الزرقاء: معلمان يقومان بصيانة مقاعد مدرسة جبل طارق الأساسية للبنين

الحرة نيوز –

بادر المعلمان في التربية المهنية بمدرسة جبل طارق الأساسية للبنين، سليم رمضان و عبد الله رقيبات، بصيانة المقاعد والطاولات بالمدرسة مجانا.

وقال مساعد مدير المدرسة عبد الناصر شعبان إن الجهود التي تم بذلها بصفة شخصية لشراء ألواح خشبية ولوازم الصيانة بسعر التكلفة، ليقوم المعلمان بالتبرع بأعمال الصيانة العامة للمقاعد، تأتي من باب الحرص على طلبة المدرسة وتهيئة البيئة الملائمة وتوفير الأجواء المحفزة لتلقي التعليم في بيئة آمنة.

من جهتهما، بين المعلمان رمضان و رقيبات، ان المقاعد والطاولات أصبحت قديمة، حيث حاولت ادارة المدرسة اللجوء الى المدرسة الصناعية بالزرقاء لصيانة تلك المقاعد والطاولات الا ان تلك المحاولات باءت بالفشل وبقيت حبيسة الاجراءات الروتينية، لافتين الى انهما لم يتوانيا لحظة واحدة للقيام بأعمال الصيانة بعد أن وضعهما مدير المدرسة عصام الزيود بصورة ما جرى والضرورة الملحة التي تستدعيها أعمال الصيانة.