
5 ملازم1 اسماعيل حافظ محمد الترتير
6 ملازم1 محمد حمد عوده الدعجه
7 ملازم1 المعتصم بالله علي سلامه النبيعان
8 ملازم1 يونس حمد احمد ماضي
9 ملازم1 محمد حسن محمد ابو العسل
10 ملازم1 خضر احمد خضر الرحيل
11 ملازم1 سامي طه حسن صقر
12 ملازم1 فراس فرحان كريم عطير
13 ملازم1 عبدالكريم محمد عمر جمعه
14 ملازم1 نصر الله محمود موسى المشاقبه
15 ملازم1 فؤاد احمد عيسى العزام
16 ملازم1 وائل حسين فؤاد الفريحات
17 ملازم1 محمد رشيد توفيق الجراح
18 ملازم1 ابراهيم فرج سالم العضايله
19 ملازم1 اشرف محمد سلمان الافغاني
20 ملازم1 محمد محمود مصلح الخلايله
21 ملازم1 احمد محمود راشد ابو الحسن
22 ملازم1 حسام الدين محمود احمد العمري
23 ملازم1 محمود محمد يونس قزاقزه
24 ملازم1 خالد اسماعيل عبدالله عبابنه
25 ملازم1 حسين جابر مصطفى العكور
26 ملازم1 امجد محمود عبدالحميد السعايده
27 ملازم1 محمد سامي محمد بني يونس
28 ملازم1 ماجد محمود ونس الشريده
29 ملازم1 حسان احمد عبدالرحمن المومني
30 ملازم1 جاد الله محمد هارون الشلول
31 ملازم1 فراس ابراهيم محمد فريحات
32 ملازم1 فايز محمد موسى المداينه
33 ملازم1 محمد عبدالكريم احمد ابو عويضه
34 ملازم1 عمر نائل عبدالله العمري
35 ملازم1 مازن هايل ذياب البري
36 ملازم1 مهند محمد فارس عبيدات
37 ملازم1 رائد محمود محمد الدويسات
38 ملازم1 نور الدين محمد علي حسن
39 ملازم1 احسان ابراهيم طالب العبدالله
40 ملازم1 محمد خير زيد لبيب خرفان
41 ملازم1 جهاد سليمان عبدالرحمن الرواشده
42 ملازم1 ايمن عبدالكريم محمد
43 ملازم1 عادل احمد سالم غراغير
44 ملازم1 مصطفى مداد محمد النعيمات
45 ملازم1 هيثم سلامه لائق الخمايسه
46 ملازم1 بهجت نائل صالح البقور
47 ملازم1 امين جهاد عبدالحميد النعيمي
48 ملازم1 خلف احمد نوري الدلابيح
49 ملازم1 عماد تيسير عقله العموش
50 ملازم1 محمد عقله علي نقرش
51 ملازم1 محمد حسني عبدالجليل علي الاحمد
52 ملازم1 محمد عبدالحميد مصطفى ابو علي
53 ملازم1 محمد طالب حسين الذينات
54 ملازم1 محمد رشيد شاكر عضيبات
55 ملازم1 عايد محمود خليل السالم
56 ملازم1 حمد قاسم محمد دقدوقه
57 ملازم1 عمر علي محمد العوامله
58 ملازم1 حموده محمد عاطف احمد الصباحين
59 ملازم1 خليل حسين خليف الزيود
60 ملازم1 محمود جبر رفاعي ابورفاعي
61 ملازم1 عامر فاضل سليمان الربابعه
62 ملازم1 فراس عبدالكريم علي فريحات
63 ملازم1 عاهد ابراهيم احمد الخلوف
64 ملازم1 احمد سليمان محمد حمد
65 ملازم1 سليم عبدالكريم سليم الجبور
66 ملازم1 ابراهيم سلامه حمد المراعيه
67 ملازم1 محمد محمود احمد مياس
68 ملازم1 منصور حسين علي الحمصي
69 ملازم1 خالد نمر مروح النواجي
70 ملازم1 وليد غالب محمد المومني
71 ملازم1 شجاع سالم قويدر لطايفه
72 ملازم1 خالد نايف محمد الشياب
73 ملازم1 خلدون علي حمدان القضاه
74 ملازم1 طه محمد سليمان السنيان
75 ملازم1 هاني حامد راشد الشرعه
76 ملازم1 توفيق سعود سالم الحردان
77 ملازم1 عقاب محمد نهار بني خالد
78 ملازم1 عبدالله خضر ضيف الله الزعيم
79 ملازم1 فاعور عبدالله كايد العبوس
80 ملازم1 فالح عوده اقبيل الشوشان
81 ملازم1 محمد عبد عبيد الزوايده
82 ملازم1 حسن علي عواد الحويدي
83 ملازم1 مالك كساب شلال القاضي
84 ملازم1 محمد احمد عدنان احمد ظاظا
85 ملازم1 عاصم عبدالرحمن محمد شواهين
86 ملازم1 وائل عبدالكريم محمود حمدان
87 ملازم1 محمد صالح ذياب غماز
88 ملازم1 ادريس محمد فواز العلي
89 ملازم1 محمد خير عبدالرحمن محمد الصعوب
90 ملازم1 ناصر عطا الله احمد ابو رواق
91 ملازم1 محمد احمد ابراهيم قاسم
92 ملازم1 عبدالله سعيد عبدالله خضر
93 ملازم1 ياسين سلامه سعيد الغليلات
94 ملازم1 محمد فضيل محمد ابو حويل
95 ملازم1 عيد احمد عيد الوشاحي
96 ملازم1 محمد مصطفى عوض قرعان
97 ملازم1 رائد فايز سالم صلاحيين
98 ملازم1 عمر محمد فلاح النعيمات
99 ملازم1 جبريل ابراهيم سليمان المشاقبه
100 ملازم1 محمد حمدان سليمان البنيان
101 ملازم1 معن عوده عبد السكارنه
102 ملازم1 محمد غازي يوسف المعايطه
103 ملازم1 خالد احمد راشد الخزاعله
104 ملازم1 اياد محمد محمود دغيم
105 ملازم1 جهاد مبارك محمد الحماد
106 ملازم1 طالب احمد سلامه الشماسين
107 ملازم1 ماهر محمود علي الزريقات
108 ملازم1 رائد محمود خليف الضمور
109 ملازم1 مؤيد محمد موسى الحوارنه
110 ملازم1 مخلد محمد راشد الدعجه
111 ملازم1 زهير صبري صالح الحراحشه
112 ملازم1 سامر شاهر دخيل العقيلي
113 ملازم1 عامر ابراهيم عطا الله الذنيبات
114 ملازم1 انس عبدالمعطي يحيى ابو رمان
115 ملازم1 عاهد خالد سعود السليحات
116 ملازم1 علاء غالب حامد الشموط
117 ملازم1 محمود مفلح صالح الشوابكه
118 ملازم1 فواز مصطفى احمد المرهاش
119 ملازم1 عيسى احمد محمد الربابعه
120 ملازم1 محمد عيد فالح شهاب
121 ملازم1 مالك محمد عبدالحميد الكفاوين
122 ملازم1 فراس موسى عوده ابو ريشه
123 ملازم1 محمد غالب محمد الجبريل
124 ملازم1 ابراهيم امين عواد المدادحه
125 ملازم1 صالح علي لافي الرحيله
126 ملازم1 محمد عبدالرحيم عيسى العيسى
127 ملازم1 محمد فهد محمد ابو رمان
128 ملازم1 محمد فالح نور الشمايله
129 ملازم1 بكر عبدالهادي فلاح الحنايفه
130 ملازم1 خالد عطا جريد الشرفات
131 ملازم1 اشرف عبدالله عبيد الزيود
132 ملازم1 نضال خليل حمد الزيود
133 ملازم1 خالد يحيى حامد ابو زيتون
134 ملازم1 معاذ جهاد محمد العمر الذبيان
135 ملازم1 علي محمد عبد النبي قازان
136 ملازم1 همام احمد عبدالكريم ابو شنب
137 ملازم1 وليد عبدالقادر مناور درادكه
138 ملازم1 فيصل حسني محمد سليم العيسى
139 ملازم1 عمر خميس سمور وريكات
140 ملازم1 خالد عبدالرحمن احمد الحياصات
141 ملازم1 رامي عبدالفتاح خالد صادق موسى
142 ملازم1 سامي محمود عبدالرحيم الخلايله
143 ملازم1 سامي عقيل مرشد المشاقبه
144 ملازم1 عبدالرحمن محمد محمود دواغره
145 ملازم1 علاء صالح سطعان الحنيطي
146 ملازم1 عوده ابراهيم احمد الظواهره
147 ملازم1 احمد سليم محمد عابودي
148 ملازم1 اسامه خلف فارس ارديسات
149 ملازم1 صهيب حمدان محمد حسن
150 ملازم1 عيسى حسن احمد الكركي
151 ملازم1 عبدالله علي سالم القضاه
152 ملازم1 محمد احمد طالب هزايمه
153 ملازم1 محمد مراد زكي مراد الصمادي
154 ملازم1 انور عبدالرحمن نوران المجالي
155 ملازم1 عبدالله احمد عطا الله الشباطات
156 ملازم1 محمد حمدان فاعور اللاحم
157 ملازم1 معن قاسم علي الغويري
158 ملازم1 فراس امين سعيد عبيد
159 ملازم1 مراد محمد سالم احمرو
160 ملازم1 مصطفى توفيق محمد القدري
161 ملازم1 احمد قاسم محمد الشياب
162 ملازم1 شوكت حسين نور الشمايله
163 ملازم1 محمد عبدالفتاح فريد الصمادي
164 ملازم1 احمد محمد سليمان العساسفه الحباشنه
165 ملازم1 احمد علي محمد عتوم
166 ملازم1 محمد مصطفى احمد بني عطا
167 ملازم1 ماهر موسى مصطفى القراقره
168 ملازم1 خالد حمود احمد النجداوي
169 ملازم1 علاء محمد سعيد الحسين
170 ملازم1 سعيد محمد سعيد علي فريوان
171 ملازم1 محمد عواد سعد الخوالده
172 ملازم1 علي صالح احمد بني احمد
173 ملازم1 عمرو قويدر محمود عبيدات
174 ملازم1 اياد علي حسين السحيمات
175 ملازم1 فارس عوض حامد الطراونه
176 ملازم1 ياسر اعبد محمود الرواشده
177 ملازم1 بكر عبده حامد الطراونه
178 ملازم1 احمد جمال صالح الحنيطي
179 ملازم1 محمد صالح محمد العموش
180 ملازم1 بدر ابراهيم سلامه العموش
181 ملازم1 اياد خالد محمد مقابله
182 ملازم1 بنان راتب احمد المحادين
183 ملازم1 غرام حسن مصطفى العفيف
184 ملازم1 احلام محمد ابراهيم الهباهبه
185 ملازم1 دينا عبدالله صالح ابو عواد
186 ملازم1 منى محمد عزمي محمد الخليفات
187 ملازم1 ليالي اتحاد احمد العثامين
188 ملازم1 هدى خالد محمود العبد
189 ملازم1 سهيله علي عبيد الله النسور
190 ملازم1 فاديه عبدالكريم محمد الكساسبة
191 ملازم1 احسان راتب علي القراله
192 ملازم1 سهاد محمد جبريل الطوره
193 ملازم1 روان زيد عبدالرحيم كوكش
194 ملازم1 عهود محمد رضوان زبون
195 ملازم1 اسماء مد الله سفهان الرواشده
196 ملازم1 وجدان عبدالرحيم احمد مستريحي
197 ملازم1 وفاء محمد علي السلمان
198 ملازم1 رولا ظاهر محمد مصطفى
199 ملازم1 هديل توفيق ذيب المومني
200 ملازم1 رشا علي عبدالعزيز العضايله
201 ملازم1 عبير عذاب عايد السرحان
202 ملازم1 انس نواش عبدالله المومني
203 ملازم1 فراس محمود خالد العمري
204 ملازم1 جعفر عطيوي عقله السعيدات
205 ملازم1 عبدالمهدي سليمان سلامه الروسان
206 ملازم1 ايمن علي احمد الصلاح
207 ملازم1 زيد ابراهيم سليمان الحسنات
208 ملازم1 مهند محمد داوود نافع
209 ملازم1 محمد عوض حامد الغيالين
210 ملازم1 عبدالرحمن عبدالرزاق رجا الله الجعافره
211 ملازم1 مراد حمد عبدالله العضايله
212 ملازم1 عمار محمد ابراهيم الحوامده
213 ملازم1 بركات نايف محمد القيسي
214 ملازم1 محمد رياض ضيف الله الجوازنه
215 ملازم1 ايمن جودت خليل حموري
216 ملازم1 سمير محمد طالب مقدادي
217 ملازم1 مهند قاسم محمد عبيدات
218 ملازم1 حابس عبدالقادر محمد ابو الفول
219 ملازم1 صالح ارحيل عبدالله السبيله
220 ملازم1 مازن خلف تركي المجالي
221 ملازم1 وصفي علي مفلح الجخ
222 ملازم1 قاسم عبدالله سالم الربيحات
223 ملازم1 ابراهيم عمر عبدالله البطوش
224 ملازم1 مهند محمد حسين بطاح
225 ملازم1 حيدر فيصل محمد عبيدات
226 ملازم1 احمد علي سالم النعيمات
227 ملازم1 معتصم راكز عبدالله الجوازنه
228 ملازم1 محمد محمود المفلح الزعبي
229 ملازم1 باسم سالم نزال الزيود
230 ملازم1 زياد موسى لافي الخوالده
231 ملازم1 ريم علي حسين السوادحه
232 ملازم1 لمى عوني جريس ابو جوده
233 ملازم1 ياسمين خليل عبدالقادر الكردي
234 ملازم1 ان واصف سليمان الطوال
235 ملازم1 سناء مصطفى عبدالسلام فريحات
236 ملازم1 عهود محسن محمد شملوني
237 ملازم1 حنان محمد يوسف الشيحان
238 ملازم1 هدى محمد حمدان العمارين
239 ملازم1 عماد فواز محيميد الرواشده
