مستشفى “الأردنيّة” يُطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

الحرة نيوز –

انطلقت في مستشفى الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء مجموعة من المُبادرات الجماعية والفرديّة على المستوى الصحي، والتي تهدف إلى تحسين ورفع مستوى الرعاية المقدّمة للمرضى في مختلف أقسام ووحدات ومرافق المستشفى.

وقالت المستشفى، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرات نفّذها عدد من كوادر الجسم الطبي والتمريضي والإداري والفني والمساند بالمستشفى في مساعٍ حثيثة لإيجاد نوع من التغيير الإيجابي لتحسين مستوى الرعاية الصحية المُقدّمة للمرضى وسلامتهم.

وبدأت هذه المبادرات بتعهد المدير العام الدكتور عبد العزيز الزيادات بعمل جولات ميدانية على كل مباني ومرافق المستشفى للتأكد من الالتزام بقانون منع التدخين.

وفي هذا الصدد، نفذ الزيادات اليوم زيارات لمرافق المستشفى المختلفة برفقة عدد من مدراء الدوائر الطبية والإدارية وموظفين يمثلون الدوائر الطبية والإدارية والتمريضية والمساندة.

وأكّد الزيادات أهمية هذه المبادرة الوطنيّة التي تهدف إلى رفع وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحيّة المقدّمة للمريض والارتقاء بها، مشيرا إلى أن المستشفى وكل كوادره انخرطوا في تنفيذها على الصعيد الفردي والجماعي بما ينسجم مع أهدافها في رفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى، داعيا إلى أن تتعدّى هذه المبادرة يوماً واحداً للتغيير ليكون التغيير للأفضل في كل أيام العمل ثقافةً وممارسة.

واشتمل هذا اليوم على مجموعة من المُبادرات مثل: إضفاء روح البهجة والبسمة والسرور من خلال أنشطة وفعاليات ترفيهيّة لمرضى ومراجعي وزوار المستشفى تضمّنت تزيين غرف الأطفال في العمليات اليومية برسومات مناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى تقديم مسرحية دمى للأطفال الراقدين على أسرّة المستشفى، وتوزيع معاجين وفراشي أسنان عليهم وتثقيفهم بكيفيّة تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة، إلى جانب استقبال وإرشاد المرضى، وشرح كتيب حقوق المرضى لهم، وعمل محاضرة دينيّة تثقيفيّة لذوي مرضى السرطان حول الرعاية التلطيفيّة والتقرحات السريريّة، في وحدة العناية الحثيثة.

كما قامت شعبة التعليم المستمر بعمل نشاط تثقيفي للإقلاع عن التدخين وتوزيع نشرات توعويّة بمضار التدخين وسلبياته، بالإضافة إلى تثقيف صحي للمرضى مراجعي وحدة الطب النفسي حول أهمية الالتزام بالعلاج.