قاتل يسلم نفسه للامن

الحرة نيوز –

قرر المدعي العام توقيف شاب اقدم على قتل اخر عشريني، بعيار ناري في رأسه اثناء خروجه من الجامعة الاردنية مطلع الشهر الماضي، وفق مصدر امني.

واضاف المصدر ان القاتل قام بتسليم نفسه الى المدعي العام في مادبا، ليل السبت الاحد، فيما قرر الاخير توقيفه على ذمة التحقيق في مركز الاصلاح والتأهيل.

وكان القاتل قد قام في تاريخ 10/10/2017 باطلاق النار من سلاح “مسدس” على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، اثناء خروجه من الجامعة الاردنية، وذلك على خلفية جريمة قتل وقعت قبل اشهر في منطقة الفيصلية بمحافظة مادبا.