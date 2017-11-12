أمين عام الجامعة العربية يلتقي الرئيس الفلسطيني

الحرة نيوز –

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجهات النظر حول أخر مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بتطورات المصالحة الفلسطينية/ الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، حرص الأمين العام على محورية العمل لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تستلزم تكاتف جهودكافة الفلسطينيين لدفع الطرف الإسرائيلي للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وعدم إعطائه الفرصة للاستمرار في سياساته التي تعيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتضمن اللقاء كيفية العمل على إعطاء المزيد من الزخم للتحرك العربي اللازم لدعم القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة من خلال جامعة الدول العربية، حيث تم الاتفاق على أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تفعيل إنشاء اللجنتين اللتين أقر المجلس الوزاري العربي إنشائهما للتعامل مع التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومواجهة ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020.