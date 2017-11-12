القبض على شخص بحوزته سبعة اسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيره الحية في عمان

الحرة نيوز –

قال مصدر امني انه وعلى اثر بلاغ ورد لأمن وقائي العاصمة، مساء الأحد، حول سماع اصوات عيارات نارية بالهواء صادرة من احد المنازل في منطقة الجويدة، قامت مرتبات الشعبة بالتوجه للمنطقة وبجمع المعلومات من هناك، حيث تمكنوا من تحديد المنزل الذي سمعت من داخله صوت العيارات النارية وتم تفتيشه بالطرق القانونية بعد اخذ موافقه المدعي العام المختص.

واضاف المصدر الامني ان القوة التي تولت تفتيش المنزل عثرت بداخله على سبعة اسلحة نارية مختلفة بعضها اتوماتيكي، اضافة الى كميات من الذخيرة الحية المتنوعة والقي القبض على اثر ذلك على حائز تلك الكميه من الاسلحه غير المرخصة وبوشرت التحقيقات معه.