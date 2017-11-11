فصل 6 طلبة من البلقاء التطبيقية

الحرة نيوز –

قررت جامعة البلقاء التطبيقية ‘ كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية ، فصل 6 طلاب خريجين من الذين شاركوا في المشاجرة الجماعية الاخيرة التي اندلعت خارج اسوارها.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة وصل “الحرة” فإن لجان التحقيق في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والادارية استكملت النظر في المخالفات التي ارتكبها عدد من الطلبة اثناء مشاركتهم في المشاجرة التي وقعت خارج اسوار الكلية ، وفي ضوء ما خلصت اليه هذه الجان من قرارات ، فقد تم احالة عدد من الطلبة الى المجلس التأديبي الذي بدوره نظر في التوصيات واستمع الى الطلبة المحالين اليه، وقرر اصدار عقوبة الفصل بحق عدد منهم تطبيقا للقوانين النافذة في جامعة البلقاء وتأكيدا على ضرورة التزام الطلبة بالأنظمة والتعليمات والسلوك القويم.

واستنادا لنظام تأديب الطلبة النافذ في جامعة البلقاء وفي ضوء توصيات لجان التحقيق وقرارات المجلس التأديبي ، فقد تقرر فصل طالبين لمدة فصلين دراسيين، وثلاثة طلاب لمدة فصل دراسي، وعوقب طالب واحد بالإنذار النهائي المزدوج واسقاط 6 ساعات دراسية علما ان جميعهم خريجون.

وسيتم ابلاغ رؤساء اقسام هؤلاء الطلبة بالقرارات الصادرة بحقهم ليقوموا بدورهم بإبلاغ الطلبة المعنيين بها ، كما سيتم ابلاغ المسجل العام بجميع العقوبات لرصدها في ملفات الطلبة ، وسيتم ابلاغ أولياء أمور الطلبة والجهات الموفدة لهم ان وجدت.

ومن المقرر تسليم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي ، صباح يوم غد الاحد ، نتائج تقرير المجلس التأديبي في المشاجرة التي اندلعت خارج اسوار الكلية قبل نحو اسبوعين للمصادقة على ما ورد به من عقوبات بحق الطلبة المفصولين.

ويشهد محيط الكلية الواقع في شفا بدران انتشارا لقوات الدرك ولرجال الأمن منذ اندلاع المشاجرة تحسبا لوقوع اي ردات فعل بعد اعلان النتائج .