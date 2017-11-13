دلالات في خطاب العرش

الحرة نيوز –

قال المحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة إن خطاب العرش للملك عبدالله الثاني الأحد يبدو أنه مختلفا هذه المره من ناحية الرسائل والدلالات، ولعل أهمها أن الأردن اليوم يتحلل كليا من أي توقعات مبالغ فيها بأي دعم عربي.

وكتب النوايسة على صفحته الشخصية على “فيس بوك” ومن أهم تلك الدلالات اننا أمام لحظة الحقيقه وهي الإعتماد على انفسنا وبالتالي لن يكون هناك أحلام فائضه عن الحاجه مطلقا.

وتابع النوايسة: “الخطاب قصير وموجز واضح انه لا يعبر عن رضى عن الاداء الحكومي فلا يوجد أي ثناء عليها بل حث النواب على إنجاز المزيد من التشريعات”.

وختم النوايسة :عربيا غاب الملف السوري والعراقي والصراع السعودي الايراني نهائيا وكان واضح ان الأردن معني اولا واخيرا بالقضية الفلسطينية وهي الاولوية وهذا يعني أن الأردن ليس في وارد الذهاب فيما يسعى لها بعض المغامرون عربيا واقليميا فهو اليوم غير مستعد للدفع من حسابه مطلقا.