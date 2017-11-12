الاتحاد الآسيوي يناقش استئناف الفيصلي غدا

الحرة نيوز –

تناقش لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غدا، الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأردني والنادي الفيصلي حول العقوبات التي صدرت عن اللجنة الانضباطية للاتحاد العربي بحق خمسة من لاعبي الفيصلي ومدير الفريق، وتم تعميمها من قبل اللجنة الانضباطية للاتحاد الآسيوي.

وكانت لجنة الانضباط الآسيوية وافقت على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم، على إيقاف لاعبي الفيصلي بهاء عبدالرحمن ومعتز ياسين وأكرم الزوي وابراهيم الزواهرة وابراهيم دلدوم لمدة عام عن كافة المباريات المحلية والقارية والدولية “الرسمية وغير الرسمية والودية” لمدة عام، اعتبارا من 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، على خلفية أحداث المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية بين فريقي الفيصلي والترجي التونسي، والتي جرت يوم 6 آب (أغسطس) الماضي.

وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي رفضت تخفيض عقوبة الإيقاف لمدة عام لكنها خفضت الغرامات المالية بحق النادي الفيصلي ولاعبيه الخمسة.