سجن مواطن اردني في الامارات بسبب مخالفة مرورية و ذووه يطالبون بالإفراج عنه

الحرة نيوز –

القت شرطة العين بدولة الامارات العربية المتحدة القبض على مواطن اردني على اثر مشادة كلامية بينه وبين الشرطي بسبب مخالفة عدم وضع حزام الامان .

و قال احد اقرباء المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه : انه ونتيجة للمشادة الكلامية بين قريبه وبين الشرطي بعد تحرير مخالفة سير بحقه، تم ضربه بالشارع واقتياده للسجن المركزي في مدينة العين من تاريخ 2/9/2017 الى هذه اللحظة وتم توجيه تهم متعددة بسبب المشادة الكلامية والاعتراض على المخالفة وتم احتجاز السيارة في شبك المرور.

وبين انه ومنذ ايداع قريبه بالسجن تمت المحاولة لتكفيله لكن أصر ار وكيل النيابة بمدينة العين رفض تكفيله رفضا تاما على الرغم من تدخل واسطات من مواطنين اماراتين ومعارف لكن بدون جدوى.

واوضح انه و بعد أن عجزهم اثر استخدام جميع السبل ، قاموا بالتواصل مع السفارة الاردنية قسم الطواىء ، لكن بدون جدوى

واشار الى ان قريبه الاردني حاليا أكمل 12 يوماً بالسجن المركزي بسبب مخالفة حزام امان …وخلاف شخصي بينه وبين شرطي المرور ، مشيرا الى انه تم توجيه عدة تهم ملفقة وغير صحيحة لالحاق اكبر قدر ممكن من الضرر بالمسجون.

واضاف في ختام حديثه ان السجن المركزي يرفض زيارة أي شخص لقريبه ويمنعون الاتصال والمكالمات الهاتفية بشكل تام .

وناشد وزارة الخارجية التدخل للافراج عنه باقرب وقت ممكن خاصة وانه ليس موقوف الا على مخالفة سير .