امانة عمان : على اتم الجاهزية لمواجهة فصل الشتاء

الحرة نيوز – أحمد رمزي – أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة ” للحرة نيوز ” أن أمانة عمان على جاهزية واستعداد لفصل الشتاء حيث قامت كوادرها بمتابعة وتنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار والعبارات ومجاري السيول والأودية وإنشاء عبارات وشبكات تصريف مياه أمطار جديده في عدد من المواقع الهامة والتي تم رصدها خلال السنوات الماضية وانشاء الجدران والسلاسل الحجرية .

لافتا أن أعمال التنظيف والمتابعه تواصلت على مدار العام وفق برنامج معد لهذه الغاية بحيث تكون الجاهزية في أعلى مستوياتها وفي مختلف الظروف والأوقات

. ودعا المهندس الطراونة الى تعاون المواطن من خلال إزالة الاجسام المتحركة عن أسطح المباني والتي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال فصل الشتاء . وأضاف ان الامانة تعتمد عند إعلان حالة الطوارئ على النشرات الجوية لحالة الطقس الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ومواقع الطقس ، وان الامانة تتابع الحالة الجوية وعمل فرقها من خلال 22 غرفة طوارئ موزعة في مناطق الامانة بالإضافة الى غرفتي طوارئ تلاع العلي ورأس العين. يذكر انه يوجد في غرفتي طوارئ وزارة الداخلية ومحافظة العاصمة مندوبين من أمانة عمان للتنسيق والتعامل على وجه السرعة مع اي ملاحظة قد ترد او يتم رصدها وذلك من باب التواصل والعمل المشترك بين كافة الجهات . وتواصل امانة عمان تنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار في مواقع متفرقة من العاصمة ضمن خطتها للعام الجاري المتضمنة طرح عطاءات بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ عبارات صندوقية وأنبوبية بهدف توفير منظومة تصريف مياه أمطار تخدم بكفاءة شبكة البنية التحتية وشوارع المدينة لمعالجة مشاكل مياه الأمطار وتجمعها في فصل الشتاء .

واشار الطراونة ان الامانة تقوم بمتابعة ومراقبة على ورش البناء في مختلف مناطق العاصمة لإزالة مخلفات ومواد البناء من جسم الشارع والتي تعيق حركة إنسيابية المياه وإغلاق مناهل تصريف مياه الامطار في الموسم المطري .