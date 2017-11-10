ضبط 115 عاملاً وافداً مخالفاً

الحرة نيوز –

ضبطت مديريات وأقسام التفتيش في وزارة العمل أمس الخميس 115 عاملا وافدا تسربوا الى سوق العمل بشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للأردنيين فقط ، كما تم تحرير إنذارات ومخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل.

وقال مدير التفتيش في الوزارة عبدالله الجبور إن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة في المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم لمعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم.

وأشار الجبور إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.

وبينت الوزارة في بيان صحافي أنه وبالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة واستحداث فرص عمل جديدة فإن وزارة العمل تولي عملية التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.