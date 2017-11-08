هذه هي شروط مجلس النواب لرفع الدعم عن الخبز

الحرة نيوز – احمد رمزي –

مع اقتراب افتتاح اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الثامن عشر يوم الاحد المقبل يقع على عاتق المجلس البحث في عدة ملفات ساخنة اهمها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، وما يتضمه من رفع الدعم الحكومي غير المباشر عن مادة الخبز.

وفي الوقت الذي يوجه في المواطن اتهامت لمجلس النواب لتأيديه هذه القرارت وعدم وقوفهم الى جانبه وحول هذا الملف تواصلت ” الحرة نيوز ” مع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعليك حيث اكد ان رفع الدعم هي امر ايجابي للمواطن الاردني لانه سيكون فيه اعادة توجيه للدعم وان موافقو مجلس النواب على رفع الدعم غير المباشر عن مادة الخبز سيكون مشروط بالية واضحة اولا ان تضمن الحفاظ كرامة المواطن الاردني ” عدم اصتفاف المواطن على الدور ” وثانيا ضمان الية ذات شفايفة لاستمراية الدعم للمواطن الاردني

كمان اكد انه حسب مراكز استطلاع الراي موافقة الشارع الاردني على اعادة تغير الية الدعم لمنع هدر مادة الخبز حيث انه يوجد 4 مليون شخص لا يحملون الجنسية الاردنية الا نه قلق من الاستمراية ونحن كمجلس نواب سوف نقوم بضمان الاستمرارية مع الحكومة قبل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، وما يتضمه من رفع الدعم الحكومي غير المباشر عن مادة الخبز.