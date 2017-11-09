2769 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس 2769 طنا منها 1727 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-350 فلسا، بصل ناشف 150 – 500 فلس، البطاطا 400 – 500 فلس، البندورة 100 -500 فلس، الجزر450 -550 فلسا، الخيار 100-400 فلس، الزهرة 150 – 400 فلس، زيتون 500 فلس – 2 دينار، الكوسا 150- 700 فلس، شمام 100- 200 فلس، الليمون 250 – 1 دينار، موز بلدي 250-700 فلس .