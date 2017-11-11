البطوش :خاطبنا السعودية لاعتماد فروع اخرى في المحافظات لاخذ البصمة

الحرة نيوز

اكد مدير دائرة الحج والعمرة في الاردن مجدي البطوش ان وزارة الاوقاف والشؤون اوالمقدسات خاطبت وزارة الخارجية السعودية لاعتماد فروع اخرى لاخذ البصمة والفحص الحيوي للراغبين بتأدية مناسك العمرة ، وذلك للتسهيل على المواطنين في المحافظات الاردنية.

واضاف البطوشان قرار اعتماد المراكز يعود الى لجنة في وزارة الخارجية السعودية ، حيث تقوم هذه اللجنة بنفسها بالكشف واعتماد الفروع ، لافتا ان هذا القرار هو عام ومطبق على جميع المسلمين حول العالم، وهو امر رئاسي وملزم لجميع الدول .

وكشف البطوش عن انخفاض كبير في اعداد المعتمرين لهذا العام مقارنة مع الاعوام الماضية بسبب تطبيق نظام التاشيرات الجديد الصادر عن الحكومة السعودية بالنسبة للمكررين ، مشيرا الى ان الوزارة تقوم باتصالات مكثفة بهذا الشأن لاعفاء المعتمرين الاردنين بشكل خاص .

ولفت الى ان الوزارة لم يردها اي قرار حول ما اذا كان نظام البصمة سيطبق على الحجاج ايضا في العام المقبل..

وكان مواطنون من المحافظات الجنوبية شكوا من تكبدهم اعباء اضافية وبخاصة كبار السن لبعد المسافة بين عمان ومناطقهم اثر الزامهم باخذ البصمة قبل منحهم تاشيرات عمره .