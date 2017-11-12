الفيصلي ينتظر استئناف عقوباته

الحرة نيوز –

ينتظر الفيصلي، جلسة لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، التي تُعقد الإثنين، للبت في تعميم عقوبات اللاعبين، على المستوى الآسيوي.

ومن المنتظر، اتخاذ اللجنة، قرارا بشأن تعميم العقوبات على المستوى الآسيوي، إما بإلغائه أو تثبيته.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، تلقى، بداية الشهر الحالي، كتابا من نظيره الآسيوي، حدد فيه موعد جلسة الاستئناف، الإثنين، الموافق للثالث عشر من الشهر الحالي.

وأرسل الفيصلي، كتاب استئناف، للاتحاد الآسيوي، مؤخرا، لإعادة النظر في تعميم عقوبات اللاعبين على كافة البطولات الآسيوية.

وتضمن الاستئناف، الذي أرسله الفيصلي، قرائن تؤكد عدم تورط 3 لاعبين، من أصل 5 معاقبين، بأحداث نهائي البطولة العربية.

كما تضمن، موادا قانونية، تشير إلى أن العقوبة مبالغ بها.

وثبتت لجنة الاستئناف، في الاتحاد العربي، تشرين الأول الماضي، عقوبة الإيقاف، بحق 5 لاعبين وإداري بالفيصلي، فيما خفضت مجموع الغرامات المالية، من 200 ألف دولار أميركي، إلى 50 ألفا.

وأوقع الاتحاد العربي لكرة القدم، آب الماضي، عقوبة الحرمان، على لاعبين في الفيصلي، لمدة عام واحد، إضافة إلى غرامة مالية متفاوتة بينهم، عدا عن حرمان مدير الفريق، سليمان العساف، قبل تثبيت الاتحاد الآسيوي لها.

واللاعبون المعاقبون هم، حارس المرمى معتز ياسين، والمحترف الليبي أكرم الزوي، إضافة لكل من إبراهيم دلدوم، وكابتن الفريق بهاء عبد الرحمن، وإبراهيم الزواهرة، الذي احترف مؤخرا في فريق الأهلي القطري.

وجاءت هذه العقوبات، بعد الأحداث التي رافقت، مباراة نهائي البطولة العربية، التي أُقيمت في مصر، بين الفيصلي والترجي التونسي.