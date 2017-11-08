دمج لجان الزكاة في عجلون

الحرة نيوز –

قامت مديرية اوقاف محافظة عجلون بدمج لجان صندوق الزكاة الواقعة في منطقة جغرافية واحدة، وذلك لتوحيد جهود اللجان في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.

واكد مدير مديرية اوقاف محافظة عجلون الدكتور احمد الصمادي، خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة مسجد عجلون الكبير لرؤساء لجان الزكاة، على اهمية مضاعفة الجهود من اجل ايصال الدعم لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين في أماكن سكناهم ‏من المدن والقرى، واستمرارهم بالقيام بدورهم الخيري والاجتماعي، مشيرا الى ان صندوق الزكاة اطلق مشاريعه في المحافظة بكلفة اجمالية 35 الف دينار.