اهالي حي نزال يناشدون مدير الامن العام وقف ظاهرة التحرش بطالبات المدارس

الحرة نيوز –

خاص – ناشد أهالي منطقة حي نزال مدير الامن العام أحمد سرحان الفقيه عبر لـ” الحرة نيوز ” ان يسارع الى حل ظاهرة معاكسة الشباب للفتيات امام ابواب مدراس البنات ووضع دورات نجدة ودوريات راجلة امام المدارس للحد من التحرش من الطالبات اثناء ذهابهم وعودتهم من الدوام المدرسي

والذين بدورهم قالوا انهم تقدموا اكثر من مرة بشكوى عن طريق طلب النجدة الا ان الشباب ما يشاهدون دورية الشرطة يلوذون بالفرار

ولفت الاهالي انا الكثير من حوادث التحرش وقعت في ظل عدم قانون يردع هؤلاء الشباب عن القيام بمثل هذه التصرفات المسيئة