240 ملازم1 عبدالله محمد شفيق سليمان طبنجه
241 ملازم1 محمد خالد توفيق هليل
242 ملازم1 يحيى عبدالقادر فارس بني عميره
243 ملازم1 مجدي شحاده محمود طمراوي
244 ملازم1 حاتم محمد سالم البلاونه
245 ملازم1 عادل يوسف حسين الدعجي
246 ملازم1 هيثم عبدالفتاح عبدالجليل عثمان
247 ملازم1 علي محمد احمد حمادنه
248 ملازم1 زيد محمد يوسف كساسبه
249 ملازم1 محمود عزت محمد ابو العسل
250 ملازم1 احمد سعد صالح الخوالده
251 ملازم1 مروان انور توفيق ابو اغا
252 ملازم1 محمود صالح محمود الديات
253 ملازم1 محمد صادق عبدالرحمن ابو الرب
254 ملازم1 احمد ماجد قويطين العزام
255 ملازم1 هيثم فهمي سليمان يحيى
256 ملازم1 ايمن سليمان مهاوش الصوالحه
257 ملازم1 سعد محمود فارس الخالدي
258 ملازم1 محمد ابراهيم حسين الزحراوي
259 ملازم1 عيسى محمد منفي النعيمي
260 ملازم1 وليد عمر محمد الداغستاني
261 ملازم1 اكرم عارف ارويق خوالده
262 ملازم1 صايل مخلد عبدالجليل النصار
263 ملازم1 حسام عبدالرحيم مفضي العلاوين
264 ملازم1 فؤاد محمد سالم بني خلف
265 ملازم1 زكريا محمد مرزوق ابو جوده
266 ملازم1 خالد طلب عبدالرحمن الزيادات
267 ملازم1 زيد محمد فارس النميرات
268 ملازم1 زهير بركات عبدالله العلوان
269 ملازم1 عمر محمد محمود زواهره
270 ملازم1 مالك محمد ضيف الله الزغاتيت
271 ملازم1 شادي جمال عوده الزعبي
272 ملازم1 رائد ابراهيم عطيه الجعافره
273 ملازم1 مشهور حسين محمد الفندي
274 ملازم1 اسحاق عربي خلف عبابنه
275 ملازم1 خالد علي نويران الدعجه
276 ملازم1 محمود محمد عيد القيام
277 ملازم1 فيصل خليل عواد القضاه
278 ملازم1 احمد عيد احمد العدوان
279 ملازم1 شادي جمال نايف المومني
280 ملازم1 عبدالله محمد احمد طوالبه
281 ملازم1 احمد عبدالرحمن سلطان فريحات
282 ملازم1 مصطفى حسن احمد عتوم
283 ملازم1 عماد محمد احمد الزيادات
284 ملازم1 زياد غالب موسى العدوان
285 ملازم1 عمر محمود علي خوالده
286 ملازم1 احمد صالح العبد اللواما
287 ملازم1 زين علي عبدالرحمن الخشمان
288 ملازم1 محمد خالد عيد الصقر
289 ملازم1 سالم عتيق سلمان الخمايسه
290 ملازم1 يحيي خلف محمود عودات
291 ملازم1 بلال نوران احمد الشرمان
292 ملازم1 فادي سلمان سلامه ابو غليون
293 ملازم1 وصفي محمود خالد طوالبه
294 ملازم1 رمضان علي ربيع المرادات
295 ملازم1 جهاد مصطفى ابراهيم الحسنات
296 ملازم1 بسام سالم موسي المشاقبه
297 ملازم1 رائد عبدالفتاح محمد ابوعبود
298 ملازم1 حنان محمد سعيد يوسف عفانه
299 ملازم1 خالد فرحان عثمان الهنداوي
300 ملازم1 محمد نصر عبد ابوزيد
301 ملازم1 منذر صالح سليم الخوالده
302 ملازم1 صخر طالب سلامه الحسنات
303 ملازم1 محمد احمد محمد الزيود
304 ملازم1 سيف حمدان سالم الدهامشة
305 ملازم1 نبيل محمد علي الخوالده
306 ملازم1 باسم خالد علي المجدوب
307 ملازم1 امين جميل غمار المطيريين
308 ملازم1 رائد خالد عقله البنادره
309 ملازم1 ماهر احمد حسن خلف
310 ملازم1 زكريا عبدالله محمد جرادات
311 ملازم1 سامر يوسف احمد كساسبه
312 ملازم1 ابراهيم خليل عقله العصيفات العمرو
313 ملازم1 محمود عبدالله سعود الصمادي
314 ملازم1 رامي ابراهيم عبدالله النمري
315 ملازم1 غسان حمدان عبيد الله الزغيلات
316 ملازم1 ماجد محمد فرج الشرمان
317 ملازم1 علاء عبداللطيف حسين بريشي
318 ملازم1 مامون خالد بادي الحلايبه
319 ملازم1 عيسى فاهد حسين الدويكات
320 ملازم1 محمد باير احمد السليحات
321 ملازم1 راكان فخري حسين غوانمه
322 ملازم1 بلال مفلح ثلجي عبابنه
323 ملازم1 عاطف محمد مرزوق الزيود
324 ملازم1 حسام عيسي محمد الروسان
325 ملازم1 رافت فيصل عبدالله المحارب
326 ملازم1 احمد سالم محمد الربيحات
من رتبة ملازم ثاني الى رتبة ملازم أول
# الرتبة الاسم
1 ملازم2 محمد فوزي محمود الخطيب
2 ملازم2 ياسر عقله محمود المعجل
3 ملازم2 قيس تيسير ابراهيم الزعبي
4 ملازم2 عبد الله عدنان عواد بني خالد
5 ملازم2 احمد شاكر عبد ربه المطارنه
6 ملازم2 احمد عبد الحفيظ محمد العمرين
7 ملازم2 خالد مسلم عليان الطلاس
8 ملازم2 ابراهيم عايد نوري الحديد
9 ملازم2 عماد عبدالكريم صالح العقرباوي
10 ملازم2 رائد محمد صالح العلاونه
11 ملازم2 مؤنس محمد حسين الصفدي
12 ملازم2 احمد فلاح طالب طعان
13 ملازم2 اسماعيل فهد مجلي جراح
14 ملازم2 فراس خالد عوض عبدوني
15 ملازم2 احمد عبد الله محمد الصياحين
16 ملازم2 عمران موسي سعيد طوطح
17 ملازم2 عبد السلام امنيزل خلف الدلابيح
18 ملازم2 محمد عيسى محمد السعيدين
19 ملازم2 مصطفى صالح حسين سناجله
20 ملازم2 باسم خميس عقله سليمان
21 ملازم2 مخلد جمعه عواد العموش
22 ملازم2 مالك ابراهيم محمود الدويري
23 ملازم2 طارق فخري فلاح المومني
24 ملازم2 غازي حابس حماد الصقرات
25 ملازم2 سليمان عبد عبود السواعير
26 ملازم2 رامي سالم محمد الزواهره
27 ملازم2 علاء الدين محمد عبد الرزاق الشنتير
28 ملازم2 بسام محمد عايد الخوالده
29 ملازم2 فواز سليم موسي صندوقه
30 ملازم2 اسامه عبد اللطيف ذياب القيام
31 ملازم2 حابس عليان نهار المشاقبه
32 ملازم2 قاسم محمد مفلح الحوراني
33 ملازم2 حسان حسين علي النجادات
34 ملازم2 احمد سعود ضويحي العثامنه
35 ملازم2 اكمل ممدوح شتيوي العزام
36 ملازم2 طه محمد نصر المحادين
37 ملازم2 يوسف علي عبد الرحمن الشمايله
38 ملازم2 فارس احمد مفلح الحوري
39 ملازم2 حمد بخيت عوض اللوافيه
40 ملازم2 زكريا جمال سليمان القضاه
41 ملازم2 محمد عايد مفضي الديات
42 ملازم2 حسام عقيلان مصلح المعاقبه
43 ملازم2 باسل نهار خليف العنزي
44 ملازم2 موسى نصار علي النعيمات
45 ملازم2 عباس عبد الرحمن سليمان العبد الغني
46 ملازم2 فاضل توفيق محمد محاسنه
47 ملازم2 خالد صبري سلمان الرفوع
48 ملازم2 محمد خلف ايوب الشمايله
49 ملازم2 عبد الله سليمان حسين المحاسنه
50 ملازم2 احمد مسلم محمد القضاه
51 ملازم2 عامر محمد عبد المعطي المدادحه
52 ملازم2 ماهر عقله محمد ابو عابد
53 ملازم2 محمد عبدالله احمد بني عيسى
54 ملازم2 ذيب عواد طحيمر الغويرين
55 ملازم2 ماهر عوده حسن السحيمات
56 ملازم2 رامي شاهر جميل الجرموشي
57 ملازم2 سالم محمد احمد الجرادات
58 ملازم2 محمد ماجد احمد الصالح
59 ملازم2 احمد عقله احمد مساعده
60 ملازم2 محمد علي خالد النبابته
61 ملازم2 امجد عبد الله احمد الدهيسات
62 ملازم2 محمد جزاع خلف الرياحي
63 ملازم2 فراس محمد عمر حسن
64 ملازم2 ناصر محمد ضيف الله ابوعاقوله
65 ملازم2 كايد ابراهيم كايد المطارنه
66 ملازم2 محمد منصور سويلم الدبايبه
67 ملازم2 انس محمد حسين الصفدي
68 ملازم2 علي حسن راشد العموش
69 ملازم2 علي شحاده توفيق التاج
70 ملازم2 عادل احمد حسن الحسن
71 ملازم2 جمال انور محمد جمال سيد احمد
72 ملازم2 عثمان محمود سليمان الشياب
73 ملازم2 ماهر ابراهيم سالم العمري
74 ملازم2 ايهم منيب محسن الصفدي
75 ملازم2 نبيل جميل عبيدالله الشواوره
76 ملازم2 ماهر علي احمد موسى
77 ملازم2 فادي علي حسن الحمدان
78 ملازم2 طلال احمد طلال الجراح
79 ملازم2 محمود حسين محمد البلاونه
80 ملازم2 معاذ محمد علي عيسى التميمي
81 ملازم2 حسام يحيى حسن الهواري
82 ملازم2 عمر محمد فهد الفاعوري
83 ملازم2 سليمان عبد اللطيف سليمان الزبيدي
84 ملازم2 نايل مفلح منصور العجالين
85 ملازم2 سفيان ابراهيم احمد ابو جبل
86 ملازم2 احمد حسين احمد السيوف
87 ملازم2 حسني محمد داود العمري
88 ملازم2 ابراهيم مسلم عوجان الدهيم
89 ملازم2 جلال عبد المجيد فهيم العساسفه
90 ملازم2 احمد جميل محمود الدقامسه
91 ملازم2 عبد الله محمد سالم الربيع
92 ملازم2 عمار محمود محمد الرهايفه
93 ملازم2 مصلح احمد فارس العقايله
94 ملازم2 غياث محمد عبد الرحمن الروسان
95 ملازم2 امين محمد عفن الحرافشه
96 ملازم2 نايف عايض محمد العثامنه
97 ملازم2 خالد عبد عليان الطلالعه
98 ملازم2 عبد السلام محمود علي الحياصات
99 ملازم2 ناصر احمد فلاح الزيوت
100 ملازم2 بشار يونس موسى الطراونه
101 ملازم2 خالد مطيله ابراهيم الخرشه
102 ملازم2 غسان سليم عيسى البكور
103 ملازم2 محمد عبد الكريم محمد المناصير
104 ملازم2 خالد فليح خلف الخرشان
105 ملازم2 حسام احمد عيسى فتيان
106 ملازم2 محمد خالد مصطفى الديات
107 ملازم2 ابراهيم عبد الرحمن احمد النواصره
108 ملازم2 ادهم سلمان نجيب الاعور
109 ملازم2 احمد محمد سليمان ربابعه
110 ملازم2 محمود ابراهيم يونس البشير
111 ملازم2 اشرف سالم فرحان كفوف
112 ملازم2 فيصل محمود مصلح العدوان
113 ملازم2 ابراهيم صبيح فالح العظامات
114 ملازم2 معين محمود معين سلامه
115 ملازم2 معاذ محمد خالد اصبيح
116 ملازم2 محمد عمر علي خطاطبه
117 ملازم2 ثامر فرحان سعيد حمد
118 ملازم2 محمد فهد احمد الاحمد
119 ملازم2 حسن سليمان فليح الرحامنه
120 ملازم2 محمود عبد الله غازي ابودلو
121 ملازم2 فيصل عبد الله عبد الرحمن الشوابكه
122 ملازم2 عامر ابراهيم محمود بصبوص
123 ملازم2 خضر جميل داود الكوامله
124 ملازم2 يوسف محمد مطلق العواوده
125 ملازم2 احمد علي عيد المومني
126 ملازم2 باسم صالح مرضي المومني
127 ملازم2 عبد المجيد محمد فهد عوده الله
128 ملازم2 فراس يوسف احمد عربيات
129 ملازم2 محمد جميل احمد القراله
130 ملازم2 وليد سليمان حامد المصري
131 ملازم2 ضياء علي احمد المقابله
132 ملازم2 غازي محمد ربيع العبيدات
133 ملازم2 حابس محمد فرحان العزام
134 ملازم2 سامر حسين محمد السعود
135 ملازم2 مأمون حسين محمد الجراح
136 ملازم2 يونس محمود حسين صوالحه
137 ملازم2 محمد احمد محمد عربيات
138 ملازم2 بلال حسن احمد مقدادي
139 ملازم2 عبد الله مفلح حمود العثمان
140 ملازم2 عبد الباسط محمود سالم ابو حصوه
141 ملازم2 عبد الله شحاده زعل الكعابنه
142 ملازم2 علاء حسين سعد العجلوق
143 ملازم2 محمد احمد فندي عبيدات
144 ملازم2 هيثم صبحي احمد ابوعمر
145 ملازم2 اكرم علي هيان الفقهاء
146 ملازم2 يزن محمد احمد الخصاونه
147 ملازم2 رائد علي سالم الشوابكه
148 ملازم2 فادي احمد محمد عياصره
