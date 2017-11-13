العقبة: إصابة 28 عاملا في الميناء جراء تسرب لغاز الأمونيا

الحرة نيوز –

أكد مفوض البيئة وشؤون الاقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليمان النجادات انه واثناء القيام بصيانة لبعض الخطوط التي تربط وحدات الانتاج في المجمع الصناعي بالميناء ونتيجة لخطأ فني ادى الى حدوث تسرب بسيط من غاز الامونيا وبكميات دون المعدلات الطبيعية والمسموح بها .

وبين النجادات في حديث خاص انه نتيجة لذلك اصيب بعض العاملين في المصنع والذين عملوا على اصلاح العطل الفني مما استدعى نقلهم الى مستسفى الامير هاشم العسكري لتلقي العلاج وهي حالات “دوخة” بسيطة .

واشار النجادات ان الامور عادت كما كانت عليه دون وجود اية اثار للغاز .

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين إن 28 عاملا في مشروع توسعة الميناء الصناعي والعاملين في اصلاح ناقل الاسمدة التابع لشركة مناجم الفوسفات على الشاطي الحنوبي من العقبة، تعرضوا الى حالة من الغثيان جراء استنشاقهم لغاز الامونيا المتسرب من خط نقل الاسمدة، ووصفت حالتهم العامة بالجيدة.

وكان الخط الناقل للاسمدة من مجمع الاسمدة الى الميناء الصناعي تعرض الى اصابة مباشرة من الية نقل ادت الى ايجاد انبعاج فيه ما استدعى العمل على صيانته واثناء عملية الصيانة تسرب جزء من غاز الامونيا من الانبوب الى المحيط الخارجي وتم استتشاقه من قبل العاملين في الموقع على الرغم من وجود احتياطات سلامه عامة وارتداء الكمامات من قبل العاملين.

والعمل جار حاليا على استكمال صيانه الخط الناقل وعودة العمل كاملا الى المجمع.

ويشرف حاليا في موقع الحدث مفوض البيىة وسؤون الاقليم سليمان نجادات بتوجيه من رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة كما بتواجد مدير مجمع الاسمدة والدفاع المدني وكافة الاجهزة المعنية