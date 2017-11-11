ولي العهد: إنجاز رياضي كبير لأبو حصوة يضاف لمنجزات أبناء الوطن

الحرة نيوز –

هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لاعب المنتخب الوطني الأردني للكيك بوكسينغ، عدي أبو حصوة، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة الهنغارية بودابست.

وكتب سموه في منشور عبر صفحته على “انستغرام”:”مبروك للاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق قوات الدرك عدي أبو حصوة الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكيك بوكسينج. إنجاز رياضي كبير يضاف إلى منجزات أبناء الوطن”.

ونجح لاعب منتخب الدرك “أبو حصوة” أمس في تحقيق الفوز بالنزال النهائي لوزن 63.5 كغم على حساب الكازاخستاني ديدار تولبايف، ليتوج بالميدالية الذهبية ويكرر انجازه عندما حقق قبل ست سنوات اللقب ذاته في النسخة التي أقيمت بأيرلندا.

وكان “أبو حصوة” قد فاز في نزاله الأول على اللاعب الكندي براندون ليمان قبل أن يتخطى عقبة البيلاروسي مراد أزيربيف في الدور ربع النهائي، وفي نصف النهائي نجح “عدي” في التغلب على خصمه الروسي إيليا أفونين.

الجدير بالذكر أن لاعب المنتخب الوطني علي خلف، كان قد توج بالميدالية البرونزية في البطولة ذاتها لوزن تحت 75 كغم.

الى ذلك، أجرى المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اتصالا هاتفيا مع الوفد الممثل لقوات الدرك في البطولة هنأ من خلاله اللاعبين بهذا الإنجاز الكبير.

وأعرب الحواتمة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن مؤكداً أن قوات الدرك وتنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة ستبقى على الدوام سندا وعونا للرياضة الأردنية ولجميع الرياضيين الأردنيين.