149 ملازم2 عمر منصور خلف الخزاعله
150 ملازم2 عصام نزيه صالح عبابنه
151 ملازم2 عبد الله علي سالم الرواشده
152 ملازم2 سالم خليف سالم العظامات
153 ملازم2 علي عوض خلف الشرفات
154 ملازم2 محمد علي سلامه السياله
155 ملازم2 اسامه عبد الله عبد القادر المطر
156 ملازم2 انور محمد ضاحي الحموان
157 ملازم2 كايد ناصر علي السميحيين
158 ملازم2 عبد اللطيف صيتان شامخ الدحيم
159 ملازم2 نواف قاسم محمد الشرعه
160 ملازم2 عبد الرحمن ميلان ضبعان الشرفات
161 ملازم2 عبد الكريم علي محمد الخزاعله
162 ملازم2 عبد الباسط احمد كردي الصبيحات
163 ملازم2 محمد عارف مصطفى الدعجه
164 ملازم2 عبد العزيز عبد الرحيم احمد الفلاحات
165 ملازم2 محمد فرحان محمد العليمات
166 ملازم2 احمد حرب مسلم الددا
167 ملازم2 علي سلامه خليفه الخطيب
168 ملازم2 رحيل مثقال شريتح الهباش
169 ملازم2 ضيف الله صياح محمد النواصره
170 ملازم2 عطيه حميدان بيوض المساعيد
171 ملازم2 باسم حسين وارد الحوامده
172 ملازم2 صالح عيد محمد الخزاعله
173 ملازم2 عواد مزعل عواد النهوان
174 ملازم2 يوسف حسن نزال الخزاعله
175 ملازم2 محمد خلف حسين الحامد
176 ملازم2 هايل سليمان سالم الجازي
177 ملازم2 محمد حسين حوران القصيري
178 ملازم2 عطا الله سليمان العيوطي العودات
179 ملازم2 ياسر اسماعيل سالم الخزاعله
180 ملازم2 صدام فلاح سليمان بني خالد
181 ملازم2 عبد الرحمن محمد سليمان العظامات
182 ملازم2 احمد راشد مفلح العيسى
183 ملازم2 عوده ارشيد مفلح المساعيد
184 ملازم2 نايل عزام سحمان الفتنه
185 ملازم2 سامي عواد شيحان العيسى
186 ملازم2 حسين علي عوض المساعيد
187 ملازم2 راضي عايد غياض المصبحيين
188 ملازم2 زكريا محمد موسى القعايده
189 ملازم2 عبد الله شعيل سلامه السياله
190 ملازم2 نهار محمد نهار الشديفات
191 ملازم2 احمد مخلف عليق العنزي
192 ملازم2 محمد جديع حماد الفدعان
193 ملازم2 عبد الله فهد طلب العويد
194 ملازم2 احمد قاسم محمد الخالدي
195 ملازم2 فلاح ابصيص عتيق البطونيه
196 ملازم2 عوده الله صالح عياده السواريه
197 ملازم2 وليد احمد قبلان الدعجه
198 ملازم2 فؤاد سليمان لافي الشخانبه
199 ملازم2 صلاح احمد حمد المراعيه
200 ملازم2 عبد الله داهوك ناصر المزاوده
201 ملازم2 عايش عقيل خلف البطونيه
202 ملازم2 عبد الرحمن موسي نزال الخالدي
203 ملازم2 محمد حمد صبح هليل
204 ملازم2 خالد عيد ارشيد المساعيد
205 ملازم2 سامي حمد خليف بني خالد
206 ملازم2 فارس فلاح رشراش الصبيحات
207 ملازم2 محمد عبد الله جابر بني خالد
208 ملازم2 حاتم عوض هويمل البطونيه
209 ملازم2 حسين سمران طريف الحويطات
210 ملازم2 احمد علي عواد هليل
211 ملازم2 هزاع حسين عوض السهيل
212 ملازم2 عبد الله عواد محمد بني خالد
213 ملازم2 فيصل خلف فياض العظامات
214 ملازم2 عبير عصمت ميخائيل عريضه
215 ملازم2 عاليه محمد يعقوب العموش
216 ملازم2 مها احمد قاسم طلفاح
217 ملازم2 عدله محمد مطلق القطيشات
218 ملازم2 شيرين جمال محمد الصالح
219 ملازم2 نسرين يونس محمد الطراونه
220 ملازم2 رانيا عطا الله اعميد الصرايره
221 ملازم2 لبنى فايز عوض المحارمه
222 ملازم2 لينا محمد رجا الصرايره
223 ملازم2 جهان عمر احمد الجبالي
224 ملازم2 كفى قويدر سلامه العمرو
225 ملازم2 امل يوسف عقله الزيود
226 ملازم2 رائده عبد الله عاطف الصرايره
227 ملازم2 روعه ابراهيم عبد الله عربيات
228 ملازم2 احترام مسلم سلامه السوالقه
229 ملازم2 ديمه جميل محمود حتامله
230 ملازم2 غاده صالح حسين الزعبي
231 ملازم2 ذكريات فريد عبد القادر المراعبه
232 ملازم2 دانا سمير يوسف هاكوز
233 ملازم2 هيا عبد المهدي محمد ابو غويله
234 ملازم2 رانيا نعيم سليم حداد
235 ملازم2 نهاء يوسف صالح الشديفات
236 ملازم2 حنان حربي سلامه العشوش
237 ملازم2 زينب مفيد علي حميدي
238 ملازم2 سهاد رسمي عقله الريحاني
239 ملازم2 دلال مرسال سالم الفقهاء
240 ملازم2 سليمان محمد سليمان الربابعه
241 ملازم2 عمر حامد عوض مساعدة
242 ملازم2 سمير عايض مطلق الخرشه
243 ملازم2 عامر ابراهيم العبد الله العلي
244 ملازم2 نايف محمود حمد الزواهره
245 ملازم2 ابراهيم سليمان خطار خزاعله
246 ملازم2 لؤي مصطفى احمد المدني
247 ملازم2 طعان راتب حمدان العوده الله
248 ملازم2 نجيب سالم عبد الله الزعبي
249 ملازم2 سالم حسن مطلق الجعارات
250 ملازم2 منجد محمد علي محمود المومني
251 ملازم2 حسن علي فلاح الزواهره
252 ملازم2 محمود سالم عبدالله بني خالد
253 ملازم2 احمد جاد الله علي الحاتمي
254 ملازم2 عامر احمد فالح الزواهره
255 ملازم2 ظاهر حلمي عبد الكريم الخلايله
256 ملازم2 غيث محمد مفلح طاهات
257 ملازم2 عيد ممدوح عيد السواعير
258 ملازم2 محمد حسن احمد شقيرات
259 ملازم2 احمد راجي رفيفان الحردان
260 ملازم2 محمود احمد موسى مهيدات
261 ملازم2 عماد خليل محمد الغنميين
262 ملازم2 محمد احمد يوسف شتيات
263 ملازم2 خالد ضيف الله خالد الزعبي
264 ملازم2 بشير طه عوض العبيدات
265 ملازم2 طارق عايد طلب العويسات
266 ملازم2 هشام عبد الهادي موسى الوريكات
267 ملازم2 عقله محمد علي الهملان
268 ملازم2 محمد خليل سلامه وريكات
269 ملازم2 مالك عبد الكريم فالح الغرايبه
270 ملازم2 وائل محمد سليمان ابو جحيش
271 ملازم2 محمود راجي عبد الرحيم بني حميد
272 ملازم2 رومل احمد مثقال العنزي
273 ملازم2 سالم يوسف فالح الصرايره
274 ملازم2 نهاد احمد سلامه الحمد
275 ملازم2 ثائر طلال يوسف الرفاعي
276 ملازم2 سليمان حسين سليمان ابو عناب
277 ملازم2 محمد علي حسن النعانعه
278 ملازم2 علي محمد سلامه المواجده
279 ملازم2 متعب عبد العزيز فاضل الخمايسه
280 ملازم2 احمد راضي خلف مقابله
281 ملازم2 عماد عبد الوهاب عبد الحميد الصرايره
282 ملازم2 عامر هاني عبد طوالبه
283 ملازم2 سنان محمد مد الله الطراونه
284 ملازم2 علاء غازي عبد المهدي الرواشده
285 ملازم2 محمد حسام امين الخطيب
286 ملازم2 علاء نواف عبد الله الرواشده
287 ملازم2 خلدون عبد النبي علي الجراح
288 ملازم2 ابراهيم منصور عبد الله الزقيمي
289 ملازم2 نضال راضي محمد البردويل
290 ملازم2 مصطفى صالح مفلح الهزايمه
291 ملازم2 احمد خليل حمود الرصاعي
292 ملازم2 ناصر سلامه محمد البلاونه
293 ملازم2 علي محمود شحاده عذاربه
294 ملازم2 طلال منصور سلامه ابو عساف
295 ملازم2 بدر عدنان نمر البزور
296 ملازم2 محمد يوسف جبر هيلات
297 ملازم2 خضر سعود علي عيال سلمان
298 ملازم2 احمد تيسير نهار الهبارنه
299 ملازم2 حمزه فاضل حسن العشران
300 ملازم2 محمود عبد الرؤوف احمد خلف
301 ملازم2 احمد حسني محمود مستريحي
302 ملازم2 عادل فهمي عبد المولى المرازيق
303 ملازم2 محمد مشرف احمد بني عيسى
304 ملازم2 غسان محمد ياسين الزعبي
305 ملازم2 فراس احمد فالح غريفات
306 ملازم2 ناصر يوسف محمد حمدان
307 ملازم2 حسن عيد عبد الله مومني
308 ملازم2 جاد صبحي عبد ابو غنمي
309 ملازم2 انس فواز عطيه المومني
310 ملازم2 اسامه يوسف احمد الفراج
311 ملازم2 نواف ممدوح منصور عبيدات
312 ملازم2 وئام رجا خليفه الخلايله
313 ملازم2 رعد محمود محمد بطاينه
314 ملازم2 علي عايد عبد الله المراعبه
315 ملازم2 خالد عبد النبي ذياب الفالح
316 ملازم2 احمد متروك احمد الرقاد
317 ملازم2 محمود محمد ابراهيم الزعبي
318 ملازم2 موسى احمد عبد الله الشلول
319 ملازم2 عبد المطلب ابراهيم محمد عنيزات
320 ملازم2 فراس سليمان عبد الرحمن الحبيباوي
321 ملازم2 خالد عبد المعطي محمد ابو نصير
322 ملازم2 باسم سعيد مجلي ابو جلبان
323 ملازم2 ابراهيم حسني محمود طيفور
324 ملازم2 سامي فضيل مفلح الدلوح
325 ملازم2 يوسف حمدان علي مبارك
326 ملازم2 سيف محمد ناصر ابو زيد
327 ملازم2 احمد محمود محمد بطايحه
328 ملازم2 سامي نعيم ناصر عبد الجواد
329 ملازم2 امجد ابراهيم صالح العثامنه
330 ملازم2 صفوان عمر عيسى عياصره
331 ملازم2 فايز محمد مفلح النمران
332 ملازم2 محمد ناصر محمد العتوم
333 ملازم2 وقاص غازي عبد القادر قطيش
334 ملازم2 تيسير سليمان علي ابو غليون
335 ملازم2 علي احمد عبد الله طعمه بشارات
336 ملازم2 احمد محمد احمد ملكاوي
337 ملازم2 عاكف حسن مرعي القصيرين
338 ملازم2 خلدون محمود عيد الزيود
339 ملازم2 خالد طاهر عبده القماز
340 ملازم2 رياض احمد عياش المهيرات
341 ملازم2 عيسي تيسير عبد القادر الحمارنه
342 ملازم2 مصطفى محمود عواد العليمات
343 ملازم2 عادل عارف عقل الرفاعي
344 ملازم2 يوسف محمد سليمان ابو مرار
345 ملازم2 عمر محمد محمود الطرادات
346 ملازم2 فؤاد عبد الله سليمان الطعاني
347 ملازم2 عبد الكريم عبد الله حسن الفواز
348 ملازم2 احسان ابراهيم سليمان قرعوش
349 ملازم2 عبد الرحمن احمد محمد الجراح
350 ملازم2 خالد محمود محمد الشريده
351 ملازم2 خالد محمد نزال الخزاعله
352 ملازم2 معن علي احمد الخرابشه
353 ملازم2 اسماعيل خليل عبد السلام العرود
354 ملازم2 خالد تيسير عبد الفواق علوش
355 ملازم2 اياد عبد الحافظ زكريا معتوق
356 ملازم2 هيثم غالب عبدالعزيز العقرباوي
357 ملازم2 فداء محمد موسى ابو هدبه
358 ملازم2 محمد قسيم عيد المشاقبه
359 ملازم2 بيرتا فواز سمعان الخزوز
360 ملازم2 منى محمد سليمان الجفوت
361 ملازم2 ماجده مفضي عبد الرحمن العوامله
362 ملازم2 شيخه عبد الحميد عبد الله الهملان
363 ملازم2 سحر ماجد ايوب جبرين
364 ملازم2 جيهان بسام محمد ابو عليوه
365 ملازم2 سوسن عيد احمد المجالي
366 ملازم2 امل اصغير احمد العنزه
367 ملازم2 مكرم عبد الرحمن عبد الله الربابعه
368 ملازم2 اشرف رداد خلف الرواحنه
369 ملازم2 معن حسن احمد العيده
370 ملازم2 محمد عبد الرحمن محمد الرفاعي
371 ملازم2 جهاد فوزي سلامه عبيدات
372 ملازم2 عمر عواد ماضي الغويرين
373 ملازم2 محمد سليمان عبد الله بني خالد
374 ملازم2 احمد محمد عبد الله الكساسبه
375 ملازم2 خير محمود عبد القادر بني حمد
376 ملازم2 حسام ذيب برجس المجالي
377 ملازم2 اشرف محمد مصطفى روابده
