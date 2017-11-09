الاحتلال الاسرائيلي يحاصر المنطقة الجنوبية بالخليل

الحرة نيوز –

– حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتحديدا مجمع المدارس فيها منعا لإقامة احتفالات إحياءً لذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقالت حركة فتح في بيان لها إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشرت في محيط مدارس طارق بن زياد والهاجرية والخليل الأساسية، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ومنعت الفرق الكشفية من الخروج منها، وقيدت حركة تنقل المواطنين والمركبات بالمكان، وأطلقت عشرات قنابل الغاز نحو الطلاب ومنازل المواطنين وأصابت بعضهم بحالات اختناق.