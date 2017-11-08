هذه ثروات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في السعودية !

الحرة نيوز –

تتواصل الاعتقالات التي طاولت الأمراء ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية تحت عنوان “مكافحة الفساد”، لتشمل وفق

وسائل الإعلام المحلية أكثر من 50 شخصية أثراها الأمير الوليد بن طلال.

وجاءت حملة التوقيفات غير المسبوقة، على خلفية اتهامات بالفساد من قبل لجنة يرأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جرى الإعلان عن

تشكيلها من جانب العاهل السعودي منذ أيام.

وفي حين أعلنت السلطات السعودية أنها جمدت أموال الموقوفين، تتجه أنظار العالم إلى ثروات هؤلاء، الذين يعدون من أثرى أثرياء العرب والعالم.

“العربي الجديد” بحثت عن بيانات تشير إلى ثروات عدد من الموقوفين، ليتبين أن قيمة ما يكتنزه 9 موقوفين فقط تتعدى حاجز 53 مليار دولار، ما

يعني أن هذا الرقم أعلى بكثير في حال احتساب ثروات ما تبقى من رجال أعمال وأمراء موقوفين لدى السلطات.

الأمير الوليد بن طلال

تقول مجلة “فوربس” إن ثروة الأمير الوليد بن طلال وصلت في عام 2017 إلى 7.18 مليار دولار وتقدرها بلومبيرغ بـ19 مليار دولار، وهو يمتلك الكثير

من الأسهم في الشركات الخاصة والعامة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط من خلال شركة المملكة القابضة، 5 %منها مدرجة في السوق

المالية السعودية (ويقال إنه يمتلك الأسهم الـ95 %الأخرى وفق فوربس).

ولدى الشركة القابضة حصص في شركة “ليفت” للنقل، وشركة تويتر، وسيتي غروب، وشركة إدارة الفنادق فور سيزون، وفندق جورج الخامس في

باريس، وفندق سافوي في لندن.

خارج المملكة القابضة، يملك الأمير عقارات في السعودية، وغالبية شركات الترفيه منها روتانا العربية، وغيرها من الأصول.

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الأمير الوليد، الذي اشترى يخت دونالد ترامب في عام 1991 ،دعا ترامب على تويتر في يونيو/ حزيران 2016 ،للانسحاب من سباق الرئاسة قائلاً

تفوز بها”. وبعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، هنأه الوليد على تويتر. وفي 2016 ،انضم الوليد إلى تحالف “بيل غيتس” للطاقة

مع وعد باستثمار بقيمة 50 مليون دولار.

صالح كامل

تبلغ ثروة رجل الأعمال صالح كامل حوالي 3.2 مليار دولار، وفق مؤشر مجلة “فوربس” في عام 2017 ،في حين تقدرها بلومبيرغ بـ7.3 مليارات دولار

حالياً، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دله البركة، وهي شركة ذات مصالح في مجال الصيرفة الإسلامية، والتطوير العقاري والإنتاج الغذائي.

واستحوذ على شركة دلة الصحية العامة في عام 2012 ،وحافظ على حصة 6.54 %منها. تدير الشركة مستشفى في الرياض وتوزع الأدوية والمكملات

الغذائية.

كما يشغل كامل منصب رئيس مجلس إدارة بنك البركة الذي يمتلك مجموعة من البنوك الإسلامية المنتشرة في الشرق الأوسط، وكذلك في باكستان

وإندونيسيا وتركيا.

يمتلك كامل شبكة ART التلفزيونية التي تضم مجموعة القنوات الرياضية التي حصلت على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط، وهي التي

اشترتها مجموعة “الجزيرة” الإعلامية في 2009 .كما قام بتأسيس مؤسسة دار “عكاظ” السعودية للنشر، ويمتلك أسهماً في صحيفة “الوطن”

السعودية.

محمد العمودي

تبلغ ثروته بحسب قائمة فوربس 2017 حوالي 1.8 مليارات دولار في حين تقدرها بلومبيرغ بـ1.10 مليارات دولار، والعمودي يمتلك مجموعة من شركات

البناء والزراعة والطاقة في جميع أنحاء السويد والسعودية وإثيوبيا. وحقق ثروته الأولى في البناء في المملكة. واحدة من أكثر أصوله قيمة هي شركة

تكرير النفط بريم، وهي أكبر شركة وقود في السويد.

وفي إثيوبيا استثمر في الزراعة وإنتاج الإسمنت وتعدين الذهب. وقامت شركته السعودية للتنمية الزراعية النجمية بزراعة آلاف الفدادين من الأراضي

للفواكه والخضر والحبوب والبن والشاي والزهور وحقول الأرز للعملاء في إثيوبيا والخارج.