378 ملازم2 محمد احمد خليفه عبيدات
379 ملازم2 عمر محمد احمد مياس
380 ملازم2 بسام حسن فالح محاسنه
381 ملازم2 كفاح طه احمد غوانمه
382 ملازم2 فارس محمد فارس بني يونس
383 ملازم2 محمد خلف بريص طاهات
384 ملازم2 حسن مصطفى امين ابو الحسن
385 ملازم2 خلدون سامي محمد الشامان
386 ملازم2 سفيان محمد احمد اليماني
387 ملازم2 فراس محمد هاشم محمد
388 ملازم2 وائل احمد علي الفناطسه
389 ملازم2 احمد اسماعيل علي الزغول
390 ملازم2 ابراهيم طه عبد الكريم المحادين
391 ملازم2 ابراهيم ضيف الله العلي الدرويش
392 ملازم2 معتصم احمد عبد المعطي الصعوب
393 ملازم2 عصام يحيى عبد الغني الجعافره
394 ملازم2 زياد نواف محمد الشناق
395 ملازم2 رولا عبد الحفيظ موسى الشوابكه
396 ملازم2 سامح محمود ساري حمادنه
397 ملازم2 عبد الله محمود عبد صباحين
398 ملازم2 ابراهيم بركات ارشيد الطلافحه
399 ملازم2 حسن ضيف الله حسن السحمي
400 ملازم2 طراد خليف محمود الشتيوي
401 ملازم2 صلاح عطا عيسى الزعبي
402 ملازم2 محمود حسين جمعه حسن
403 ملازم2 حميد فرحان محمد الشرعه
404 ملازم2 عماد حسان عبد الله النجام
405 ملازم2 اسماعيل ابراهيم سليمان غوانمه
406 ملازم2 عمر عادل ذيب العبداللات
407 ملازم2 جمال عبدالكريم حمدالله الشاعر
408 ملازم2 ابراهيم شحده عوض المسيعدين
409 ملازم2 قتيبه نزار امين الحمايده
410 ملازم2 علي عيد عايد المشاقبه
411 ملازم2 سالم سامي يوسف العبادي
412 ملازم2 عامر علي كايد الصمادي
413 ملازم2 معتصم احمد حسين الصوالحه
414 ملازم2 احمد حمدي عبدالرحمن قرقز
415 ملازم2 رعد قاسم ارديعان السرحان
416 ملازم2 عمار محمود سليمان شويات
417 ملازم2 وئام تركي عبدالله الحجازين
418 ملازم2 محمد حسن احمد الرواشده
419 ملازم2 شهوان عبدالجليل احمد السكارنه
420 ملازم2 علي عبدالرحمن سالم الاعمر
421 ملازم2 علي محمد فرحان العزام
422 ملازم2 عمار محمود حمدان الشمايلة
423 ملازم2 شادي سليمان علي الصمادي
424 ملازم2 اسامة جاسر نايف العمايرة
425 ملازم2 زياد محمود مفلح الشبول
426 ملازم2 غسان صالح محمود بني عامر
427 ملازم2 محمد جميل احمد ابوليمون
428 ملازم2 موسى محمد سالم الشلول
429 ملازم2 ابراهيم خالد عادل الزاغه
430 ملازم2 رعد سلطان جميل الحديد
431 ملازم2 حمزة سليمان عبيد المعاقبة
432 ملازم2 محمد لطفي سلامه الشلهوبي
433 ملازم2 محمود محمد عبدالرحمن القضاه
434 ملازم2 زاهر زهير عبدالكريم الدرابسه
435 ملازم2 مصطفى عاطف علي خريسات
436 ملازم2 طلال عوده دبور الرصاعي
437 ملازم2 عمرو حميدان ساطي عياش
438 ملازم2 محمد عادل علي الضمور
439 ملازم2 عبدالمجيد هايل دواس الدحيم
440 ملازم2 فارس سليمان عايد الشرفا
441 ملازم2 محمد بدر عودة العمايرة
442 ملازم2 محمد مصطفى احمد ابواصبع
443 ملازم2 عبد ربيع طايع عساف
444 ملازم2 عبدالله احمد عبدالله الوريكات
445 ملازم2 عبدالقادر تيسير عبدالقادر العيده
446 ملازم2 محمود عبدالرحمن علي الدروبي
447 ملازم2 علاءالدين عبدالرحمن داود تفاحه
448 ملازم2 مهند فهد عبدالكريم الخزاعله
449 ملازم2 معاويه رشيد سلامه الرواشده
450 ملازم2 وجدي ابراهيم خالد قعاقعه
451 ملازم2 معاذ فهمي عبدالله مومني
452 ملازم2 عوني عدنان محمد عنيزات
453 ملازم2 خالد سليمان عبد الشلول
454 ملازم2 معتز ابراهيم خالد قعاقعه
455 ملازم2 عبد الله عبد الرحمن احمد بني عيسى
456 ملازم2 نشات احمد رويعي العبيسات
457 ملازم2 مياد محمد عبدالحميد الشوفيين
458 ملازم2 اشرف عبدالرؤوف عطاالله الكساسبة
459 ملازم2 احمد عبد الله احمد علاونه
460 ملازم2 بلال بادي قطيش الجبور
461 ملازم2 وسيم علي عبدالحافظ المومني
462 ملازم2 ارديس املاوي نايف خوالده
463 ملازم2 فادي محمد طحيمر الشوافعه
464 ملازم2 طلال جمعه برد العنزي
465 ملازم2 محمد زياد رسمي الصياح
466 ملازم2 صالح محمد سليمان الزيود
467 ملازم2 مدين سليمان ابراهيم العنيزات
468 ملازم2 احمد محمد عيد الزعبي
469 ملازم2 حمزه محمد بدر الشخاتره
470 ملازم2 ايمن حسن محمد عتوم
471 ملازم2 احمد خالد احمد المجالي
472 ملازم2 اسامه حمدان سليمان الصمادي
473 ملازم2 سفيان حسين محمد السعيد
474 ملازم2 عمر عليان احمد الخوالده
475 ملازم2 طالب محمد فالح الشرعه
476 ملازم2 احمد علي عارف الوحشه
477 ملازم2 ليث بسام سليمان حدادين
478 ملازم2 عامر حمدان محمد الخرابشه
479 ملازم2 احمد نايف محمد المعايطة
480 ملازم2 عمر عبدالرحيم فلاح المصاروة
481 ملازم2 محمد اسماعيل فاضل المساعفه
482 ملازم2 وسام محمد يوسف المواجده
483 ملازم2 احمد خلف جميل الحبابسه
484 ملازم2 فادي محمد احمد ابو زيد
485 ملازم2 ابراهيم فلاح سالم المعايعه
486 ملازم2 محمد عناد بركه المجالي
487 ملازم2 حمزه علي مفلح السرهيد
488 ملازم2 عبدالله عبدالحميد حمدالله الدعجه
489 ملازم2 رامي فارس احمد ابوفارس
490 ملازم2 نعيم احمد هلال الحراحشه
491 ملازم2 يوسف علي عبدالله الزيود
492 ملازم2 اسامه عيد سليمان الخوالده
493 ملازم2 مهند ابراهيم علي العدوان
494 ملازم2 فؤاد محمد علي عنيزات
495 ملازم2 رافت عوده الله ثلجي المعايطه
496 ملازم2 عبدالله مشعل عقيل الشبيلات
497 ملازم2 غسان درويش محمد الفقير
498 ملازم2 فادي غالب سالم الغرايبه
499 ملازم2 عبد الاله طه حمد القيسي
500 ملازم2 محمد جاسر محمد العلامات
501 ملازم2 عمر محمد جابر الخوالده
502 ملازم2 احمد ماجد محمد الصمادي
503 ملازم2 محمد سعدي عبدالله ابونواس
504 ملازم2 طه يوسف ابراهيم الجبارات
505 ملازم2 قيس نعمة الله جريس مقطش
506 ملازم2 زايد خلف جمعه الرواحنه
507 ملازم2 حسين وليد عبدالكريم الشوبكي
508 ملازم2 فؤاد تيسير عقله العموش
509 ملازم2 سليمان احمد سليمان العلاونه
510 ملازم2 رائد صبحي حمد العوران
511 ملازم2 علي هاشم محمد الشبلي
512 ملازم2 مهند صايل سالم زريقات
513 ملازم2 فادي احمد خليل ابو هيظ
514 ملازم2 يوسف عبد الله محيسن الحريد
515 ملازم2 احمد خالد محمد القرعان
516 ملازم2 معتز عبدالماجد محمد المجالي
517 ملازم2 عبدالعزيز عايد سلامه الخوالده
518 ملازم2 محمد سلمان حماد المصاروة
519 ملازم2 ايهاب محمد شاهر الشبلي
520 ملازم2 امجد زهير محمد الحاج
521 ملازم2 رزيق عبد ارزيق السليم
522 ملازم2 خلف سليمان نويران البنيان
523 ملازم2 محمد خالد غصاب الشريده
524 ملازم2 محمد احمد محمد الجعافرة
525 ملازم2 عواد فناطل مصايح السرحان
526 ملازم2 صهيب محمد عيد الدهون
527 ملازم2 عماد عبدالرحمن راجح خميس
528 ملازم2 موسى محمد عبد المهدي الشمايله
529 ملازم2 مالك احسان محمود عبيدات
530 ملازم2 واصف عبد عبدالله العوايصه
531 ملازم2 محمد عواد جدعان الحواتمه
532 ملازم2 صالح سلامه عابد الطراونة
533 ملازم2 سلطان احمد عبدالرحمن بني مصطفى
534 ملازم2 محمد حمد علي الزبون
535 ملازم2 سمير محمد صبري الجرف
536 ملازم2 لورنس مخلد سلامه الطيب
537 ملازم2 عبدالله جاسر سعود بني سلمان
538 ملازم2 عمر عبد الرزاق يوسف الذنيبات
539 ملازم2 محمد ممدوح عبدالعزيز المجالي
540 ملازم2 معتز خليفه محمد نجار
541 ملازم2 محمد فهد عبد الكريم اشرق لبن
542 ملازم2 زياد فلاح عياده المساعيد
543 ملازم2 يزن خلف محمد الهزايمه
544 ملازم2 وليد محمد عبدالحافظ المكانين
545 ملازم2 خلدون محمد منصور الجراح
546 ملازم2 سامر جمال عيسى الدبيسيه
547 ملازم2 محمد رياض عبدالرحيم الكفاوين
548 ملازم2 محمد يوسف رشدي عبيدات
549 ملازم2 محمد خالد عبدالله الحراحشه
550 ملازم2 فادي عبدالمجيد محمد الجراح
551 ملازم2 ناجي حامد عبدالله الخوالده
552 ملازم2 محمد هاني محمد القضاه
553 ملازم2 فؤاد سليمان احمد الاعمر
554 ملازم2 فادي فالح محمد الشريده
555 ملازم2 محمد ليث عبد الرحيم عيسى الشبلي
556 ملازم2 محمد شبلي عبدالله الحوامده
557 ملازم2 بشار ابراهيم فرج الفراية
558 ملازم2 مصعب عصري فواز الروسان
559 ملازم2 احمد خليل محمد المصاروة
560 ملازم2 وسام سليمان خليف الزيود
561 ملازم2 اسامه محمود عبدالعايش الحياري
562 ملازم2 رمزي هاني سليمان حجازين
563 ملازم2 مسعاف محمد سالم ابودلو
564 ملازم2 ابراهيم عبدالقادر فلاح القيسي
565 ملازم2 نوح رضوان احمد بني ملحم
566 ملازم2 احمد امين علي عبابنه
567 ملازم2 عبدالله احمد محمد النقارشة
568 ملازم2 احمد محمد حسين ابوليمون
569 ملازم2 احمد محمد سليمان السواعير
570 ملازم2 يونس محمد حصاد ابو رديعه
571 ملازم2 محمد علي عبيدالله القضاة
572 ملازم2 حمزه فيصل زيد الخزاعله
573 ملازم2 محمود علي حسين الخوالده
574 ملازم2 مهران جميل سالم الزيادين
575 ملازم2 احمد محمد اشتيان المحاميد
576 ملازم2 فراس احمد ناجي بني دومي
577 ملازم2 بشار محمد عبدالله سروجي
578 ملازم2 موفق وضاح عمر الجديدالمجالي
579 ملازم2 مهند عبد النعيم محمد المصاروه
580 ملازم2 جهاد عبد الله مبروك الصرايره
581 ملازم2 مراد علي محمد المسيعدين
582 ملازم2 سائد محمد ضيف الله الخصبة
583 ملازم2 محمد عارف سليمان الزبون
584 ملازم2 حمزه نايف حمود العدوان
585 ملازم2 عوض مهلي عوض الخزاعله
586 ملازم2 راضي عبداللطيف علي الزيادات
587 ملازم2 احمد حسني عبدالرحمن الطراونة
588 ملازم2 علاء ادميثان خليل الطراونة
589 ملازم2 بهاء عيد محمد العلوان
590 ملازم2 احمد حسين علي اخريوش
591 ملازم2 يوسف مصطفى حسن السكران
592 ملازم2 اكرم سالم دحيلان الخضير
593 ملازم2 ناصر تيسير محمد الخوالده
594 ملازم2 حمزه عبدالله نايف ارديسات
595 ملازم2 احمد فوزات موسى الصمادي
596 ملازم2 خالد احمد عواد الهبارنه
597 ملازم2 محمد عبد الكريم حسين الحوامده
598 ملازم2 عادل ياسر عيسى الزهراوي
599 ملازم2 محمد محمود يوسف العمري
600 ملازم2 خلدون علي عبد الحافظ الطراونه
601 ملازم2 عبدالاله خليل محمد كناني
602 ملازم2 رافع صالح محمد السكارنه
603 ملازم2 فادي عبدالمنعم حسين عليان
604 ملازم2 اشرف ضيف الله علي الشرع
605 ملازم2 رائد سالم رجا الحماد
606 ملازم2 عبدالله موسى حسن الجراجره
607 ملازم2 عامر منور عبدالمعطي الدروبي
