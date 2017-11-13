الطراونة يدعو الحكومة لشرح برامِجها المثقلةِ بالتحديات وطرحها أمام الرأي العام

الحرة نيوز –

فوض مجلس النواب في أولى جلساته بالدورة العادية الثانية مكتبه الدائم بتسمية اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان رئيس المجلس عاطف الطراونة جدد في بداية الجلسة العهدَ بمواصلةِ عملِ مجلس النواب الدستوريّ، بأقصى درجاتِ التفاني والمسؤولية، والالتزام بالإخلاصِ للعرشِ والوطنِ والمواطنِ بأمانة، مشيرا الى ان جلالة الملك حدد ملامحَ المرحلةِ المقبلة، موجِهاً للعملِ بأقصى درجاتِ الإلتزامِ للتعاملِ مع تحدياتِ العامِ المقبلْ، سواء الاقتصادية منها أو المتعلقة بمتغيرات المنطقة والإقليم.

واضاف إن الإشادة الملكية بأداء المجلس تحتمُ علينا مواصلةُ العملِ والإنجازْ، بما يحققُ تطلعات شعبنا الأصيل الذي أثبت بتماسكهِ أن بلدنا أنموذج حقيقي في الاستقرار والأمن والتلاحم، ما يستوجب أيضاً التأسيسَ مجددا للامتثال لتوجيهات جلالة الملك في مسارات العمل الوطني بتشاركية بين السلطات وتحت مظلةِ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية.

ودعا الحكومة الى شرح برامِجها المثقلةِ بالتحديات، وطرحَها أمام الرأي العام المبررات والخطوات، وان تعدهم بمستقبلٍ عنوانه ثباتُ مملكتنا في وجه التحديات.

واكد عدم ادخار اي جهد في حمايةِ تمثيلِ شعبنا العزيز، بالبحثِ عن كل ما يحققُ المصلحةَ العامة، عبر الحوارِ على المستويات كافة، لنكونَ شركاء في تقاسمِ الهم الوطني والعملِ لأجلِ تذليلِ الصعاب، ومواجهةِ التحدياتِ بمسؤوليةٍ، ونيةٍ صادقةٍ هدفها الرئيسْ مواصلةُ البناءِ والعملِ لأجل أردنٍ قويٍ.

عطية نائبا اول

الى ذلك فاز النائب خميس عطية بمركز النائب الاول لرئيس مجلس النواب على منافسه النائب احمد الصفدي عندما حصل على 64 صوتا، مقابل 58 صوتا للصفدي، والغت اللجنة 8 اوراق.

وتنافس عطية والصفدي على موقع النائب الاول بعد انسحاب النائب خالد البكار من المنافسة اثناء الجلسة بناء على طلب نيابي واسع.

وفاز النائب سليمان الزبن بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس على منافسه النائب احمد اللوزي بعد جوله ثانية من الاقتراع، وحصل على 66 صوتا فيما حصل اللوزي على 55 صوتا.

وكان النائبأن سليمان الزبن واحمد اللوزي حصلا على اعلى الاصوات في الجوله الاولى اذ حصل الزبن على 34 صوتا فيما حصل اللوزي على 30 صوتا.

وترشح خمسة نواب لموقع النائب الثاني وهم عبدالله عبيدات واحمد هميسات وسليمان الزبن واحمد اللوزي ومفلح الخزاعلة.

وفاز النائبان محمود العدوان وفيصل الاعور بموقع مساعدي الرئيس.

وتم اختيار لجنة الاقتراع برئاسة النائب مصطفى ياغي وعضوية النواب نواف النعيمات ورائد الخزاعلة.

وقال النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية في كلمة شكر فيها النواب: « اتقدم باسمى ايات الولاء الى قائدنا جلالة الملك الذي تشرف مجلس الامة بافتتاح جلالته للدورة العادية الثانية لمجلسنا بخطاب العرش السامي الذي رسم لنا خارطة طريق للتنمية والتقدم في بلدنا».

وقال: تبدأ دورة عادية لمجلسنا الكريم وشعبنا كله امل بان يحقق مجلسنا انجازات على الصعيد الاقتصادي والمعاشي باتجاه تحسين الوضع المعاشي لشعبنا وعدم الانجرار وراء وصفات من المؤسسات الدولية لا تراعي الدور الاجتماعي للدولة، اننا نؤكد على سياسة اقتصادية نابعة من الاعتماد على الذات بعيدة عن وصفات صندوق النقد الدولي.

وفي بداية الجلسة تم تلاوة ايات من القرآن الكريم كما تم تلا الامين العام لمجلس النواب فراس العدوان الاراده الملكية السامية بدعوة مجلس الامه للانعقاد.