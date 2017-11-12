التقدم على وظائف الفئة الثالثة من خلال مكاتب البريد

الحرة نيوز

عقد ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ورشه تدريبية لموظفي شركة البريد الأردني وذلك على هامش استعدادات ديوان الخدمة المدنية للبدء بإجراءات تعبئة شواغر الأجهزة الحكومية على وظائف الفئة الثالثة لعام 2017 من خلال مكاتب البريد الاردني .

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات انه وفقا لأحكام المادة (3\3) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها سيتم التقدم بطلبات التعيين على وظائف الفئة الثالثة بعد أن يتم الإعلان عنها من خلال مكاتب البريد الأردني المنتشرة في جميع مناطق المملكة، مبينا انه سيتم الإعلان عن وظائف الفئة الثالثة في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الالكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف أن الاعلان سيضمن عناوين وأرقام هواتف مكاتب البريد التي تم اعتمادها لاستقبال طلبات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة بالتنسيق مع شركة البريد الأردني والتي ستستمر لمدة أسبوع.

وأشار الدكتور الهميسات الى أن الورشة الأولى التي عقدت اليوم في مبنى الديوان مخصصة لموظفي مكاتب البريد في إقليم الوسط، حيث سيتم عقد ورشتين لموظفي مكاتب البريد في إقليمي الشمال والجنوب في فرعي ديوان الخدمة المدنية في محافظتي اربد والكرك .

من جهته قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال لقائه موظفي شركة البريد الأردني في الورشة التدريبية الأولى أن الغاية من الورشة هي تدريب موظفي مكاتب البريد على آلية استقبال والتعامل مع طلبات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة ،حيث سيتم تسجيل كافة الطلبات المقدمة رسميا وتزويد الديوان بها أول بأول حرصا على شفافية الإجراءات.

واضاف انه تم اختيار مكاتب البريد لاستقبال طلبات وظائف الفئة الثالثة نظرا لانتشارها وتوزيعها في مناطق مختلفة من المملكة الأمر الذي يسهل ويخفف على المواطنين العبء والتكاليف خاصة المقيمين في المحافظات، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة بالوصول بالخدمات للمواطنين في مكان إقامتهم.