طقس خريفي وارتفاع الحرارة اليوم وغدا

الحرة نيوز –

يبقى الطقس نهار اليوم خريفياً مائلاً للبرودة إلى لطيف بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة.

وأوضح موقع طقس العرب، ان الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود اجواء باردة نسبياً إلى باردة ورطبة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السحب المنخفضة ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب”، ان ترتفع قليلا درجات الحرارة نهار غد، لتصبح قريبة من معدلاتها الاعتيادية الى أعلى بقليل، مع سيطرة أجواء جافة بوجه عام، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، مثيرة للغبار الخفيف في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.