الوليد آل إبراهيم

تقدر مجلة فوربس ثروته في عام 2009 بـ9.2 مليار دولار ووصلت اليوم ثروته إلى حوالي 6 مليارات دولار، وبعض المصادر يرفعها إلى 9.10 مليارات

دولار، والوليد هو رئيس مجلس إدارة “مركز الشرق الأوسط للإذاعة” MBC .

في الثمانينيات، أسس وليد الإبراهيم إستوديوهات آرا للإنتاج والتلفزيون بالرياض، وهي اختصار للاسم آرافيجن وكانت أول مشروع له في وسائل

الإعلام. وفي وقت لاحق، كان يطلق عليها مجموعة آرا الدولية والتي أصبحت تكتلا لوسائل الإعلام، وتتكون من العديد من شركات الإذاعة والتلفزيون

التي تبث عبر العالم العربي كله.

وتمتلك شركة آرافيجن رخصة حصرية لتقديم خدمة الكابلات اللاسلكية إلى المدن الرئيسية في المملكة، وفي العام 2003 أطلق قناة العربية لمنافسة

قناة الجزيرة القطرية.

بكر بن لادن

قدرت فوربس ثروته بحوالي 7 مليارات دولار في عام 2009 ،وتشير المواقع السعودية والعربية إلى أن ثروته ارتفعت خلال السنوات الماضية، وبكر هو

شقيق أسامة بن لادن، يمتلك إحدى أكبر شركات البناء في المملكة، وهي مجموعة بن لادن السعودية.

وأسس والده محمد في عام 1931 الشركة التي تعمل بشكل وثيق مع السلطات السعودية، وبنت بعض أكبر وأبرز مشاريع المملكة، من توسيع المسجد

الكبير في مكة المكرمة، إلى المطارات ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وحصلت الشركة على عائدات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2016 .

المهندس عادل فقيه

سياسي سعودي ومهندس وعمدة جدة السابق والوزير السابق للاقتصاد والتخطيط قبل عزله. كما شغل منصب وزير العمل والصحة في الفترة من 2010

إلى 2014 .عمل في القطاعين العام والخاص، وكان رئيسا لبنك الجزيرة وعضوا في غرفة التجارة والصناعة الصناعية بجدة.

وتقدر ثروة عادل فقيه الصافية بقيمة 470 مليون دولار، ويحتل المرتبة رقم 9 في قائمة “ذا توب ريشست”، التي صنفت أغنى 10 سياسيين في المملكة

العربية السعودية.

ناصر الطيار

تقول بلومبيرغ إن الطيار جمع ثروته التي تقدر بـ600 مليون دولار من شركة الطيار للسفر القابضة، وهي واحدة من أكبر وكالات السفر في المملكة

العربية السعودية.

تأسست الشركة في عام 1980 مع أربعة موظفين وحوالي 300 ألف دولار بعد فترة طويلة من انتظار إطلاقها. كما تقوم الشركة بحجز تذاكر السفر وغرف

الفنادق، وتنظم رحلات متخصصة مثل الرحلات الطبية الأجنبية ورحلات للحج والعمرة إلى المدن الإسلامية المقدسة.

عمرو الدباغ

يبلغ صافي ثروة عبد الله الدباغ 5.1 مليار دولار وفق مجلة فوربس في مؤشر العام 2016 ،أسس عبد الله الدباغ مجموعة الدباغ في عام 1962 .ويرأسها

ً في مجلس إدارة هيئة الاستثمار العامة السعودية.

ابنه عمرو الدباغ، الذي كان عضوا

الأمير متعب بن عبد الله

الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، هو نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كان يتولى قبل اعتقاله وزارة الحرس الوطني السعودي.

تقول مجلة فوربس الأميركية في مؤشر “أثرى أثرياء العرب”، إن الأمير متعب يحتل المرتبة 98 عربياً من حيث حجم ثروته البالغة 1.110 ملايين دولار،

إلا أن مصادر أخرى تشير إلى أن إضافة الأصول والمساهمات في الشركات ترفع ثروة الأمير إلى حاجز المليار دولار.

وبحسب وكالة “رويترز”، يملك الأمير متعب مصالح اقتصادية تشمل ملكية فندق “أوتيل دي كريون” الراقي في وسط العاصمة الفرنسية باريس،

والذي ذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أنه اشتراه عام 2010 بمبلغ 354 مليون دولار.