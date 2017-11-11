اجواء خريفية لطيفة

الحرة نيوز

ترتفع درجات الحرارة قليلاً نهار السبت لتساوي مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا

الوقت من العام.

وتكون الاجواء خريفية لطيفة بوجهٍ عام وغالباً مُشمسة.

وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاهات، إلى شرقية خفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود اجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظهور تدريجي للسُحب العالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 20 الى 12

غرب عمان: من 18 الى 10

إربد: من 20 الى 10

جرش: من 21 الى 12

السلط: من 18 الى 10

عجلون: من 17 الى 10

الزرقاء: من 22 الى 10

المفرق: من 20 الى 8

مأدبا: من 20 الى 7

الكرك: من 19 الى 10

الطفيلة: من 20 الى 11

معان: من 22 الى 10

العقبة: من 27 الى 19

البحر الميت: من 27 الى 22