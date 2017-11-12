طالب يقطع شرايين قدم معلم في الزرقاء

الحرة نيوز –

اقدم طالب من طلبة الصف الأول الثانوي في مدرسة الشاملة الثانوية للبنين بالزرقاء الأولى بالاعتداء على المعلم محمد نائل العظامات بطعنه عدة طعنات بآداة حادة إحداها في قدمه أدت إلى قطع في الشريان الرئيسي.

وقال المكتب الإعلامي في نقابة المعلمين أنه تم نقل المعلم المصاب إلى مستشفى الحاووز في الزرقاء لتلقي العلاج.

وأضاف المكتب بأن المعلم العظامات تقدم بشكوى خطية بحق الطالب المذكور إلى مدير المدرسة على إثر تصرفات الطالب الاستفزازية والمتكررة، مما دعا الطالب إلى مغادرة المدرسة، ثم عاد خلال الحصة السادسة فدخل إلى الغرفة الصفية التي يتواجد فيها المعلم وأثناء الحصة الدراسية اعتدى عليه.

وأوضحت النقابة أن الأجهزة الأمنية ألقت أنه القبض على الطالب.