608 ملازم2 يوسف زكريا يوسف خرفان
609 ملازم2 احمد نصرالدين احمد العديلي
610 ملازم2 طارق محمد حامد زريقات
611 ملازم2 وليد حسن احمد بنات
612 ملازم2 عمر عبدالله احمد العوابدة
613 ملازم2 علاء عبدالرحيم علي الهباهبة
614 ملازم2 خالد خليل جبريل الخشمان
615 ملازم2 يحيى محمد محمود عوض الله
616 ملازم2 عليان يوسف عليان الزيود
617 ملازم2 احمد عبد الله عمر البواريد
618 ملازم2 سائد خليل سالم العبادي
619 ملازم2 ناصر رزق نويران العليمات
620 ملازم2 عمر سليمان بدهان الرواشدة
621 ملازم2 امين عبدالرحمن سليمان الخوالده
622 ملازم2 محمد عارف سالم السكارنه
623 ملازم2 ابراهيم معرف عبدالله العمارات
624 ملازم2 رمزي محمد موسى المهيرات
625 ملازم2 جواد مصلح سلمان الصلاحين
626 ملازم2 عطا احمد مليحان الخضير
627 ملازم2 عبدالله محمود عوده الله الخزاعله
628 ملازم2 منير محمد عبدالله عظمات
629 ملازم2 فادي خالد عيد المشعان
630 ملازم2 جمال ناصر جزاء الغثيان
631 ملازم2 موفق موسى علي ابوزيد
632 ملازم2 مالك يونس عبد السواعير
633 ملازم2 نصر محمد محسن الفراية
634 ملازم2 حمد خلف محمد الشرفات
635 ملازم2 محمد عبداللطيف فضيان الزيادات
636 ملازم2 محمود احمد حمد الطوره
637 ملازم2 خالد راتب علي الصمادي
638 ملازم2 حمزه محمود احمد ابو رمان
639 ملازم2 اكرم امين ضيف الله الروسان
640 ملازم2 اياد حسن مصطفى الغرايبه
641 ملازم2 حسام عمر طاهر عنتري
642 ملازم2 محمود خلف سلامه الحماد
643 ملازم2 صلاح احمد عبدالرحمن الرواشده
644 ملازم2 ايسر احمد مصطفى الفاعوري
645 ملازم2 محمود زياد خالد الحتامله
646 ملازم2 احمد يوسف عبدالقادر الربابعه
647 ملازم2 ممدوح احميدي سلمان الفواعره
648 ملازم2 عماد محمود طه الصمادي
649 ملازم2 محمد عوض ضمير فهيد
650 ملازم2 مجدي ابراهيم عقله ابو حصان
651 ملازم2 سفيان علي محمد المسيعدين
652 ملازم2 خالد شحاده برد القمصه
653 ملازم2 عطا فهد عطا الحسامي
654 ملازم2 مراد عبدالفتاح فاضي العلاوين
655 ملازم2 خيرالدين خالد بخيت عليمات
656 ملازم2 عوده عطا الله سالم العساسفه
657 ملازم2 امجد ابراهيم عمرو العمريين
658 ملازم2 اشرف مقبل سلمي الحراحشه
659 ملازم2 محمد علي محمد المسيعدين
660 ملازم2 محمد حسن يوسف الاحمد
661 ملازم2 نضال محمد سليمان ابوعساف
662 ملازم2 عمر موسى محمد العناسوه
663 ملازم2 محمد انور يوسف القيسي
664 ملازم2 محمد صالح علي الصبح
665 ملازم2 سالم علي مفلح السلايطه
666 ملازم2 جلال سلمان علي عليمات
667 ملازم2 ماهر محمد قبلان الخزاعله
668 ملازم2 محمد طه حسين الشمايله
669 ملازم2 فيصل كمال محمد الحروب
670 ملازم2 علاء عبدالكريم بركات الفقيه
671 ملازم2 مهند نايف عطا الله المومني
672 ملازم2 عماد محمد عمر الحسنات
673 ملازم2 هيثم محمد موسى الخضيرات
674 ملازم2 طلال سليمان صوان الخضير
675 ملازم2 عبد ربه محمد خلف البدارين
676 ملازم2 احمد علي خلف السحيم
677 ملازم2 حردان قاسم محمد الياصجين
678 ملازم2 عمر محمد عبدالله الصرايره
679 ملازم2 طارق احمد فليح شخاتره
680 ملازم2 سامي محمد حسن الصباغ
681 ملازم2 طارق حسن علي المحاشي
682 ملازم2 محمد خالد محمود عبيدات
683 ملازم2 معتصم نصري محمد الجلايله
684 ملازم2 خالد خلف فلاح المناصير
685 ملازم2 عليان محمد سعيد عليان العمري
686 ملازم2 حسين محمد احمد القضاه
687 ملازم2 منيف محمد عبد الكريم مريان
688 ملازم2 هاني عبدالله حسين الخطيب
689 ملازم2 عبدالله محمد فلاح الزومط
690 ملازم2 محمود عطا الله ياسين القطاونه
691 ملازم2 محمد ابراهيم محمود البري
692 ملازم2 معاويه محمد ابراهيم بني عيسى
693 ملازم2 القاسم جمال علي النسور
694 ملازم2 سليمان خلف سليمان العايد
695 ملازم2 غيث عبدالناصر سعود القاضي
696 ملازم2 عبدالله محمد حسن الملاجي
697 ملازم2 زيد محمد عطالله المجالي
698 ملازم2 محمد محمود علي متاينه
699 ملازم2 احمد علي محمود العمور
700 ملازم2 ايهاب محمد موسى السمارنه
701 ملازم2 رامي عايش سليمان ابو صليح
702 ملازم2 وليد احمد عطا الله الجعافره
703 ملازم2 زيد علي احمد ابو زيتون
704 ملازم2 احمد شهاب محمد السعدي
705 ملازم2 ماهر عمر عوض الرواشده
706 ملازم2 اسعد تركي حسين الاسعد
707 ملازم2 احمد ابراهيم محمد بني عامر
708 ملازم2 خلدون محمد عقيل القاسم
709 ملازم2 زايد انور جدوع المشاعله
710 ملازم2 تقي الدين احمد عبد الوالي الشبلي
711 ملازم2 علي حسين علي الحميديين
712 ملازم2 علي حسن حامد عساوده
713 ملازم2 حسام احمد عبد الدلاهمه
714 ملازم2 سامر محمد حسن الرفاعي
715 ملازم2 محمد نايف عبد النمرين
716 ملازم2 رامي محمد يوسف الزريقات
717 ملازم2 ايمن حسين سلامه الحسين
718 ملازم2 مهند عبد الرزاق سليمان هياجنه
719 ملازم2 محمد محمود عبد اللطيف المرايات
720 ملازم2 نضال جمال محمد ابو هزيم
721 ملازم2 محمد عبد الوهاب موسي المجالي
722 ملازم2 ابراهيم رباح عبد الحميد الصعوب
723 ملازم2 محمد محمود محمد البديرات
724 ملازم2 حسام راضي محيميد الطراونه
725 ملازم2 سلامه محمد عبد الله الصرايره
726 ملازم2 فراس سالم سلمان الفرايه
727 ملازم2 قتيبه احمد ارشيد خشاشنه
728 ملازم2 رائد عبدالله عبدالرحمن الحراسيس
729 ملازم2 خالد احمد حسين الحسابين
730 ملازم2 خالد جمال احمد الزعبي
731 ملازم2 ابراهيم خلف مفلح ادريس
732 ملازم2 حسين محمد عايد البشير
733 ملازم2 احمد غازي محمد هيشان
734 ملازم2 صافي طلال عقله طبنجه
735 ملازم2 وائل حامد طلب جيوسي
736 ملازم2 هيثم ابراهيم محمد المصري
737 ملازم2 معين زهير احمد المومني
738 ملازم2 عماد سليم علي الصمادي
739 ملازم2 عبد القادر ابراهيم محمد الطويط
740 ملازم2 زكريا خالد محمود القيام
741 ملازم2 ايهاب صبري عبد الرحمن محمد
742 ملازم2 احمد محمد سعيد الرحال
743 ملازم2 نادر خليل حامد العمري
744 ملازم2 اسامه احمد يوسف عليوه
745 ملازم2 معتصم ضيف الله سليمان شرادقه
746 ملازم2 ايمن فايق محمد الشوابكه
747 ملازم2 عبد الله محمد سليمان كساسبه
748 ملازم2 سعيد عبد ربه نويران الحرايزه
749 ملازم2 علي عبد الحميد حسين القطيش
750 ملازم2 خلدون علي عوض الصخري
751 ملازم2 جميل حمد فلاح المناصير
752 ملازم2 عبد الله احمد عقله السعيدات
753 ملازم2 زيد رفاعي طلاق السرحان
754 ملازم2 عماد عارف عبد الله العمارات
755 ملازم2 عمر جاسر محمد العطيوي
756 ملازم2 مصطفى فالح عبد الرحمن المومني
757 ملازم2 فيصل محمد مصطفى المصري
758 ملازم2 احمد علي جروان الدرابسه
759 ملازم2 مازن سعد عثمان الزعبي
760 ملازم2 مراد حسن احمد خطايبه
761 ملازم2 يوسف عواد عليان جرادات
762 ملازم2 دعيس احمد محمد المرعي
763 ملازم2 وصفي فرحان عواد الشرعه
764 ملازم2 علي محمد سلامه النعانعه
765 ملازم2 شادي علي محمد المصطفى
766 ملازم2 فراس محمد فارس الفقيه
767 ملازم2 حسين خلف عوده الجراح
768 ملازم2 خالد لافي عطيه بدندي
769 ملازم2 خالد اسعد حمدان المصاليخ
770 ملازم2 رائد رسمي يوسف تلاوي
771 ملازم2 راتب فياض محمد عبيدات
772 ملازم2 مؤيد احمد عبد الحميد الدروبي
773 ملازم2 نواف خليف مفلح القضاه
774 ملازم2 عثمان احمد موسى الخلايله
775 ملازم2 خالد احمد عبدالقادر الجمل
776 ملازم2 فيصل محمد محمود الشمايله
777 ملازم2 منذر جهاد حسين الرقاد
778 ملازم2 فريز سلامه فياض النمران
779 ملازم2 عبد الحليم فتحي احمد العزام
780 ملازم2 عماد عبد الحميد احمد المومني
781 ملازم2 احمد مصطفى عمر ء
782 ملازم2 باسم علي عيد السوالقه
783 ملازم2 احمد علي خلف الشطي
784 ملازم2 حسين خلف محمد الطعان
785 ملازم2 عارف سالم عويض الشموط
786 ملازم2 محمود خضر بركات الشبول
787 ملازم2 ايمن بسام شكري بني ياسين
788 ملازم2 امجد محمد حسن بني ياسين
789 ملازم2 طارق يعقوب عوض الجفيرات
790 ملازم2 زكريا حسن علي بني هاني
791 ملازم2 عدنان محمد بركات الخلايله
792 ملازم2 فالح علي فالح شطناوي
793 ملازم2 خالد محمد زهير مفضي الدرابكه
794 ملازم2 منذر عبد الرحمن سليم القليلات الزيدانيين
795 ملازم2 احمد يوسف محمود عماري
796 ملازم2 بهاء علي حسين عقده
797 ملازم2 احمد رافع نهار الفضلي
798 ملازم2 سامر احمد خليل شقاقحه
799 ملازم2 سفيان محمود كريم رشدان
800 ملازم2 بلال مفلح سالم الجهني
801 ملازم2 مراد احمد فلاح عودات
802 ملازم2 خالد صالح موسى السعيدات
803 ملازم2 ساهر شفيق عايد السوالقه
804 ملازم2 حسام محمد حسيني حسين الذيابات
805 ملازم2 طايل شاهر عبد الرحمن العلاوي
806 ملازم2 محمد عبد الكريم مبارك المشاقبه
807 ملازم2 صالح سعود عليان الحموان
808 ملازم2 محمود حمدان عبد الغني الرواشده
809 ملازم2 امين عارف محمد الدبايبه
810 ملازم2 عبد الله علي ارخيص الطراونه
811 ملازم2 شاهر محمد مغير المشاقبه
812 ملازم2 خالد منعم نوري الغزو
813 ملازم2 جلال مفلح سالم الجهني
814 ملازم2 مهند محمد سالم البطوش
815 ملازم2 عبد الله حسن عقيل الشمالات
816 ملازم2 علي سعد فارس المصاروه
817 ملازم2 خلدون سليمان حماد العطيوي
818 ملازم2 راكان عمر عبد الله السمارنه
819 ملازم2 عاطف محمد فلاح المهيرات
820 ملازم2 راشد عايد راشد المرشود
821 ملازم2 محمد خالد طه القاضي
822 ملازم2 بهاء الدين عبد الله سويلم علاونه
823 ملازم2 احمد ناصر احمد الشرمان
824 ملازم2 رعد محمد عبد الله المبارك
825 ملازم2 ابراهيم محمود محمد الحياصات
826 ملازم2 انس فايز تركي الحراسيس
827 ملازم2 سليمان محمد سليمان خوالده
828 ملازم2 ابراهيم خليل عوض القيسي
829 ملازم2 اسلام عبد الله محمد ابو نواس
830 ملازم2 اميره عماد محمد المصري
831 ملازم2 بهاء الدين زياد حسن بني عيسى
832 ملازم2 عبد الرحمن يوسف عبد الحميد ابو نواس
833 ملازم2 فيصل نعمان عبد الرحيم علي
834 ملازم2 هاشم عاطف عبدالكريم القاضي
835 ملازم2 يزن عارف محمد النصار
836 ملازم2 رامي موسى سلطي عبابنه
837 ملازم2 طارق عبدالرحيم سليم المرعب
838 ملازم2 عروب عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره
