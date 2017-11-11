التنمية توقع 33 اتفاقية بربع مليون دينار

الحرة نيوز –

وقعت في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 33 اتفاقية تمويل مشاريع تنموية استفاد منها 33 جمعية خيرية في جميع محافظات المملكة بواقع 250 الف دينار.

وتهدف هذه الاتفاقيات التي وقعتها وزير التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف مع رؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة بحضور أمين عام الوزارة عمر حمزة الى تعزيز مكانة الجمعيات الخيرية وزيادة نشاطها في مجال الاعمال الخيرية التطوعية وتحسين مستوى الدخل للمواطنين المنتفعين من هذه خدمات هذه الجمعيات.

وأشارت وزير التنمية في كلمة لها الى أهمية الجمعيات الخيرية ودورها في غرس قيم العطاء لدى ابناء المجتمع المحلي مستذكرة بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الناس أنفعهم للناس”.

وأكدت لطوف خلال حفل التوقيع على أهمية التنويع في المشاريع التنموية تلبية لحاجات الاهالي في مختلف المناطق والتي يتأمل ان يكون منها تحسينا لدخول الاسر الفقيرة وتطويرا واضحا في مختلف المجالات.

بدوره بين مدير تعزيز الانتاجية والحد من الفقر الدكتور لؤي عساف ان الوزارة تسعى دائما الى تفعيل دور المجتمعات المحلية من خلال تفعيل دور الجمعيات الخيرية وتدريب الاخيرة منها ورفع قدراتها في برامج التدريب وادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واشار عساف الى ان هذا العدد من الجمعيات موزع على 33 منطقة شملت كافة محافظات المملكة حيث سيتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع من قبل الجمعيات طبقا للسياسات والاجراءات المالية القانونية المعمول بها في الوزارة.

وفي كلمة لممثلة الجمعيات المستفيدة من هذه المشاريع القتها رئيسة جمعية نهر العطاء في الطفيلة اشادت بمنهجية العمل المتبعة والمعمول بها في الوزارة الرامية الى الحد من الفقر والبطالة في المجتمعات الاردنية، مؤكدة أهمية الشراكة ما بين الجمعيات الخيرية والوزارة.