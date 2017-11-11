13 عاماً على اغتيال عرفات وقاتله لم يكشف بعد

الحرة نيوز –

توافق اليوم الذكرى السنوية الـ13 على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات “أبو عمار”، الذي توفي في العاصمة الفرنسية باريس

ً متأثرا بالمرض، وسط استياء شعبي واسع من تأخر كشف لغز قتله.

ٌثيرت شبهات بإمكانية تعرضه للسم، غير أن ملفه الصحي في

ووافت عرفات المنية بعد فترة من وعكة صحية ألمت به في 11 نوفمبر 2004 ،وأ

المستشفى الفرنسي العسكري الذي رقد فيه ترك الكثير من الغموض بشأن أسباب وفاته.

ونقل جثمانه من باريس إلى القاهرة ثم إلى مدينة رام الله، ودفن في مقر المقاطعة في تشييع شعبي مهيب بعد رفض إسرائيلي شديد لدفنه في القدس

المحتلة.

وكان رئيس لجنة التحقيق بظروف وفاة عرفات اللواء توفيق الطيراوي كشف لوكالة “فرانس برس” ً مؤخرا أن “لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص

الذي نفذ اغتيال الرئيس عرفات”.

وقال الطيراوي “بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال”. لكنه رفض إعطاء المزيد من المعلومات حول المشتبه

به وحول سير التحقيق.

لكنه قال “إسرائيل تتحمل مسؤولية عملية الاغتيال” التي تعود إلى العام 2004 .

تضارب نتائج التحقيقات

وأثار تحقيق أعدته “قناة الجزيرة” ً القطرية بعد سنوات من وفاته شكوكا بشأن أسباب وفاة عرفات، وإمكانية تعرضه لإشعاعات البلوتونيوم، ما دعا السلطة إلى فتح تحقيق جديد لهذا الغرض.

ُ وكان محققون فرنسيون استخرجوا رفات الراحل عرفات في نوفمبر، في محاولة لمعرفة سبب وفاته، إلا أن لغز وفاته لم يحل بعد تعدد فرضيات ذلك.

وأشار القضاة الفرنسيون المكلفون بالتحقيق في “الاغتيال” والذي بدأ بطلب أرملته سهى عرفات أعلنوا إغلاق الملف وقد استأنفت عليه.

لكن الخبراء المكلفين من قبل القضاة الفرنسيين استبعدوا مرتين فرضية التسمم. وقال الخبراء الروس أن وفاة عرفات هي “موت طبيعي”. وعلى

العكس من ذلك، قال خبراء سويسريون استشارتهم أرملة عرفات أن نتائجهم “تدعم فرضية التسمم” بالبلوتونيوم.

وولد عرفات في القاهرة، واسمه محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوة الحسيني، وكان الولد السادس لأسرة فلسطينية تتكون من سبعة أفراد.

ً وجهادا على مختلف الجبهات، وأعاد الحياة لاسم فلسطين ولقضية شعبها في الوعي الانساني، ووضع القضية الفلسطينية

وخاض خلال حياته نضالاً

على الخارطة السياسية العالمية.

وكان عرفات وافق في 1993 على اتفاقية أوسلو، وعاد عام 1994 ً إلى فلسطين رئيسا للسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا.