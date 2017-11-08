بيان هام من منظمة الدرع العالمية في الاردن بخصوص الانتساب وفتح باب العضوية

الحرة نيوز –

أعلن امين عام منظمة الدرع العالمية لحماية حقوق وحرية المواطنين في الشرق الأوسط وافريقيا د.سطام حاكم الفايز عن فتح باب العضوية في الاردن لمختلف الشخصيات من ناشطين في مجال حقوق الانسان واساتذة جامعات ورجال فكر ومختلف الشخصيات العشائرية من الوجهاء المعروفين وذلك على ضوء الدراسات التي اجرتها الأمانة العامة للمنظمة في الأردن بعد أن وردتها الكثير من الاستفسارات وطلبات الانتساب من الكثير من الشخصيات البارزة خاصة بعد أن اتضح دورها الملحوظ في التعامل مع الكثير من الملفات الساخنة في مجال حقوق الانسان واجبار المنظمة للكثير من الدول للتعاطي مع هذه الملفات بعد أن استكملت تقاريرها الميدانية من قبل مندوبي هذه المنظمة وباشراف مباشر من امين عام المنظمة في الأردن د.سطام حاكم الفايز الذي نجح في توظيف علاقاته مع كبار المسؤولين ومختلف دوائر صنع القرار في مختلف المجالات التي تهم المواطنين مشيرا أي د.الفايز أن منظمته في الاردن تمارس نشاطها منذ ثلاث سنوات وتمكنت من جمع معلومات هامة جدا كما تمكنت من استقطاب الكثير من الشخصيات المهمة الذين يعملون في مجالات متعددة وقد ساعد هؤلاء الشخصيات بفعل نفوذهم في الاردن وغير الاردن ساعدوا منظمة الدرع العالمية القيام بمهامها بنجاح فضلا عن العلاقات الواسعة جدا التي تربط امين عام المنظمة في الاردن د. سطام الفايز بالكثير من الشخصيات الهامة في الاردن والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان .

وقال الفايز أنه سيتم الاعلان خلال الاسبوع القادم عن فتح باب العضوية والانتساب للمنظمة في الاردن وقبول المتقدمين من مختلف الشخصيات والمهتمين بهذا المجال ومنح اوسمة الشرف وبطاقات العضوية حيث يتمتع حامل هذه البطاقة بالكثير من الامتيازات كما سيتم تكريم من يثبت نجاحهم في المهمات التي تقع على عاتقهم وادراج اسمكائهم ضمن الكشوفات التي تضم اسماء الشخصيات الدولية الفاعلة حيث أن مثل هذا الأمر سيسهل عليهم القيام بمهماتهم وواجباتهم ويمكنهم من الاتصال بالمنظمات الدولية المعروفة بشكل عالمي وثم مخاطبة رؤساء هذه الدول في أي شأن وأي امر من شأنه أن يقدم خدمة للانسانية مؤكدا تصدي منظمة الدرع لأي ملف يمس حياة وحقوق المواطن وبأن كادر المنظمة في الأردن يعمل ليلا نهارا وعلى مدار 24 ساعة وحقق الكثير من الانجازات .