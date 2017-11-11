افتتاح مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية

الحرة نيوز –

افتتح وزير العمل علي الغزاوي مركز التميز اللأردني الألماني للطاقة الشمسية التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الواقع في محافظة المفرق والذي تم انشاؤه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبمساعدة من منطقة الملك حسين بن طلال التنموية التي قدمت البنية التحتية والمنشآت اللازمة ، وشركة (أورنج ) الأردن التي قدمت دعماً مالياً بقيمة نصف مليون دينار اردني لتأهيل وتجهيز المركز.

وجاء ذلك بحضور سمو الأميرة سناء عاصم رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للهيئة العربية للطاقة المتجددة وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي العامر يوسف حسن العيسوي والسفيرة الألمانية في عمان السيدة ماريا سيفكر.

وقال وزير العمل: إن الحكومة اعتمدت سياسة التشغيل بدلاً من التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سياسات وطنية مرنة ركزت على تطوير وتفعيل مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني والتشغيل وتحفيز روح المبادرة للعمل الحر الريادي مع توفير التمويل اللازم والميسر، وانشاء مراكز تدريب مهنية بمواصفات عالية بمشاركة القطاع الخاص ، مسترشدة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ضمن اطار تشريعي وتنظيمي.

وأكد اهتمام الحكومة بانشاء مراكز متميزة متخصصة ومتنوعة على غرار هذا المركز توزع جغرافياً على مناطق المملكة وبما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص ، ومقدما شكرة للجانب الألماني الصديق والجهات الداعمة ولرئيس مجلس الأدارة والمدير العام للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لاخراج هذا المركز الى حيز الوجود، ومعرباً عن أمله في أن يُسهم المركز في تاهيل وتدريب الشباب على الطاقة الشمسية من حيث تصميم وتنفيذ الطاقة الكهروضوئية وتشغيلها وصيانتها

من جانبها قالت السفيرة الألمانية في عمان السيدة ماريا سيفكر أن هذا المركز يعزز التعاون الثنائى بين الأردن والمانيا في مجال الطاقة المتجددة والتدريب المهني الذي سيسهم في تخفيف نسب البطالة في الأردن.

وقالت السيدة كرستن ثوتسكا مديرة قسم التخطيط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية أن المانيا ستدعم هذا المركز لمساعدة الشباب الأردنيين في تعزيز مهاراتهم في الطاقة المتجددة والتدريب الميداني وهذا يمثل تعاوناً وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك بمشاركة وتعاون بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المفرق المهندس نايف البخيت أن الشركة مطور رئيسي في تنمية منطقة المفرق وتحقق أهداف المنطقة التنموية بأحداث تنمية مستدامة وخلق فرص عمل لأبناء محافظة المفرق مبيناً ان المركز مشروع ريادي نموذجي يخدم أهداف المنطقة التنموية. ويقدم تجربة فريدة لأبنائها. مشيداً بدور الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وبرامجها التدريبية المهنية وأهدافها الوطنية.

وقال المدير التنفيذي لشركة اورنج الأردن السيد رسلان ديرانية أن ما قدمته الشركة أنما ياتي في اّطار التزام شركة اورنج الأردن للمسؤولية الاجتماعية بدعم الشباب وتمكينهم للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني في منطقة المفرق واسهاماً بتقديم الدعم والمساعدة لمختلف محافظات المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة أن هذا المركز يأتي ضمن رؤية وتطلعات الشركة في تطوير مراكزها وبرامجها التدريبية وفق أحدث المعايير التكنولوجية عالمياً وبما يخدم سوق العمل واحتياجاته. وكما يمثل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ يُعد نموذجاً لنقل الخبرة والمعرفة الدولية في التدريب المهني من خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اذ يتم تزويد المركز بطواقم تدريبية متميزة معتمدة محلياً وعالمياً. ويشمل على دورات تدريبية ريادية في الطاقة وإدارة الأعمال والمهارات الحياتية والسلامة المهنية، وسيخدم الشركات المستشمرة في مجال الطاقة. ومضيفاً أنه من المتوقع أن يوفر المركز مئات الفرص التدريبية والتشغيلية للأردنيين وبشكل يُسهم في التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتخلل حفل الافتتاح عرض فلم تعريفي عن المركز كما تم تكريم الجهات الداعمة لانشاء المركز ، وجال الحضور في اقسام المركز ، واستمعو الى شرح عن مرافقة المختلفة وتجهيزاته.

وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والأعيان والنواب السابقين وممثلي القطاع العام والخاص وأصحاب الشركات الداعمة والاستثمارية والمهتمين في الشأن الاقتصادي.