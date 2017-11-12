محامي ذهب لتقديم كفالة لموقوف في سجن الجويدة وتفاجأ انه مطلوب للتنفيذ القضائي

الحرة نيوز –

أورد المحامي صلاح الدين الخطيب معلومات تتضمن أن احد المحامين توجه امس لسجن الجويدة لتقديم طلب كفالة لأحد الموقوفين ففوجئ بأنه مطلوب للتنفيذ القضائي وفيما يلي المعلومات التي اوردها

حادثه حصلت امامي اليوم في مركز اصلاح وتاهيل الجويده .. زميل لنا جاء لغايات الالتقاء بموكل له موقوف في المركز وتفاجأ زميلنا الموقر بانه مطلوب للتنفيذ القضائي لقضية تنفيذية حقوقيه يعود تاريخها الى 2011 ومذكرة الاحضار صادرة بحقه بتاريخ 2017/10/30 .. حاولنا جاهدين لغايات كفالته لمدة 24 ساعه فقط ليتمكن من احضار كف طلب ولكن كل المحاولات باءت بالفشل .. مما حدا بنا الى الذهاب الى دائرة التنفيذ القضائي بطبربور ودفع المبلغ المحكوم به

السؤال لو لم يتمكن زميلنا الفاضل من دفع المبلغ او لم يكن يمتلكه هل سيبقى موقوفا ؟