بالفيديو .. كاميرا رادار تصور المركبات على اشارة مستشفى السلط دون ارتكاب السائقين لمخالفات

الحرة نيوز –

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطه احد المواطنين على اشارة مستشفى السلط الحكومي في محافظة البلقاء يظهر لحظة تصوير المركبات على الاشارة الضوئية من قِبل كاميرا الرادار المثبتة على الاشارة لرصد المركبات المخالفة.

ويظهر المقطع لحظة تصوير الكاميرا لمعظم السيارات التي تمر من امامها، حتى انها تقوم بتصوير السيارات المتوقف على الاشارة الحمراء، وتستمر بالتصوير عندما تفتح الاشارة وتصور المركبات على جميع سرعاتها.

وطالب الناشطون الجهات المسؤولة بتوضيح آلية تلك المخالفات التي تلتقطها الكاميرا المثبتة على الاشارة على الرغم من عدم ارتكاب السائقين أي مخالفة تستدعي تصويرهم.

فيما اوضح ناشطون ان تلك الكاميرات التي تصور المركبات في دون ارتكاب مخالفات، انما هي تجريبية ولا تسجل المخالفات بحق من تصوره الكاميرا، حيث يتم التقاط الصور بها لاختبار آلية عملها و التأكد منها، وهو ما اوضحته ادارة السير المركزية سابقاً.