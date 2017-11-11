القبض على اردنيات سرقن هواتف في مصر

الحرة نيوز –

القت الاجهزة الامنية المصرية ، القبض على ثلاثة أردنيات تخصصن في سرقة الهواتف المحمولة، وفقا لمصادر اعلامية.

وبينت المصادر ان الاجهزة الامنية في محافظة المنوفية شمال مصر، القت القبض على ثلاثة أردنيات، بعد بلاغات تقدم رجال ونساء بسرقة هواتف محمولة ومبالغ نقدية عن طريق المغافلة.

وبينت ان الاجهزة المختصة حققت في البلاغات ، قبل القاء القبض على الفتيات، وهم شقيقتين (27 و23 عاما) وصديقتهما (24 عاما)، وبحوزتهن المسروقات.

واعترفت الاردنيات بالتهم المنسوبة اليهم، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.