النائب طهبوب ترفض رفع الدعم عن الخبز

الحرة نيوز –

أكدت الناطق الاعلامي في كتلة الاصلاح، الدكتورة ديمة طهبوب، أن الكتلة أبلغت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رفضها المساس بأسعار الخبز واعتباره خطّا أحمر، خاصة في ظلّ ضآلة مبلغ تعويض الدعم، وفشل عدة تجارب سابقة في مجال تقديم “الدعم النقدي”.

وأضافت طهبوب إن هناك حزمة من السلع تعتبر أساسية ويفترض عدم المساس بها مثل الخبز، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت ضرائب على بعض المواد واعتبرتها من الكماليات في الدورة الماضية وتبيّن أنها أساسية بالنسبة للاشخاص ذوي الاعاقة مثلا.

وقالت طهبوب إن الحكومة لم تقدم أي بدائل اثناء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء وأعضاء من الفريق الوزاري مع كتلة الاصلاح النيابية غير رفع الأسعار، وذلك بالرغم من الخيارات الكثيرة وعلى رأسها تحميل العمال الوافدين قيمة مبلغ الدعم على تصاريح العمل، وتحميل المجتمع الدولي قيمة دعم الخبز.