839 ملازم2 علاء ابراهيم عبد الكريم الزواهره
840 ملازم2 عبد العزيز احمد مليح الحسن
841 ملازم2 خالد فايز حامد رضوان
842 ملازم2 اسلام خالد حمد الدروبي
843 ملازم2 سيف الدين احمد علي المحاسنه
844 ملازم2 ظاهر احمد علي الدهامشه
845 ملازم2 الاء فؤاد عبده العمري
846 ملازم2 شرارى ظاهر مطلق الحبابسه
847 ملازم2 حاتم فرحان هلال المشاقبه
848 ملازم2 الاء فايز جميل الحنيطي
849 ملازم2 اياد فايز احمد ابو شلفه
850 ملازم2 حارث زيد عيسى الزيادات
851 ملازم2 علاء محمد عوده الحسبان
852 ملازم2 احمد عبدالله احمد بني بكر
853 ملازم2 عبد الله محمد مصطفى مصطفى
854 ملازم2 شادي احمد عبد الله النسور
855 ملازم2 مصعب نوران عبد اللطيف المجالي
856 ملازم2 عبدالله محمد جميل محمود العمري
857 ملازم2 طارق عيسى محمد الشقور
858 ملازم2 طارق عادل علي التياها
859 ملازم2 مجد علي عوده الزعبي
860 ملازم2 اجود محمد احمد الحياري
861 ملازم2 حسين احمد حسين العفيف
862 ملازم2 مهند محمد خلف النوايسه
863 ملازم2 مهند يوسف محمد العبادي
864 ملازم2 محمد خلف محمد الذيابات
865 ملازم2 عايده فاضل عواد العبادي
866 ملازم2 حسين شوكت حسين شقيرات
867 ملازم2 محمد محمود احمد جرادات
868 ملازم2 محمد نواف طالب النصيرات
869 ملازم2 امين كفاح امين المومني
870 ملازم2 شاكر اسماعيل زعل الدهيسات
871 ملازم2 طارق ممدوح عبدالفياض العوامله
872 ملازم2 طارق احمد فضي المناصرة
873 ملازم2 عمر حسن عوده الدعجان
874 ملازم2 لؤي علي محمد العبابنه
875 ملازم2 نايف حسن مفلح الخوالده
876 ملازم2 رضوان محمد مفلح الزعبي
877 ملازم2 قاسم نصر الدين مصطفى بني ياسين
878 ملازم2 مجدي محمود حسين الشبول
879 ملازم2 سامر حسين احمد الخزاعله
880 ملازم2 بلال ابراهيم محمد الخطاطبه
881 ملازم2 تامر عبد الحميد طالب المبيضين
882 ملازم2 رامي محمد الحاج مسلم الرعود
883 ملازم2 محمد احمد سليمان الشبلي
884 ملازم2 حسن خلف زعل ابو تايه
885 ملازم2 اياد احمد محمد المبيضين
886 ملازم2 زياد جميل علي الرحامنه
887 ملازم2 مامون سميح احمد الصعوب
888 ملازم2 معاذ فاضل عقله الضلاعين
889 ملازم2 محمد عبد الحليم محمد الحليق
890 ملازم2 صالح عطا الله ممدوح الصباحيين
891 ملازم2 سميح عبد الفتاح سليمان الجعافره
892 ملازم2 عوني هايل موسى العبادي
893 ملازم2 عادل سالم عايد البديرات
894 ملازم2 محمود اسماعيل هيشان العشيبات
895 ملازم2 مهيب محمد شريف الربابعه
896 ملازم2 مهند زهير محمود الطراونه
897 ملازم2 عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن البدارين
898 ملازم2 مالك صالح محمود الشمايله
899 ملازم2 مراد محمد ضيف الله الجديتاوي
900 ملازم2 عزيز حسين موسى البيايضه
901 ملازم2 عمر عطيه الله عبد المهدي الكساسبه
902 ملازم2 خالد محمد موسى بني حمدان
903 ملازم2 احمد عبد الرحمن عبد الله المعايطه
904 ملازم2 عبد الله ضرار محمد المجالي
905 ملازم2 رائد محمد رشيد دلابيح
906 ملازم2 لؤي عواد حرب المحافظه
907 ملازم2 محمد محمود عربي احمد
908 ملازم2 عبدالحكيم حسن محمود شحاده
909 ملازم2 سليمان علي زعل النواصره
910 ملازم2 سعد شايش حسن العلي
911 ملازم2 احمد جمال عبدالعزيز الضمور
912 ملازم2 عدنان محمد موسى
من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثاني
# الرتبة الاسم
1 وكيل سامر سمير محمد البري
2 وكيل معتز عوض الصالح الهزايمه
3 وكيل محمد عبد الله محمد مساعده
4 وكيل علي محمود عبد الله بخيت
5 وكيل زهير محمد سالم الزهير
6 وكيل اول احمد سالم خلف الغويري
7 وكيل احمد كريم هلال الحربي
8 وكيل علي ضيف الله علي المراعيه
9 وكيل حسام تحسين وراد الخرشه
10 وكيل سالم غازي غياض البكار
11 وكيل زيد فلاح سالم الطلاس
12 وكيل وداد معيش عطا الله الطراونه
13 وكيل صباح عبد الله سليمان النعيمات
14 وكيل بيان عبد اللطيف محمد المعايطه
15 وكيل ميساء توفيق جميل الحجازين
16 وكيل علا جودت سلمان الزيادين
17 وكيل غاده محمد مصطفى الرواشده
18 وكيل منال تيسير محمد الشديفات
19 وكيل سوزان جمال ذياب سليمان
20 وكيل فاطمه موسى عبد الكريم خوالده
21 وكيل رهام ماجد فرحان السبايله
22 وكيل اخلاص حمدان احمد الخرابشه
23 وكيل شرين سليمان مصطفى العوامله
24 وكيل غاندي عزات ابراهيم الخليلي
25 وكيل حمزه محمد عبد ابوجراد
26 وكيل سمير محمد علي الرفاعي
27 وكيل حمزه محمد عبدالرحمن العوامله
28 وكيل طارق بسام سليمان حدادين
29 وكيل قدر محمد عايش القعيسي
30 وكيل طارق عوده عواد الخوالده
31 وكيل احمد فيصل عبد الله العمري
32 وكيل فراس احمد محمد العتوم
33 وكيل احمد تحسين حمدان الشديفات
34 وكيل مالك سميح سليم السواعير
35 وكيل عادل علي عطيه الصنابره
36 وكيل عبدالسلام مثقال علي ابوهديب
37 وكيل مجدي عبد الكريم بادي الزواهره
38 وكيل لؤي خالد عبدالجابر المراعبه
39 وكيل هايل عبد الرحمن محمد الزواهره
40 وكيل حمزه ياسين محمد مطارنه
41 وكيل مصطفى حمدي عواد الحياري
42 وكيل محمد عوده احمد العقيل
43 وكيل حمزه عبدالرحمن سليمان الخوالده
44 وكيل محمد عبدالوهاب علي المصري
45 وكيل محمد عادل حسن الزعبي
46 وكيل جودت موسى عبد الرحمن حسين
47 وكيل فالح عبدالله فالح الرواحنه
48 وكيل منتصر فيصل سالم دولات
49 وكيل علاء عوده علي الشوابكه
50 وكيل بدر فهد عايد ابوتايه
51 وكيل حمزه علي عبدالرحيم غزو
52 وكيل محمد علي محمد عناب
53 وكيل غيث عادل داوود بدر
54 وكيل عامر ابراهيم سليمان يعاقبه
55 وكيل محمد صايل يوسف الدروبي
56 وكيل لؤي عباس عودة خوالده
57 وكيل ابراهيم تيسير احمد النوايسه
58 وكيل علي محمد عبدالحميد الخمايسه
59 وكيل خالد منور مشرف الطوال
60 وكيل وجدي فواز عبدالعزيز الكفاوين
61 وكيل عبد الله عارف ارويق خوالده
62 وكيل عوده خليف عوده المربدي
63 وكيل اشرف سالم غزاوي ابوحصان
64 وكيل نبيل خلف منسي الحديثات
65 وكيل عامر عبدالله حسين الوريكات
66 وكيل مصطفى حمد محمد القرعان
67 وكيل احمد حمدان محمود الخرابشه
68 وكيل غيث سليم موسى الربضي
69 وكيل خالد فلاح عبد الحق الشديفات
70 وكيل مروان عطاالله خلف الدهامشه
71 وكيل اشرف حاتم احمد العباهره
72 وكيل محمد هندي هلال سلامه
73 وكيل ابراهيم احمد علي الرواشده
74 وكيل سامر فهد مبارك البقور
75 وكيل عفان عبد الله عبد ابوزنيمه
76 وكيل طارق هشام عبدالله ابوطوق
77 وكيل احمد حسين عقيل المجالي
78 وكيل مصطفى محمد حامد الشويطر
79 وكيل شادي عواد يوسف الطراونه
80 وكيل لواء عبدالفتاح محمد ابو هزيم
81 وكيل ثامر محمد يوسف الفواعير
82 وكيل عبدالله عمر عبدالله شقاقحه
83 وكيل محمد عبدالرؤوف محمد الخلايله
84 وكيل علي احمد علي درويش
85 وكيل عبدالله تيسير عبدالعزيز طعامنه
86 وكيل محمد تيسير عوض القرعان
87 وكيل خالد محمد احمد العمايره
88 وكيل اسامه عواد خليل خوالده
89 وكيل طارق عبدالرحمن عبدالله المعايطه
90 وكيل عماد نصر محمد امين قبلان
91 وكيل محمد جميل درويش السواعير
92 وكيل ممدوح منصور سليمان العفيشات
93 وكيل عمران عادل محمد الحصان
94 وكيل احمد اسماعيل قاسم عواوده
95 وكيل سالم محمد سالم ابورضوان
96 وكيل سالم محمد احمد العفيشات
97 وكيل غازي مرسال سالم الفقهاء
98 وكيل محمد عثمان محمد دويكات
99 وكيل عمر علي محمد الحياصات
100 وكيل عصمت عبدالمجيد اسعد السلامات
101 وكيل عاطف علي احمد اللبابده
102 وكيل طارق مصلح فليح القطاونه
103 وكيل حماده يحيى عبدالرحمن بني سلمان
104 وكيل احمد كريم عياده الحلاحله
105 وكيل سعد شاهر عوده الدباس
106 وكيل محمود رضوان محمود بردويل
107 وكيل بدر حسن سلامه الصوالحه
108 وكيل محمد احمد راجي النهود
109 وكيل احمد علي اعمر محسن
110 وكيل عصام عقله راشد الزطيمه
111 وكيل مهند قاسم محمد المومني
112 وكيل حمود خلف ابنيه الخرشه
113 وكيل صالح عواد عقيل زريقات
114 وكيل محمد فوزي عبد اللطيف الطرودي
115 وكيل احمد عبدو احمد سلامه المحيسن
116 وكيل شادي ابراهيم ضيف الله الجالودي
117 وكيل هايل الياس سعد بدر
118 وكيل علاء علي سليمان العرود
119 وكيل عمر منذر مدالله الطراونه
120 وكيل محمد فلاح حمدان العموش
121 وكيل انس عواد علي الخرابشه
122 وكيل ليث حسين خلف الطلافيح
123 وكيل انس بسام احمود الفقهاء
124 وكيل علي سليمان محمد المشاقبه
125 وكيل يزن سرحان سلمان الطوافحه
126 وكيل عيسى احمد عبدالله الصمادي
127 وكيل اميه جميل عبدالكريم الجالودي
128 وكيل اسلام موسى ابراهيم الشلوح
129 وكيل اياد محمد عبد الحميد الشوفيين
130 وكيل احمد علي نصر المحادين
131 وكيل بلال خلف رجاء البلاونه
132 وكيل محمد عطا عبد الزعبي
133 وكيل محمد خليل متروك الهويمل
134 وكيل محمد قسيم صالح الحسبان
135 وكيل انس عدنان محمد عضيبات
136 وكيل محمد ناصر محمد المومني
137 وكيل ابراهيم سالم ابراهيم الصعوب
138 وكيل ليث توفيق محمد محافظه
139 وكيل حسام عبدالله علي الزعبي
140 وكيل مشرف سحيمان مشرف البقوم
141 وكيل جاد عوض عطاالله الطراونه
142 وكيل طلعت اسماعيل يوسف البدور
143 وكيل علي عقله سليمان الصلمان
144 وكيل معتصم عبد الحميد ناجي ابو هزيم
145 وكيل زياد عبداللطيف عبدالرشيد الوريكات
146 وكيل احمد هلال مصطفى السلطي
147 وكيل بهاء الدين امين نجيب عبدي
148 وكيل عبدالحميد عبدالرحمن سالم المعايطه
149 وكيل علي احمد علي الصعوب
150 وكيل حسام صالح عبدالكريم الشديفات
151 وكيل احمد عبدالحميد احمد القواسمه
152 وكيل فرحان خلف عليوي المساعيد
153 وكيل حمزه خالد حسن ابو غزله
154 وكيل ليث محمود محمد الرواشده
155 وكيل ايمن محمود سالم الحجاج
156 وكيل محمد عبدالرزاق خالد عبيدات
157 وكيل محمد علي عوض المواجده
158 وكيل سامر محمد سليمان الشربيني
159 وكيل محمد عيد سليمان الصمادي
160 وكيل عامر علي حسين النوايسه
161 وكيل جبر عليان حمد العبدالله
162 وكيل رمضان احمد عبدالكريم الفقهاء
163 وكيل حسن احمد فرحان الصرايره
164 وكيل فؤاد عبدالرحيم مثقال المجالي
165 وكيل مامون مصطفى محمد العرود
