إتلاف 700 كيلو غرام من “الشطة” منتهية الصلاحية

الحرة نيوز –

أتلفت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى أمس 700 كيلو غرام من الشطة المنتهية الصلاحية و120 كيلوغراما من الألبان والعصائر والبسكويت والكيك في أحد المحال التجارية في المفرق.

وأشاد رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لدورهم في ضمان حصول المواطنين على غذاء سليم ومنع تداول السلع المنتهية وبيعها للمواطنين.

وأشار إلى أن البلدية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالف لغايات المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا استمرار العمل على تنظيم الجولات الميدانية الصباحية والمسائية في المحال التجارية ومنع الباعة المتجولين.