اتفاق اردني اميركي روسي لتأسيس منطقة لخفض التصعيد جنوب سوريا

الحرة نيوز –

اتفقت المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الاميركية وروسيا الاتحادية على تأسيس منطقة خفض التصعيد المؤقتة في جنوب سوريا ، وقد وقع ممثلو الدول الثلاث على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في عمان .

واعتبر وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاتفاق خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا وايجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للازمة السورية .

وقال ان الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من شهر تموز الماضي لدعم اتفاق وقف اطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب سورية وبدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته .

وكانت المباحثات بين الدول الثلاث بدأت بمبادرة اردنية خلال شهر ايار الماضي وافضت الى اتفاق لدعم وقف اطلاق النار وخفض التصعيد الذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي .

وكانت الدول الثلاث اتفقت خلال شهر تموز الماضي على ان دعم وقف اطلاق النار هو خطوة نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سورية واعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الانسانية