توقيع اتفاقية بناء محطة تنقية الطفيلة بكلفة 32 مليون دولار

الحرة نيوز –

وقع وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الطفيلة بكلفة 32.2 مليون دولار أميركي، ممولة كمنحة من حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية ومن خزينة الحكومة الاردنية.

وستتحول المحطة بعد إعادة بناءها وتحديثها وتطويرها وتحويلها للعمل بطريقة ميكانيكية متطورة حديثة، بحيث ستتمكن توسعة المحطة من تغطية خدمة معظم المناطق في محافظة الطفيلة حتى العام 2035.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة الوكالة الاميركية (USAID) نانسي اليكس، وحضور أمين عام سلطة المياه م. مالك الرواشدة، واستشاري المشروع (CDM)، والمهندس خالد عطيه ممثل المقاول شركة حسين عطيه للمقاولات، وعدد من كبار مسؤولي المياه.

وقال الناصر ان هذا المشروع يعد من المشاريع الوطنية الهامة لوزارة المياه والري في قطاع الصرف الصحي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه لتوجيه القطاع نحو الاستخدام الكفؤ، واعادة الاستخدام للمياه المعالجة وزيادة كميات مياه الري والتوسع في خدمة التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية، مبينا ان اعمال البناء تهدف الى رفع كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأضاف الناصر أن توقيع الاتفاقية جاء بعد سلسلة من الجهود المتواصلة لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذها في هذا الوقت لما للمحطة من أثر كبير على خدمة المناطق المذكورة بالصرف الصحي وفق أحدث التقنيات الحديثة مما يحل المشكلة البيئية في المنطقة حيث ستخدم اكثر من 70 الف مواطن من الاهالي في محافظة الطفيلة.

وقال وزير المياه والري د.حازم الناصر ان هذه المحطة ستكون اضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في جميع مناطق محافظة الطفيلة، داعيا المواطنين الى ضرورة التعاون بايجابية مع تنفيذ الاعمال بما يحقق الفائدة للمواطنين، مبينا ان الوزارة ماضية في سياستها الرامية للوصول الى 80 % من المخدومين بشبكات الصرف الصحي بحلول العام 2025 في جميع مناطق المملكة ضمن استراتيجيتها الوطنية للصرف الصحي.

واشاد وزير المياه والري بالتعاون الاردني الامريكي مثمنا مساهمة الحكومة الامريكية في المساهمة في تامين التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع وخاصة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الذي بلغت قيمة المنحة المقدمة (22,98) مليون دولار اميركي و(9,219) مليون دولار من خزينة الاردن، حيث ستوفر المحطة الخدمة لخدمة مناطق في المحافظة حتى العام 2035 بعد استكمال رفع طاقتها من (1600م3/يوميا ) الى (7200م3/يوميا ) حيث سيتم ازالة جميع مرافق المحطة الحالية وبناء محطة جديدة.

وعبر الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة وعلى رأسها حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية والدول الصديقة والشقيقة الاخرى لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه والطاقة بسبب ما تعانيه المملكة من اعباء كبيرة نتيجة موجات اللجوء السوري.