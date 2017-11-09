الأربعاء الأسود

الحرة نيوز – احمد رمزي

يستذكر الأردنيون في هذا اليوم ذكرى ما يعرف بالأربعاء الأسود حيث قامت عناصر ارهابية تتبع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بتفجير انفسهم في عمان في ثلاث فنادق ادت الى اصابة 157 شخص واستشهاد 57 شخصا حيث وقع التفجير الأول في مدخل فندق حياة عمان في تمام الساعة 9:30 وتبعها بدقائق تفجير فندق الدايزي إن ثم الهجوم على حفل زفاف في فندق الراديسون ساس (لاند مارك حالياً).

فيما اعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤوليته عن الهجوم صبيحة اليوم التالي للهجوم ونشر التنظيم اسنماء منفذي هذه العملية وهم : : رواد جاسم وصفاء محمد وعلي الشمري وزوجته ساجدة الريشاوي.

ولكن الريشاوي لم تتمكن من تفجير نفسها حيث القتى جهاز المخابرات الاردني القبض عليها وتم نشر اعترافها على التلفزيون الاردني ،ويذكر انه تم اعدام ساجدة الريشاوي ردا على اعدام الشهيد الطيار معاذ الكساسبة .

وان هذا اليوم سيبقى في ذاكرة الاردنيين ليزيدهم شدة في البأس والحزم والثبات ضد جميع التهديدات التي تحيط بالادن .. حمى الله الوطن