166 وكيل محمد عوض عبدالمعطي الطراونه
167 وكيل هيثم شاهر مصطفى العريان
168 وكيل ابراهيم عدنان محمد الحاج احمد
169 وكيل حمزه ذيب سلمان السلايطه
170 وكيل بهاء ثلجي علي المحاوره
171 وكيل هيثم غصاب سعد مفلح
172 وكيل عبد الله سالم علي العصفور
173 وكيل مروان حكم حسين الصفوق
174 وكيل احمد محمد جمعه المعايعه
175 وكيل محمد كمال عليان الطراونه
176 وكيل بشار محمد سالم المصري
177 وكيل احمد فواز احمد الخطيب
178 وكيل محمد احمد عوض الصرايره
179 وكيل محمد اكرم سليمان القطاونه
180 وكيل اياد خليل احمد عنكير
181 وكيل مفلح خلف مفلح السعيدات
182 وكيل عمران نعيم مقبل شديفات
183 وكيل خالد عبدالكريم محمد الخلايله
184 وكيل طلال زعل شاوي عثمان
185 وكيل عيد غوري حمد الفرخ
186 وكيل نشات احمد بشير زغول
187 وكيل محمد علي محمد عبيدات
188 وكيل زيد توفيق سعيد الطراونه
189 وكيل عمر محمد بركات الشواوره
190 وكيل محمود احمد نوري السبيله
191 وكيل ابراهيم علي هلال بني خالد
192 وكيل مفلح قاسم مفلح السلايطه
193 وكيل يوسف احمد محمد الحليقات
194 وكيل لقمان خالد محمد ابونواس
195 وكيل اكرم سليم فليح الحميد
196 وكيل عايد بخيت عواد الوني
197 وكيل حسام محمد سليمان الخوالدة
198 وكيل هيثم عطا خلف المشاقبه
199 وكيل يحيى ناجي جبر فريحات
200 وكيل نزيه عبدالحميد حابس الجرادات
201 وكيل فرحان فهد سودي المساعيد
202 وكيل محمد موسى مصطفى الرحيل
203 وكيل انس نايف علي البكار
204 وكيل خالد سلطان كاتب كوافحه
205 وكيل طلال صالح سالم الزبن
206 وكيل زياد جورج عيد ربضي
207 وكيل معن منصور حسين الشطناوي
208 وكيل محمد حسن خليفه بني عبده
209 وكيل نور الدين احمد عبطان الزبن
210 وكيل خضر محمود عواد شعيل
211 وكيل بلال منصور صالح لوباني
212 وكيل اشرف محمد سليمان الشرع
213 وكيل علي سليمان عبدالكريم المصالحه
214 وكيل محمد علي سالم الشوابكه
215 وكيل عبدالحي ابراهيم نهار الوريكات
216 وكيل هيكل عوده فلاح الضرابعه
217 وكيل زياد احمد حسين الحوراني
218 وكيل عبد الله محمد سعيد المعمار
219 وكيل رامي مصطفى سعيد ابراهيم
220 وكيل احمد عقله عبد الهادي ابو غزاله
221 وكيل فادي حسين مفرح الغيوث
222 وكيل سالم صالح عبدالحميد المبيضين
223 وكيل مصعب يوسف محمود الماضي
224 وكيل رامي محمد عبدالرحمن العوامله
225 وكيل انس مروان محمود حجازي
226 وكيل فراس سليمان منصور البواريد
227 وكيل نسيم علي فالح مقابله
228 وكيل محمد هاشم يوسف السلامات
229 وكيل ماجد عبد الحميد عبدالوالي بني بكار
230 وكيل حسين محمد خير حسين الطعاني
231 وكيل عمر معروف محمد الزبادي
232 وكيل لؤي محمد حسن منيزل
233 وكيل عبد المنعم بدر احمد زغابره
234 وكيل عطا الله علي عايد الشديفات
235 وكيل رامي عاطف خليل الكلوب
236 وكيل عبد العزيز موسى سليمان الزيادنه
237 وكيل حازم خليل محمد الضمور
238 وكيل مهند محمد عبد الوهاب جادو
239 وكيل مالك عبد عوض الفاعوري
240 وكيل عمر محمود مطلق العدوان
241 وكيل ابراهيم محمد كريم الزغول
242 وكيل مالك مفلح عيسى ابومطر
243 وكيل عامر عبدالكريم سويلم العموش
244 وكيل حمزه نايف سالم الشوابكه
245 وكيل صلاح محمد محمود الكساسبه
246 وكيل علي حمد كريم الخوالده
247 وكيل مراد ياسر محمود الزعبي
248 وكيل معاذ موسى عبدالقادر الحياري
249 وكيل كايد رضوان محمد العبدالله الريالات
250 وكيل عمار خضر سعيد خضير
251 وكيل مامون محمد عبدالمحسن القطيفان
252 وكيل عمر حامد احمد الخوالده
253 وكيل سلمان سميح سلمان النوايسه
254 وكيل علاء عمر مبارك وشاح
255 وكيل موسى عمر موسى العوامله
256 وكيل بندر عساف صالح السميحيين
257 وكيل سيف رائد محمد الزواهره
258 وكيل عمر فهد محمد البطوش
259 وكيل احمد علي عبدالقادر الجالودى
260 وكيل عويد عوض عيد الشرعه
261 وكيل محمود ياسين سليم الشلول
262 وكيل فراس عطاالله خليل النشاش
263 وكيل محمد عبدالحميد سعيد البداينه
264 وكيل رائد عقله علي الحسبان
265 وكيل سمير سليمان قاسم الريموني
266 وكيل لؤي صالح محمود خوالده
267 وكيل عبدالله عبدالمهدي موسى القطامين
268 وكيل طارق ضيف الله عبدالله المومني
269 وكيل ضيف الله محمد عيسى الحوامده
270 وكيل محمد نصر محمد مقابله
271 وكيل سامي محمود خليل ابورضوان
272 وكيل سامر عوده احمد الوريكات
273 وكيل علاء عطا يوسف القراله
274 وكيل محمد فرج حسن الشباطات
275 وكيل علاء علي محمد دهاج
276 وكيل مصطفى حابس سليمان العوامله
277 وكيل جعفر محمد امين عبدالرحمن القطاونه
278 وكيل حمزه محمد فؤاد اسندر
279 وكيل ماهر عليان عبدالنبي ابو صنوبر
280 وكيل عمر مرزوق مفلح الكوشه
281 وكيل نصر نايف جميل الذنيبات
282 وكيل محمد شاهر سلام السوالقه
283 وكيل فايز عساف صالح السميحيين
284 وكيل مخلد عبادي سلمان الطوافحه
285 وكيل فراس فايز سليم ابو خضر
286 وكيل محمد محمود محمد الشقيرات
287 وكيل رافت محمد عبدالحفيظ العياش
288 وكيل علي عبدالله عبدالغني المجالي
289 وكيل انس عايد عبدالنبي الشخانبه
290 وكيل علاء سلامه ارفيفان الخريشه
291 وكيل حابس محمد عبيد الله النسور
292 وكيل احمد حسين عوده الرشايده
293 وكيل حمزه محمود خلف الفرايه
294 وكيل ليث طلاق محمد علاونه
295 وكيل نبيل عبد الحميد نزال عويمر
296 وكيل عمر فلاح ابراهيم الرحامنه
297 وكيل احمد سالم علي الزوايده الحويطات
298 وكيل زيد عودة نهار القعايده
299 وكيل علي احمد ابراهيم خمايسه
300 وكيل محمد محمود ابراهيم رمضان
301 وكيل علاء عادل موسى العيده
302 وكيل عامر حسين محمود ابو زبيد
303 وكيل بكر محمد يوسف الصرايره
304 وكيل صدام علي عبدالفتاح الجدوع
305 وكيل بسام اغدير عواد المساعيد
306 وكيل رولا مصطفى منصور قوقزي
307 وكيل مالك حامد علي خوالده
308 وكيل فتحي عاطف فلاح الجرادات
309 وكيل ريما امين محمد عكور
310 وكيل هند عدنان علي الروابده
311 وكيل امل شراري عاطف البيايضه
312 وكيل منال ابراهيم عبد الرزاق المعايطه
313 وكيل فاديه محمد محمود الرمامنه
314 وكيل ضياء عبد الفتاح محمد الخريسات
315 وكيل ياسمين عادل محمد خليفات
316 وكيل وفاء سليمان عايد الخزاعله
317 وكيل نريمان محمد داود جوده
318 وكيل امل احمد عطا الله الدرارجه
319 وكيل اماني هاني حسين ملكاوي
320 وكيل سونيا طلاق ابراهيم الخريسات
321 وكيل سونا احمد منزل بني سلمان
322 وكيل نور احمد علاوي خوالدة
323 وكيل اسراء عبد الرحمن عبد الله خريسات
324 وكيل مروه عبد الفتاح محمد الخريسات
325 وكيل وجدان محمد بركات الرحاحله
326 وكيل مي احمد مسلم البنوي
327 وكيل نايفه ابراهيم عبد المجيد ابو رحمه
328 وكيل خوله محمد فلاح الخرشه
329 وكيل فاطمه صياح مطرود الركيبات
330 وكيل اسامه محمد مصطفى الشرع
331 وكيل خالد محمد هلال النعيمي
332 وكيل فاتن عدنان علي هلال
333 وكيل نصر امين حسين العمر
334 وكيل عناد محمد عويض الصريراه
335 وكيل خالد حميدي صبح الهليل
336 وكيل صالح مصطفى صالح المومني
337 وكيل محمود محمد محمود المحيسن
338 وكيل احمد علي سليم الرشايده
339 وكيل سليمان عبد العزيز عيد السبوع
340 وكيل بشار حمود ذيب العجارمه
341 وكيل عبد الله احمد كامل بني حمد
342 وكيل مصطفى علي محمد بني سعيد
343 وكيل عبدالله خلف حسن الحديان
344 وكيل محمود خالد حسن القيام
345 وكيل معتز محمود عبد الله العساوده
346 وكيل احمد فواز حامد البدارنه
347 وكيل حسام محمد علي الربعات
348 وكيل حمزه نواف عبدالفتاح شطاره
349 وكيل ناصر علي عبد الرحمن العليمات
350 وكيل خالد محمد احمد علام
351 وكيل محمد احمد محمد الحوراني
352 وكيل علي حسني حمدان المشارفه
353 وكيل سعيد علي سعيد الطصلق
354 وكيل فارس وليد فارس عبيدات
355 وكيل سامر علي مضعان الزغول
356 وكيل يوسف محمد عبدالرحمن عمايره
357 وكيل طارق طه سالم السواعير
358 وكيل محمد محمود علي الزيود
359 وكيل عبدالله سليمان خلف الضمور
360 وكيل صهيب محمد مازن حسن النابلسي
361 وكيل محمد عبد الحميد اعبد المعايطه
362 وكيل محمود احمد بخيت الزواهره
363 وكيل ماهر عاهد محمد الذبيان
364 وكيل عيسى محمد محمود العمور
365 وكيل عبد الله فائق جميل ابو عذيه
366 وكيل حسام خالد ابراهيم الصمادي
367 وكيل سيف الدين علي حماد القضاه
368 وكيل جعفر محمد عبدالرحمن القطاونه
369 وكيل حسين زيد مفلح الجراح
370 وكيل علاء علي محمود الزعبي
371 وكيل ثابت سليمان احمد عربيات
372 وكيل صبحي محمود صبحي الشلبي
373 وكيل عناد محمود عناد العاصم
374 وكيل عماد امين محمود الجراروه
375 وكيل محمد سالم مطلق المزنه
376 وكيل نبيل طارق عبد القادر المجالي
377 وكيل محمد جمال محمد العثامنه
378 وكيل محمد عليان عوده الله الرحاحله
379 وكيل عامر محمود نصير الزغول
380 وكيل احمد عبد الله عربي عبيدات
381 وكيل معن نهار عيد خوالده
382 وكيل عبد الله فهد فرحان الصبيحات
383 وكيل محمدخير ارشيد محمد الحمدان
384 وكيل بكر عيد نهار البدارين
385 وكيل محمد سمير محمد النوايسه
386 وكيل اسامه سالم مبارك الشوابكه
387 وكيل احمد محمود خالد ابوحصوه
388 وكيل احمد سالم اليوسف القضاه
389 وكيل عصام احمد محمد الوريكات
390 وكيل عامر حسين محمد الموسى
391 وكيل خالد وليد سليم ربابعه
392 وكيل مراد رياض موسى العمري
393 وكيل محمد عيد توفيق الخريسات
394 وكيل جمال عبد الكريم مضعان غويري
395 وكيل عبدالله ر اجي حمدان الهرش
396 وكيل خالد احمد يوسف الهزايمه
397 وكيل عبد الله غافل مليحان المساعيد
398 وكيل علاء الدين محمد حسين المكانين
399 وكيل رمضان عباس محمد مقدادي
400 وكيل مازن حسين محمد الشرع
401 وكيل علاء احمد حسين العمايره
402 وكيل احمد علي محمود نوافلة
403 وكيل ثائر صالح محمد مستريحي
404 وكيل عبد الكريم علي سلامه السياله
405 وكيل بلال محمد علي عساف
406 وكيل تهاني فواز سالم الصهيبا
407 وكيل سميح علي حسن زواهره
408 وكيل حسام محمود محمد بني عامر
409 وكيل ايمان ابراهيم سليمان الهباهبه
410 وكيل اسراء حكمت محمد المعاني
411 وكيل اسراء عادل ناصر حسن
412 وكيل سلام عطا سالم الفقهاء
413 وكيل غرام ابراهيم فرج الزريقات
414 وكيل رنده حامد احمد الشوبكي
415 وكيل سحر حسن محمد العربيات
416 وكيل ايات عبدالمهدي متروك القراونه
417 وكيل فدوى منصور محمود الدرابسه
418 وكيل عائشه صالح فارس المعايطه
419 وكيل ديانا فايق محمود البدور
420 وكيل هبه عبدالرزاق محمد الخريسات
421 وكيل سكينه عبيدالله هلال الفرايه
422 وكيل ولاء فيصل عبدالرحمن دباس
423 وكيل رشا امين سلامه جبرين
424 وكيل امنه علي سالم عجاوي
425 وكيل سميه هاني عبدالكريم الفواعير
426 وكيل اماني احمد نايف بني سعيد
427 وكيل رمال عاكف علي المعايطه
428 وكيل رباب عبدالرحمن طه الحمود
429 وكيل صالح محمد عبد الله ربابعه
430 وكيل عبد الله صلاح الدين عبد الله الهباهبه
431 وكيل صلاح محمد عبدالغني السعدي
432 وكيل محمد احمد حسين يوسف
433 وكيل احمد محمد فهد الفواعير
434 وكيل حسن عبدالله حسن ملكاوي
435 وكيل فؤاد خليل يوسف كتكت
436 وكيل احمد محمود طه ابوطه
437 وكيل يوسف فايز يوسف العبداللات
438 وكيل جلال محمود جلال مصلح
439 وكيل بشير محمد فزاع الذيب
440 وكيل مهند احمدامين عبداللطيف سمرين
441 وكيل محمد عبدالرحمن سالم الزعبي
442 وكيل مهند سطام عبدالمجيد العشوش
443 وكيل احمد عبدالمجيد محمد العونه
444 وكيل اسامه محمود خليل ابورضوان
445 وكيل نبيل وليد محمد الخضيرات
446 وكيل محمد صبحي محمد قصراوي
447 وكيل انور سليمان سالم الطوره
448 وكيل علاء حسين خليل جراح
449 وكيل محمد محمود محمد عوفي
450 وكيل محمد تحسين حسين اشريم
451 وكيل شاهر محمود عبدالله الشخيبي
452 وكيل محمد عارف شفيق عبيد
453 وكيل محمد فتحي محمد مهداوي
454 وكيل فادي احمد خليل ابورضوان
455 وكيل معتز خليل حسن الطريفي
456 وكيل علي نعيم حسن الزعبي
457 وكيل مجدي حمد جابر جابر
458 وكيل علي طه علي الطوره
459 وكيل عبدالله رضى موسى موسى
460 وكيل محمد خليل عبدالله ابوعيشه
461 وكيل بهاء نجيب محمود العزه
462 وكيل احمد عدنان محمد رشاد قفيشه
463 وكيل يوسف برهم محمد صعلوك
464 وكيل معتز فوزي قاسم ابولباد
465 وكيل قدر عبدالسلام ابراهيم الجديعات
466 وكيل عثمان حسين سالم المومني
467 وكيل احمد حيدر حمدي قواسمه
468 وكيل نبيل موسى اسماعيل الطوره
469 وكيل مجدي عوض عطاالله الطراونه
470 وكيل مروان عبدالحافظ نجم الطوره
471 وكيل منصور سالم نصار البوشي
472 وكيل حمزه يوسف هلال الحنيطي
473 وكيل رامي زايد سليمان الخريسات
474 وكيل احمد محمد صباح الصبيح
475 وكيل خالد عليان شبيب القاضي
476 وكيل مصطفى عبدالله احمد ابو خيط
477 وكيل ياسر محمد عبد الرحمن بني عيسى
478 وكيل ثامر نافل خلف المريان
479 وكيل موفق صالح عوده الخالدي
480 وكيل احلام احمد قطيش العزي
481 وكيل الاء عمر عبد الله الخشاشنه
482 وكيل فهد ظاهر فهد الفواز
483 وكيل كاتب محمد محمود بني خالد
484 وكيل علي قاسم ارشيد حراحشه
485 وكيل رائد سلامه كاين الشبار
486 وكيل عدي ضيف الله محمد العمري
487 وكيل مهند خليل خلف الحميد
488 وكيل ايهاب احمد محمد الزعتري
489 وكيل علاء الدين محمد سعيد مصطفى بني علي
490 وكيل محمد بدري صلاح الرفاعي
491 وكيل عوده نايف احمد المرعي
492 وكيل يحيى سلامه هطبول العندلي
493 وكيل عبد الله رجا ساطع العقيل
494 وكيل محمد سهيل عمر الصمادى
495 وكيل يزن فايز خلف البدارين
496 وكيل محمود رسمي محمود عقايله
497 وكيل محمود عطا الله محمد لمحمد
498 وكيل لؤي حسني مصطفى علاونه
499 وكيل عبدالله عبدالعزيز احمد الشبول
500 وكيل احمد تيسير محمد عبابنه
501 وكيل سليم سالم احمد ابو جماعه
502 وكيل عبد الله صبحي عبد اللطيف الشرايعه
503 وكيل محمد هايل علي السويدات
504 وكيل بشار مصلح سلامه المحادين
505 وكيل احمد مشهور احمد جرادات
506 وكيل ادهم محمود كردى العلاونه
507 وكيل مدحت موسى علي الشهاب
508 وكيل سامي عيد سالم الزيود
509 وكيل انس محمد سعيد المشاقبه
510 وكيل ناصر محمد ياسين الشياب
511 وكيل محمد تيسير علي زريقات
512 وكيل علي سلامة ابراهيم عربيات
513 وكيل حمزه زياد علي المعايطه
514 وكيل احمد زايد ابراهيم شطناوي
515 وكيل محمد ناصر جزاء الغثيان
516 وكيل علاء بسام جميل قاسم
517 وكيل نضال محمد عبد الحميد السقا
518 وكيل غسان جمعه صالح حجات
519 وكيل معتز خالد علويط الشرفات
520 وكيل سامر وائل حسن عيسى
521 وكيل عصام حسين محمد السعيد
522 وكيل احمد موسى عبد الهادي ابو غزاله
523 وكيل سليمان ابراهيم محمد الشبول
524 وكيل محمد اكرم محمود العكش
525 وكيل عبدالرحيم عبدالله خلف المشاقبه
526 وكيل اسامه محمد بدر الشخاتره
527 وكيل انس ابراهيم احمد الفلاحات
528 وكيل خالد محمود محمد جرادات
529 وكيل محمد عوض زعل النصر
530 وكيل عصام عبد القادر باير شلول
531 وكيل معن موسى عبد الكريم خوالده
532 وكيل انس محمد احمد علاونه
533 وكيل محمد محمود عطالله الطراونه
534 وكيل بلال محمد علي عليمات
535 وكيل ابراهيم احمد فارس المجالي
536 وكيل عبدالرحمن عبدالله عليان الحجوج
537 وكيل حاكم سالم محمد السرديه
538 وكيل احمد نويران سلمان الساير
539 وكيل محمود سليمان ناصر حجازي
540 وكيل يحيى محمد فالح بني صالح
541 وكيل جعفر احمد حسين ابو رواع
542 وكيل راشد محمود حسين البداوي
543 وكيل رائد سليمان صالح الجوارنه
544 وكيل محمد خليل محمد حسين
545 وكيل علاء الدين عليان محمد الخرابشه
546 وكيل هاشم محمد جميل الخرابشه
547 وكيل مالك منصور محمد الخوالده
548 وكيل ماهر حسن محمد الحنيطي
549 وكيل عبد الله محمود عواد الليمون
550 وكيل عمر قطيفان عوده القضاه
551 وكيل عبد الله عطيوي عقيل المساعيد
552 وكيل مروان بشير عيسى الوريكات
553 وكيل نور يعقوب فلاح الجواميس
554 وكيل نسرين جواد مصباح الطرشه
555 وكيل رنا حسين احمد القضاه
556 وكيل زياد جمال خليف الاغوات
557 وكيل هاشم موسى مفلح عماوي
558 وكيل خالد مسلم حمدان ابو فلاحه
559 وكيل نسيم كامل عارف جماحنه
560 وكيل محمد ابراهيم محمد الهزايمه
561 وكيل سامر عبد الله احمد الجراح
562 وكيل مجدي محمد عبد الله العدوان
563 وكيل نضال ابراهيم سليمان الجبالي
564 وكيل عز الدين يحيى مرزوق الدبوبي
565 وكيل علي مصطفى يوسف بني فواز
566 وكيل عبد الوهاب محمد صالح العمايره
567 وكيل زاهر محمد قاسم العلي
568 وكيل سعيد اسعد يوسف النواصره
569 وكيل محمد احمد علي فواعير
570 وكيل عصام خليفه سليم الرواشده
571 وكيل خالد صالح ظاهر بشتاوي
572 وكيل بلال عايد سعيد العواوده
573 وكيل ايمن عبد ربه فلاح الحنيطي
574 وكيل مصطفى محمد سالم خريسات
575 وكيل عبد النعيم احمد سلامه العفيشات
576 وكيل عمر محمد سليم الشوبكي
577 وكيل قيس صالح حمدان الختالين
578 وكيل سامر خالد مثقال عبيدات
579 وكيل فيصل عبد الله عايد الخوالده
580 وكيل ايهاب زيد بركات شطناوي
581 وكيل موسى يوسف مصطفى بني عيسى
582 وكيل يوسف علي محمد اللوح
583 وكيل علي جميل مسلم الرواجفه
584 وكيل سمير محمود نجيب البنا
585 وكيل محمد هلال سليم القضاه
586 وكيل حسين صالح محمود درادكه
587 وكيل نور الدين عليان محمد خزاعله
588 وكيل محمد احمد سليمان الرواضيه
589 وكيل احمد علي سلمان القضاه
590 وكيل عاصم زكريا احمد البطوش
591 وكيل نايف احمد هلال السليحات
592 وكيل رائد عبد الله اسماعيل الزيدانين
593 وكيل انمار علان فياض المساعيد
594 وكيل شوكت محمد عبدالحافظ المكانين
595 وكيل ماجد حسين سلامه العموش
596 وكيل ملوح عبد الهادي حامد العرامين
597 وكيل مهند جميل حسين الهباهبه
598 وكيل هيثم محمد عبد الحفيظ العزام
599 وكيل وليد سليمان محمد الاعمر
600 وكيل مأمون احمد ناجي العمري
601 وكيل هايل حسن هزاع الهواوشه
602 وكيل احمد محمد عيسى الهلالات
603 وكيل محمد ناصر حسن علاونه
604 وكيل احمد موسى حسين الاعور
605 وكيل احمد عبد الحليم احمد الخلايله
606 وكيل مهند عيد ارشيد ابوخروب
607 وكيل احمد فهاد عايد الشرعب
608 وكيل خالد علي حسين ملاك
609 وكيل احمد ايوب علي ابوعرابي العدوان
610 وكيل معتصم محمد مصطفى شطناوي
611 وكيل منذر موسى عبد الله الرواضيه
612 وكيل عبد الله شفيق احمد حمادنه
613 وكيل سالم يونس محمد المعايطه
614 وكيل فائق يحيى ضيف الله العمري
615 وكيل محمد اسماعيل صالح العجارمه
616 وكيل فلاح سليم عبد الله الخوالده
617 وكيل رأفت اسماعيل يوسف البدور
618 وكيل باسم علي قاسم الزغول
619 وكيل فواز سالم ذيب حمدان
620 وكيل برهم محمد برهم القضاه
621 وكيل محمد سلمان علي العليمات
622 وكيل حسن علي حسين النوايسه
623 وكيل نضال محمد احمد شوبكي
624 وكيل فادي محمد عوض العبيدين
625 وكيل محمد احمد فليح الخريشه
626 وكيل علي سليمان محمد الرواش
627 وكيل صخر عبد الحميد عبد الحفيظ المساعفه
628 وكيل امجد ابراهيم احمد ابو مصطاف
629 وكيل خلدون محمود محمد بني الدومي
630 وكيل جهاد حسن محمد القطاونه
631 وكيل عمر احمد كريم المساعفه
632 وكيل ميلاد باجس محمد الرمامنه
633 وكيل محمد علي عايد العظامات
634 وكيل معاذ محمود فارس ياسين
635 وكيل عوده سلام محمد السواعده
636 وكيل خالد زايد حسن دومي
637 وكيل يحيى زكي عبد الرحمن الخطاطبه
638 وكيل احمد امين يوسف السرحان
639 وكيل القذافي زياد فاضل الجنيدي
640 وكيل فراس نعيم ذيب الطريفي
641 وكيل طارق عمر احمد كرايمه
642 وكيل ثائر تركي حسين عبيدات
643 وكيل خليل ابراهيم محمد عثمان
644 وكيل محمد محمود زيدان الجمل
645 وكيل فادي محمود حسني ابو الهيجاء
646 وكيل سعيد محمد سعيد ابو عباس
647 وكيل ايمن محمد حسين ابودرويش
648 وكيل احمد عبدالرحمن شريف ابوشريفه
649 وكيل عماد شاهر سالم الغرايبه
650 وكيل حسن ابراهيم حسن الشبيل
651 وكيل وليد سالم علي الرويلي
652 وكيل جعفر محمد عواد امين
653 وكيل بدر ابراهيم احمد المرايات
654 وكيل مثير نمر خالد البري
655 وكيل ابراهيم برهان عبد الحميد الفاعوري
656 وكيل محمد ابراهيم حسين الرفاعي
657 وكيل طلال محمد شتيوي الخريشه
658 وكيل محمد عيسى احمد الطيب
659 وكيل مازن محمد عياش حمد